Разработка
Последний мангал

VK начнёт платить исследователям за поиск уязвимостей в RuStore — до 60 тысяч рублей Статьи редакции

Самое большое вознаграждение можно получить за уязвимости, связанные с удалённым выполнением кода.

  • VK добавила RuStore в свою программу по поиску уязвимостей на платформе Standoff 365 Bug Bounty.
  • В зависимости от найденной ошибки вознаграждение составит от 3000 до 60 тысяч рублей. Компания принимает отчёты только об уязвимостях в самом магазине приложений — но не в приложениях внутри него.
  • Максимальную награду — 60 тысяч рублей — можно получить за ошибки, связанные с удалённым выполнением кода.
  • Программа bug bounty от VK на платформе работает три месяца: за это время компания получила 300 отчётов и выплатила разработчикам 3 млн рублей. Более половины из найденных уязвимостей признали «существенными».

#новость #rustore

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23 комментария
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 Александр Пономарев

Слить личные данные кучи людей = 60к
Найти серьёзную уязвимость кода платформы = 60к

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Eternal Hate

Ну какой магазин - такие и выплаты. Там пади чтобы критическую ошибку найти достаточно 10 минут потыкать во все кнопки.

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Стерлядка Вяленая

Поздравляю! Вы нашли важный баг! Куда переслать 3 тыщи?

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Болотов Александр

Ну так все логично)

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flash

За слив можно не платить

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Екатерина Чернышева

*до 60к

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Стандартный меч

слишком щедро

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Екатерина Чернышева

Я не думаю, что всем поголовно по 60к будут раздавать, по 5к еще верится, но не 60к каждому, это уже какой-то аттракцион неслыханной щедрости, либо же они уверены сейчас в своем продукте настолько, что могут ставить любые суммы, будучи уверенными в том, что никто глобальных проблем уже просто не найдет.

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Arthur N

Мне кажется, Uwxan написал с сарказмом. 60к это копейки

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Никита
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Айрат Галиуллин

Ну я пошёл .. искать 😈

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Геннадий Кузьмин

Можно было и так назвать заголовок: «Вк ищут тестировщиков на сдельную зп».

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Mike

как бы не обанкротились от таких баунти

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Stepan Tomara

что то часто 60к фигурируют

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Екатерина Чернышева

Часто фигурировали бы, если бы средняя зарплата населения России была такой суммы, а так ерунда 🙃

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Вадим Д.

Выплата до 1 штрафа. Совпадение? 😄

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Олег Ефремов

вот это реальные деньги крутятся, могут себе позволить

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Влад

Ну судя по https://vc.ru/536378
Понятно что деньги есть и "кто-то" "аля спонсирует" )

Магазин приложений RuStore вошёл в список…
Он заменит каталог приложений APP List.
vc.ru
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Alexander Klimanskiy

То-есть можно в каждом релизе оставлять уязвимости и потом через подставное лицо находить их? Норм.

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Gen Tech

Меньше чем в окопе платят, понятны приоритеты))

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Andy M

Щедро (нет)

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Дмитрий Алтунин

А нашедшего не привлекут по УК?
Там целый пакет статей подходит )))

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Стерлядка Вяленая

жуууть. Жмоты пиздец какие. То ли на лохов рассчитано, то ли это будущая отмазка, чтоб когда слили данные, говорить потом, что у них целая программа есть по поиску уязвимостей

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