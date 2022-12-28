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Минцифры обсуждает запуск сертификации для российских специалистов по кибербезопасности Статьи редакции

Международные сертификаты, которые подтверждают квалификацию, получить сейчас непросто.

  • О таких планах рассказали два источника РБК, знакомых с ними. Один из собеседников пояснил, что сейчас каждая компания понимает под информационной безопасностью «что-то своё»: защиту от внешних или от внутренних угроз, защиту данных и контроль доступа.
  • Но единого стандарта, по которому можно было бы понять, соответствует человек этой должности или ему не хватает знаний, нет, добавил источник. По его словам, Минцифры обсуждает создание такого стандарта с представителями отрасли.

Задача — создать такой подход к сертификации, чтобы её наличие у специалиста гарантировало его высокую квалификацию и профессионализм, чтобы специалисты были более подготовленными к борьбе с рисками и угрозами именно российской инфраструктуры.

источник РБК
  • Собеседник добавил, что в ближайшей перспективе замена международных сертификатов не планируется — речь идёт о внедрении российских внутренних документов. В Минцифры пока не ответили на запрос издания.
  • Как пишет РБК, сейчас в России среди ИТ-специалистов распространены международные сертификаты, в том числе CISSP, CISA и CISM. Но после начала «спецоперации» получить их стало непросто: могут возникнуть проблемы с оплатой или доступом к онлайн-экзамену.
  • С помощью международных сертификатов работодатель мог оценить уровень компетенций персонала и отсекать на тендерах компании, у которых нет сотрудников с нужными сертификатами или не хватает таких специалистов, рассказали в Positive Technologies. Также работодатели часто использовали их как часть системы поощрения, оплачивая командировку в центр сертификации и саму сертификацию.
  • Опрошенные РБК эксперты считают, что создать похожую систему в России возможно. Для её успешности нужны авторитет провайдера, сложность экзамена и адеватность оценки, контроль поддержания компетенций сдавшего экзамен и постоянное обновление методологической базы.
Дополнено в 21:48 мск. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство поддерживает решение о создании отечественной системы информационной безопасности и выдаче российских сертификатов.

#новость

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44 комментария
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 Zamir Saidov

Росгоскибербез, 50к за лвл, 5 уровней. Для юр лиц дороже. Запилить платные курсы по подготовке. Обязать иметь % спецов в гос и около гос фирмах, требовать % сертифицированных в тендерах. Ничего не забыл?

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Alexander Klimanskiy

обязательные платные курсы повышения квалификации

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Бинарный Ёж

И запрет выезда из РФ.

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Валик Синоев

Ещё одна система бумажек, которые только у нас и принимают?

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Случайные фотографии

А когда становились невыездным айтишником думали в сказку попадёте?)

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Евгений Широков

Зато на сайте будет гордая надпись: Специалист из госреестра. Правда на этом могут и закончится достоинства.
Просто было прикольно наблюдать как у одного спеца по кибербезопасности порно-баннер на весь экран выскочил

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Аркадий Дорога

Вчера порно-баннеры душили, душили.

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Алеоп

У других уже принята

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Pavel Pokrovsky

В случае реализации угрозы, если в компании работает сертифицированный специалист, ответственность за последствия ложится на регулятора? Он же выдает сертификат.

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Аркадий Дорога

И как с водятлом после неловкого ДТП - в ГИБДД! Там же принимали и права выдавали.

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Alister Brown

А вот именно если у специалиста будет сертификат то он и будет отвечать за косяки

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Бинарный Ёж

Сертификат будет у зицпредседателя Фунта, а специалист будет работать у него на аутсорсе через офшор.

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Случайные фотографии

Ну да как и со сварщиком, например, накосячил и вы идёте в пту выдавшее ему разряд.

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Император Нолимоций

У них уставной фонд новой организации по сертификации будет как раз 60 тыс.руб.

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Бинарный Ёж

Для этого не сертификат, а ФСБшник в доле фирмы нужен.

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Бинарный Ёж

А он уже скажет кому заплатить за сертификат.

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Aleksei M

Нужно больше бюрократии!!!

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Aleksei M

В нормальной ситуации - твой диплом о специальности уже есть подтверждение твоего навыка. А у нас на каждый диплом надо будет еще бумажку сверху о том что диплом не поддельный 🤷‍♂️
Зачем тогда эти дипломы государственного образца? И сертификация учебных учреждений?

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Отдельный утюг

Чтобы плату за сертификацию брать...

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Сергей Елисеев

теперь киберзащитники будут сертифицированы

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Garmonbon

и поставлены на учет в кибервоенкомате

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Александр Голубев

И посодют их в киберокопы!

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Алексей

Интересно, кто будет определять должный уровень знайний

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Михаил Колмаков

кибермайор

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Евгений

Надо бы закинуть в midjorney и допилить в новую статью

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Kadykov Denis

Те кто ломает

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Пестрый бинокль

Ждём Рососос — Российский Особый отдел сертификации

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Император Нолимоций

Дайте угадаю, к какому году планируется создать.

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Отдельный утюг

2030 думаю! Не?

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Император Нолимоций

Бинго!

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Игорь Протасов

Так очередной попил. В следующем забабахают

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Вадим Д.

Да создали бы уже новую структуру — Роскиберугроза с подразделениями.

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MMT

Есть же ФСТЭК

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Игорь Протасов

Настолько большой рынок?
Обычно про нужного человека через пару знакомых можно узнать, что за спец

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Лев Коптев

Экзамен будут сдавать на основе знаний лекций Грядского по анонимности в интернете.

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Сергей Я
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badResistor

У нас уже есть система высшего образования которая генерирует корочки без знаний.
Есть система "курсов" за гос.счет которая генерирует специалистов без знаний.
Давайте еще генерировать сертификаты без умений.

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Серж

Так, погодите , а как же все вот эти убежавшие стотыщ айтишников- они что без знаний и умений получается?Нууу блииин...

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Случайные фотографии

Они получили нормальные сертификаты, а те кто остались теперь должны занять их место без знаний, но с бумажой.

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Серж

Ого,вы их там на границе досматривали и опрашивали

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badResistor

это как раз убежали те кто обучился, в основном сам.

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Серж

Вы тоже там на границе про образование у них спрашивали,да?)))
Сегодня чет тут одни пограничники

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Евгений

Опять звучит хорошо , а как будет на практике не ясно. В этой сфере реально нет четкой методологии, каждый сам по своему работает и понимает. Есть отдельные направления, есть базовые понятия. Можно быть экспертом по протоколам и при этом упустить дыры в коде или наоборот, закрывая дыры в коде может не хватит общего понимания процессов.
Моя методология в 2 словах:
- сделать как минимум то, что делает конкурент лидер в плане аудита
- дополнительно проверить то, что приходит с опытом, также проверить и закрыть дырки
- сдать аудит и отчитаться о проделанной работе, здраво оценить конечные риски и векторы работы в этом плане

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Евгений

Оцениваются все возможные входы и выходы информации
Делаются бэк апы
Проверяются на взлом путем взлома
Восстанавливается бэкап если нужно
Сдается отчёт с рекомендациями

Это то что делается индивидуально. Все остальное инструкции и мануалы : как нужно работать с информацией , какая должна быть Корп культура и внутренние инструменты чтобы было безопасно, актуальные тренды и опасности .
Есть здесь бизнес, что скажете?

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