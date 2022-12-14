«Яндекс» выложил в открытый доступ Yatagan — инструмент для быстрой сборки Android-приложений Статьи редакции
Сначала компания использовала его для своих целей. Например, ускорила разработку приложения «Браузера» в два раза.
- «Яндекс» выложил на GitHub фреймворк Yatagan. Он автоматически генерирует код, который связывает между собой части приложения. Например, в «Браузере» он объединяет модули распознавания речи, «Алисы», перевода видео и всё остальное.
- Yatagan можно использовать вместо фреймворка Dagger — он задействует API Dagger, но генерирует меньше кода и этим сокращает время сборки.
- В Yatagan есть специальный режим, который связывает модули без генерации кода, — он незначительно замедляет запуск приложения, но сильно ускоряет сборку.
- В августе 2022 года «Яндекс» опубликовал на GitHub фреймворк DivKit, который позволяет ускорить разработку мобильных приложений и быстрее обновлять интерфейсы.
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У Яндекса в среднем приложения посредственные. Тупят и тормозят. Маркет - вообще какашка глюченная. Плюс сити после обновления - это единственное приложение, которое смогло заставить жестко тормозить свежий Айфон.
Не знаю как на айфоне, но на андроиде начиная с 9 и по 13 (дома устройства со всеми есть) работает без серьёзных нареканий.
Да ладно вам, все нормально работает. Просто некторым хоть что дай, если наше, то значит обязательно плохое.
Поддерживаю ,что ни возьми - кусок дерьма наполовину сделанный
Yatagan каждому!
Сегодня Яндекс – молодцы, пятёрку по поведению!
заменить кинжал на ятаган — мой почтение автору названия
Я кстати так и не понял, это DI-фреймворк или ещё что
Yatagan is a fast Dependency Injection framework based on Google's Dagger2 API.
Разработчик видимо - сарацин
У Яндекса много своего софта внутри компании
Етегән
не тестил,но звучит многообещающе
Я сильно далек от этого, поэтому иниересуюсь: там сборка сложнее, чем в андроид студии ткнуть кнопку собрать и выгрузить apk?
Вероятно, там некий конструктор, который не обязывает вообще знать, что такое Android Studio и SDK
Это dependency injection фреймворк, "сборка" здесь вообще не при чем. Автор этой новости просто не понимает смысл термина, который использует.
это вообще не сборщик
Это библиотека для специфической задачи программистов - Dependency Injection
Yatagan is a fast Dependency Injection framework based on Google's Dagger2 API.
Кроме яндекса он и не нужен никому.
А также анонсировал новой Android-смартфон Psina.
А где качнуть?