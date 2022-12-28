Минцифры обсуждает запуск сертификации для российских специалистов по кибербезопасности — РБК Статьи редакции
Международные сертификаты, которые подтверждают квалификацию, получить сейчас непросто.
- О таких планах рассказали два источника РБК, знакомых с ними. Один из собеседников пояснил, что сейчас каждая компания понимает под информационной безопасностью «что-то своё»: защиту от внешних или от внутренних угроз, защиту данных и контроль доступа.
- Но единого стандарта, по которому можно было бы понять, соответствует человек этой должности или ему не хватает знаний, нет, добавил источник. По его словам, Минцифры обсуждает создание такого стандарта с представителями отрасли.
- Собеседник добавил, что в ближайшей перспективе замена международных сертификатов не планируется — речь идёт о внедрении российских внутренних документов. В Минцифры пока не ответили на запрос издания.
- Как пишет РБК, сейчас в России среди ИТ-специалистов распространены международные сертификаты, в том числе CISSP, CISA и CISM. Но после начала «спецоперации» получить их стало непросто: могут возникнуть проблемы с оплатой или доступом к онлайн-экзамену.
- С помощью международных сертификатов работодатель мог оценить уровень компетенций персонала и отсекать на тендерах компании, у которых нет сотрудников с нужными сертификатами или не хватает таких специалистов, рассказали в Positive Technologies. Также работодатели часто использовали их как часть системы поощрения, оплачивая командировку в центр сертификации и саму сертификацию.
- Опрошенные РБК эксперты считают, что создать похожую систему в России возможно. Для её успешности нужны авторитет провайдера, сложность экзамена и адеватность оценки, контроль поддержания компетенций сдавшего экзамен и постоянное обновление методологической базы.
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Росгоскибербез, 50к за лвл, 5 уровней. Для юр лиц дороже. Запилить платные курсы по подготовке. Обязать иметь % спецов в гос и около гос фирмах, требовать % сертифицированных в тендерах. Ничего не забыл?
Ещё одна система бумажек, которые только у нас и принимают?
А когда становились невыездным айтишником думали в сказку попадёте?)
Зато на сайте будет гордая надпись: Специалист из госреестра. Правда на этом могут и закончится достоинства.
Просто было прикольно наблюдать как у одного спеца по кибербезопасности порно-баннер на весь экран выскочил
Вчера порно-баннеры душили, душили.
Есть же ФСТЭК
В случае реализации угрозы, если в компании работает сертифицированный специалист, ответственность за последствия ложится на регулятора? Он же выдает сертификат.
Ну да как и со сварщиком, например, накосячил и вы идёте в пту выдавшее ему разряд.
У них уставной фонд новой организации по сертификации будет как раз 60 тыс.руб.
И как с водятлом после неловкого ДТП - в ГИБДД! Там же принимали и права выдавали.
Ждём Рососос — Российский Особый отдел сертификации
Интересно, кто будет определять должный уровень знайний
Да создали бы уже новую структуру — Роскиберугроза с подразделениями.
Дайте угадаю, к какому году планируется создать.
Так очередной попил. В следующем забабахают
Опять звучит хорошо , а как будет на практике не ясно. В этой сфере реально нет четкой методологии, каждый сам по своему работает и понимает. Есть отдельные направления, есть базовые понятия. Можно быть экспертом по протоколам и при этом упустить дыры в коде или наоборот, закрывая дыры в коде может не хватит общего понимания процессов.
Моя методология в 2 словах:
- сделать как минимум то, что делает конкурент лидер в плане аудита
- дополнительно проверить то, что приходит с опытом, также проверить и закрыть дырки
- сдать аудит и отчитаться о проделанной работе, здраво оценить конечные риски и векторы работы в этом плане
Оцениваются все возможные входы и выходы информации
Делаются бэк апы
Проверяются на взлом путем взлома
Восстанавливается бэкап если нужно
Сдается отчёт с рекомендациями
Это то что делается индивидуально. Все остальное инструкции и мануалы : как нужно работать с информацией , какая должна быть Корп культура и внутренние инструменты чтобы было безопасно, актуальные тренды и опасности .
Есть здесь бизнес, что скажете?
теперь киберзащитники будут сертифицированы
и поставлены на учет в кибервоенкомате
Настолько большой рынок?
Обычно про нужного человека через пару знакомых можно узнать, что за спец
Нужно больше бюрократии!!!
В нормальной ситуации - твой диплом о специальности уже есть подтверждение твоего навыка. А у нас на каждый диплом надо будет еще бумажку сверху о том что диплом не поддельный 🤷♂️
Зачем тогда эти дипломы государственного образца? И сертификация учебных учреждений?
Экзамен будут сдавать на основе знаний лекций Грядского по анонимности в интернете.