VK начнёт платить исследователям за поиск уязвимостей в RuStore — до 60 тысяч рублей Статьи редакции
Самое большое вознаграждение можно получить за уязвимости, связанные с удалённым выполнением кода.
- VK добавила RuStore в свою программу по поиску уязвимостей на платформе Standoff 365 Bug Bounty.
- В зависимости от найденной ошибки вознаграждение составит от 3000 до 60 тысяч рублей. Компания принимает отчёты только об уязвимостях в самом магазине приложений — но не в приложениях внутри него.
- Максимальную награду — 60 тысяч рублей — можно получить за ошибки, связанные с удалённым выполнением кода.
- Программа bug bounty от VK на платформе работает три месяца: за это время компания получила 300 отчётов и выплатила разработчикам 3 млн рублей. Более половины из найденных уязвимостей признали «существенными».
588 просмотров
Слить личные данные кучи людей = 60к
Найти серьёзную уязвимость кода платформы = 60к
Ну какой магазин - такие и выплаты. Там пади чтобы критическую ошибку найти достаточно 10 минут потыкать во все кнопки.
Поздравляю! Вы нашли важный баг! Куда переслать 3 тыщи?
Ну так все логично)
За слив можно не платить
*до 60к
слишком щедро
Я не думаю, что всем поголовно по 60к будут раздавать, по 5к еще верится, но не 60к каждому, это уже какой-то аттракцион неслыханной щедрости, либо же они уверены сейчас в своем продукте настолько, что могут ставить любые суммы, будучи уверенными в том, что никто глобальных проблем уже просто не найдет.
Мне кажется, Uwxan написал с сарказмом. 60к это копейки
Ну я пошёл .. искать 😈
Можно было и так назвать заголовок: «Вк ищут тестировщиков на сдельную зп».
как бы не обанкротились от таких баунти
что то часто 60к фигурируют
Часто фигурировали бы, если бы средняя зарплата населения России была такой суммы, а так ерунда 🙃
Выплата до 1 штрафа. Совпадение? 😄
вот это реальные деньги крутятся, могут себе позволить
Ну судя по https://vc.ru/536378
Понятно что деньги есть и "кто-то" "аля спонсирует" )
То-есть можно в каждом релизе оставлять уязвимости и потом через подставное лицо находить их? Норм.
Меньше чем в окопе платят, понятны приоритеты))
Щедро (нет)
А нашедшего не привлекут по УК?
Там целый пакет статей подходит )))
жуууть. Жмоты пиздец какие. То ли на лохов рассчитано, то ли это будущая отмазка, чтоб когда слили данные, говорить потом, что у них целая программа есть по поиску уязвимостей