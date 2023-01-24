Российский ИТ-рынок помнит ситуации, когда один человек необоснованно заявлял, что самостоятельно написал 40 млн строк кода. Не так сложно собрать свой дистрибутив известного программного продукта, укомплектовав его только оригинальным названием и не вложив при этом ни одного рубля в разработку его функций и алгоритмов. Таким «продуктам» в реестре, конечно, не место.