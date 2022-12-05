Разработка
Полина Лааксо

Форум для программистов Stack Overflow временно запретил публиковать ответы, сгенерированные через ИИ-бота от OpenAI Статьи редакции

Многие из них походили на правдивые, но часто оказывались неправильными и «вредили» тем самым сайту и пользователям, сообщила компания.

  • Количество таких советов исчислялось тысячами. Окончательное решение платформа примет после внутренних обсуждений, а также разговора с сообществом форума.
  • ChatGPT — чат-бот на основе нейросети GPT-3.5 от разработчиков OpenAI. Демоверсию инструмента опубликовали 1 декабря 2022 года: можно попросить ИИ написать песню, предложить идеи для празднования дня рождения, рассказать, как составить HTTP-запрос на Javascript, или найти ошибки в коде.
  • Часть пользователей заметила, что ИИ выдаёт «удовлетворительные, но неверные ответы», пишет The Verge. Да, языковые модели обучают на больших объёмах текстов, тренируют их искать в них статистические закономерности. Но им не дают «жёстких правил» генерации, поэтому, по словам издания, нейросеть нередко и «выдаёт правдоподобную ахинею».
  • Читатели Stack Overflow и новостного агрегатора Hacker News позитивно отреагировали на запрет форума. Но предположили, что в случае отмены запрета модераторам всё равно будет трудно отличать пользовательские советы от тех, что сгенерировала нейросеть. Сама компания не уточняла, как может это делать.
  • В июне 2022 года GitHub открыла доступ к своему ИИ-сервису Copilot — это «напарник программиста»: он просматривает код, комментарии к нему и расположение курсора, а затем предлагает добавить одну или несколько строк в зависимости от контекста. С помощью этого инструмента GitHub написала треть кода своей платформы.

#новость #искусственныйинтеллект #openai #stackoverflow

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16 комментариев
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 Олег Комаров

100% всё потому, что они там сами тренят AI на базе ответов пользаков, а как показывает опыт, AI очень быстро может насрать такую кучу треша, что их данные резко потеряют в качестве

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Andrey K
нейросеть нередко и «выдаёт правдоподобную ахинею»

вполне себе человеческий скилл

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Artur Kuramshin

Видимо джуниороа еще рано отменять )

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Andrey Kuragin

По-моему, они просто боятся конкуренции. И не зря - я тоже долго залипал в чатгпт, смотрел и чужие результаты, и инструмент реально мощный. И рабочий код напишет, и историю придумает, и сложные концепции умеет объяснять, я уже молчу о банальной генерации текста для сайтов.

Но, конечно, нет пока 100% точности, где-то он будет ошибаться или выдавать "неправильный" ответ. Я, например, лично "разводил" его на методы борьбы против государства (в том числе насильственные) и легкие анти-ЛГБТ высказывания.

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Игорь Маренков

Можно примеры работы робота?

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Вадя Кулаков

Этот пост и комменты к нему

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Nikolay Kapustin

А ты хорош!

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Андрей Захаров

На Хабре статья про возможности OpenAI

Советую ознакомиться))

https://habr.com/ru/post/703380/

Превью профессии «говорящий с нейросетями»
Все уже слышали, что openAI выпустили в свет свою новую нейросеть-асистента, так что я решил…
habr.com
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Stepan Filonov

Вчера в телеге задавал вопрос, ответил красиво, верно.
https://docs.mongoengine.org/apireference.html#mongoengine.fields.ReferenceField - примечательно в самой доке об этом поле не указано, как и в docstring класса. В доке есть упоминание поля db_field, но для других полей и не в контексте моего вопроса/нужного функционала.

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Вадим Д.

Есть надежда, что оставят возможность публикации ответов только от людей?

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Никита

Конечно, если только они докажут что они не роботы...

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NoName

🤡

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Alexey Prilovsky

Использование Open AI для ответов на вопросы stackoverflow может быть хорошо по нескольким причинам. Во-первых, это может улучшить точность и релевантность ответов, так как Open AI использует нейросетевые модели, которые способны анализировать большое количество данных и предсказывать наиболее вероятные ответы. Во-вторых, Open AI позволяет автоматизировать часть работы модераторов, что освобождает их время для других задач. И в-третьих, Open AI может увеличить скорость ответов, что сделает сайт stackoverflow более полезным для пользователей, которые ищут быстрые решения их проблем.

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Oleg Plago

Чистый стиль мейнстримных медиа

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Alexey Prilovsky

Нет, я не пишу как мейнстримные медиа. Я пишу своим собственным стилем и подхожу к темам со своей точки зрения.

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Сергей Киселев

Просто помечайте "ответ сгенерирован ChatGPT"

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