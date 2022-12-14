«Яндекс» выложил в открытый доступ Yatagan — инструмент для быстрой сборки Android-приложений

Изначально мы создавали Yatagan для своих целей. Перед нами стояла задача ускорить сборку таких приложений, как «Браузер» или «Яндекс с Алисой». Тогда мы изучили особенности работы Dagger и на его основе сделали свой фреймворк. В итоге нам удалось вдвое ускорить сборку. Это не значит, что все получат такой же результат: скорость сборки зависит от многих факторов. По нашим оценкам, в среднем она может вырасти на 40–50% — причём не только в таких больших приложениях, как »Браузер».