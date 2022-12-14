Разработка
Маша Цепелева

«Яндекс» выложил в открытый доступ Yatagan — инструмент для быстрой сборки Android-приложений Статьи редакции

Сначала компания использовала его для своих целей. Например, ускорила разработку приложения «Браузера» в два раза.

  • «Яндекс» выложил на GitHub фреймворк Yatagan. Он автоматически генерирует код, который связывает между собой части приложения. Например, в «Браузере» он объединяет модули распознавания речи, «Алисы», перевода видео и всё остальное.
  • Yatagan можно использовать вместо фреймворка Dagger — он задействует API Dagger, но генерирует меньше кода и этим сокращает время сборки.
  • В Yatagan есть специальный режим, который связывает модули без генерации кода, — он незначительно замедляет запуск приложения, но сильно ускоряет сборку.

Изначально мы создавали Yatagan для своих целей. Перед нами стояла задача ускорить сборку таких приложений, как «Браузер» или «Яндекс с Алисой». Тогда мы изучили особенности работы Dagger и на его основе сделали свой фреймворк. В итоге нам удалось вдвое ускорить сборку. Это не значит, что все получат такой же результат: скорость сборки зависит от многих факторов. По нашим оценкам, в среднем она может вырасти на 40–50% — причём не только в таких больших приложениях, как »Браузер».

Илья Богин, руководитель отдела мобильной разработки «Яндекса»
  • В августе 2022 года «Яндекс» опубликовал на GitHub фреймворк DivKit, который позволяет ускорить разработку мобильных приложений и быстрее обновлять интерфейсы.

#новость #яндекс

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19 комментариев
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 Ияза Гара

У Яндекса в среднем приложения посредственные. Тупят и тормозят. Маркет - вообще какашка глюченная. Плюс сити после обновления - это единственное приложение, которое смогло заставить жестко тормозить свежий Айфон.

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Ирина Шишова

Не знаю как на айфоне, но на андроиде начиная с 9 и по 13 (дома устройства со всеми есть) работает без серьёзных нареканий.

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Bruce Murphy

Да ладно вам, все нормально работает. Просто некторым хоть что дай, если наше, то значит обязательно плохое.

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Николай Лысенко

Поддерживаю ,что ни возьми - кусок дерьма наполовину сделанный

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Вадим Д.

Yatagan каждому!
Сегодня Яндекс – молодцы, пятёрку по поведению!

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Андрей Фролов

заменить кинжал на ятаган — мой почтение автору названия

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Andre Macareno

Я кстати так и не понял, это DI-фреймворк или ещё что

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Сергей Токарев

Yatagan is a fast Dependency Injection framework based on Google's Dagger2 API.

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Лев Коптев

Разработчик видимо - сарацин

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Костя Жажиев

У Яндекса много своего софта внутри компании

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Рафаель Хамитов

Етегән

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Karl

не тестил,но звучит многообещающе

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Zamir Saidov

Я сильно далек от этого, поэтому иниересуюсь: там сборка сложнее, чем в андроид студии ткнуть кнопку собрать и выгрузить apk?

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Ияза Гара

Вероятно, там некий конструктор, который не обязывает вообще знать, что такое Android Studio и SDK

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Jet

Это dependency injection фреймворк, "сборка" здесь вообще не при чем. Автор этой новости просто не понимает смысл термина, который использует.

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Сергей Токарев

это вообще не сборщик
Это библиотека для специфической задачи программистов - Dependency Injection

Yatagan is a fast Dependency Injection framework based on Google's Dagger2 API.

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Alex E

Кроме яндекса он и не нужен никому.

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C. Steel
«Яндекс» выложил в открытый доступ Yatagan — инструмент для быстрой сборки Android-приложений

А также анонсировал новой Android-смартфон Psina.

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Moneyman

А где качнуть?

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