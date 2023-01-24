Минцифры задумало ужесточить требования к ПО с открытым кодом для включения в реестр ведомства — «Ведомости» Статьи редакции
Это поможет выявить «мастеров по наклейке шильдиков на чужой продукт».
- В Минцифры обсуждают введение дополнительных требований к программному обеспечению на базе открытого исходного кода, которое претендует на вхождение в реестр отечественного ПО, рассказали «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух фирм-разработчиков.
- На начало 2023 года требования к нему «весьма формальны», говорят собеседники газеты. Среди них, например, — наличие документации на русском языке. В ИТ-компании Postgres Professional считают, что его нетрудно обойти, переведя исходный англоязычный текст в онлайн-переводчике. Отличить такой результат от «качественной документации» сможет только специалист, говорят эксперты.
- Новые критерии, в свою очередь, будут предполагать, что разработчик при подаче заявки будет обязан доказать, что сам привнёс в заимствованный исходный код «существенные функциональные изменения».
- Оценка личного вклада заявителя поможет отличить «добросовестных разработчиков от мастеров по наклейке шильдиков на чужой продукт» и исключить из реестра «клонированное» ПО, считают участники рынка. По оценкам компании «МойОфис», доля таких «клонов» в нём составляет около 20%.
- Как именно будут оценивать вклад разработчика в «открытый» продукт — неизвестно. Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов считает, что нужно анализировать не количество изменений, а их суть — например, чтобы они затрагивали не дизайн, а «ядро системы». Но для этого придётся проводить «ручные» экспертизы с привлечением экспертов.
- Новые требования могут войти в переработанный вариант поправок к порядку включения ПО в реестр. В нём собирались прописать и другие критерии для отечественных продуктов в целом. Это обеспечение «надлежащей защиты данных», совместимость как минимум с одной российской операционной системой из реестра, а в будущем, возможно, и с двумя, и другое.
- Вхождение в реестр даёт фирмам-разработчикам право претендовать на послабления — например, нулевую ставку НДС при продаже ПО, льготные кредиты, налоговые льготы на доходы от продажи рекламы. Они также могут размещать продукты на маркетплейсе российского ПО, который Минцифры тестировал в сентябре 2022 года и запустил в октябре.
- В августе 2022 года источники «Ведомостей» сообщали, что Минцифры хочет усложнить попадание в реестр и поднять минимальную долю российских акционеров в компаниях-разработчиках до 90%. Тогда же ведомство дополнило требования: согласно им, поставщики должны обеспечивать совместимость своего офисного ПО с техникой из реестра российской радиоэлектроники.
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Мастеров-наепальщиков по наклейке шильдиков не только в стане разработчиков надо искать. Вспоминается история с баша:
«Некий машиностроительный заводик отхватил подряд у буржуйского автомобильного производства, которое требовалось максимально локализовать. Подряд состоял в производстве некой железки. Буржуи, надо сказать, прекрасно знакомы с реалиями нашего машиностроения, поэтому конвейер подрядчика снабдили на выходе лазерным объемным сканнером, который не давал отгружать брак. Наша задача заключалась в том, чтобы чутка подкрутить софтину на базе Websphere MQ, которая обрабатывала данные от сканнера и складывала их по Интернету в буржуйский SAP. Явившись в цех и прицепившись к сканнеру, мы узрели неких мужчин, одетых в спецовку, и совершавших судорожные челночные перебежки от сканнера к конвейеру и обратно. Это были "слесари по наебалову" системы контроля качества. У них было некоторое количество эталонных деталей, которые заведомо проскакивали через сканнер. И, чтобы обмануть счетчик, через сканнер пропускались, раз за разом, именно эти детали, а в отгрузку шло то, что получилось.
Более того, как выяснилось, на складе имелся недельный объем эталонной готовой продукции, который руками подкладывался на конвейер, когда приезжал контроль качества от заказчика. Долго враги не могли понять, где же скрылась проблема, и сканнер меняли трижды. В очередной наш приезд на настройку нового сканнера, мы обнаружили, что буржуи снабдили конвейер дополнительной железкой – приклеивалкой RFID меток. Не прошло и месяца, как команда "слесарей по наебалову" была доукомплектована взводом переклеивальщиков с парогенераторами».
Никогда такого не было и вот опять
Таков путь!
как вы так быстро быстро отредактировали коммент и написали такой длинный текст хмммм🤔🤔🤔так может только нейросеть
Разгадка в другом.
🤫
А че не расскажешь, как из Red Hat Enterprise Linux заменой шильдиков лепят всякие ораклы и альмы? Убрала красная шапочка поддержку старых процессоров и у всех копипастеров она пропала.
Хотя б по теме новости было бы
Главное не выйти на самих себя
кто что-то против имеет - тот иноагент
По идее самое хитровыебанное киллер-поведение в нынешней ситуации это:
1. Остаться в РФ (а не маяться хуйнёй, бегая по всяким Грузиям).
2. Найти способ меньше бухать и стрессовать из-за новостей.
3. Откосить от мобилизации (геморрой, ВУЗ, ПНД, НД, всё что угодно).
4. Найти способ как платить за рубеж.
5. Хранить всё в наличных баксах.
6. Отжирать российский рынок, клея шильдики и раздавая подарки направо и налево, для вхождения во всевозможные реестры-хуестры.
Примечание.
Лично я, да и вообще, как мне кажется, большинство, как-то приуныли. Хотя на самом-то деле, шторм это хорошо, это время перемен. А штиль это наоборот плохо: ведь мы и так нищие, нахрена нам стабильность? На самом деле мы везунчики. С вероятность в 99.99% вы должны сдохнуть так и не заработав за всю свою гребаную жизнь ни единого миллиона долларов. А нам, наоборот, выпал шанс.
Наверное, в 1915 некоторые тоже так думали
Приехали. Между коммунистами и ф***стами огромная разница. При последних вы вполне можете процветать. Фольксваген, Порше и т.д. до сих пор работают.
Ага. Встретимся в списке Forbes
Для заявки на Форбс нужен хотя бы миллион. Безос взял у мамы. Есть у вас такая мама?
Воруй-убивай
Дает советы по киллер-поведению и сам же признается, что нищий, забавно.
Даже открытый код в РФ становится закрытым %)
Разумно