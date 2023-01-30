«ВКонтакте» открыла приём заявок на хакатон для NFT-разработчиков — с призовым фондом 1,5 млн рублей Статьи редакции
Это первый хакатон компании в сфере Web3.
- Онлайн-хакатон VK NFT × Definition пройдёт в онлайне с 18 по 19 февраля 2023 года — в партнёрстве с сообществом блокчейн-разработчиков и криптоэнтузиастов Definition, а также платформой для ИТ-соревнований Codenrock. Победители разделят 1,5 млн рублей.
- На хакатоне будет три трека на выбор. Первый — разработка сервиса по созданию и авторизации NFT-билетов на мероприятия. Второй — управление доступом к контенту через NFT. Третий — генерация NFT-решений для экосистемы «ВКонтакте». За первое место в каждом из треков дают по 240 тысяч рублей.
- Разрабатывать проекты участники будут на платформе VK Mini Apps, которая использует HTML, JavaScript и CSS. В финал, где командам предстоит представить работающий прототип, попадут те, кого выше всего оценит жюри. Среди критериев — уникальность и актуальность, возможность технической реализации и соответствие поставленной задаче.
- Подать заявку можно до 16 февраля на сайте — в составе команды до пяти человек или единолично. Во втором случае участника объединят в группу с другими или присоединят к уже существующей. На каждый трек отберут до 35 таких команд.
- Ограничений по специальностям нет, но лучше, чтобы в состав группы входили фронтенд-, бэкенд- и Web3-разработчики и UX/UI-дизайнеры, советуют организаторы. Возраст каждого участника — от 18 лет.
- До хакатона «ВКонтакте» проведёт две ознакомительные встречи с командами, а также назначит каждой личного наставника — он поможет во время самого мероприятия: предоставит необходимые ссылки и документацию из API, ответит на технические и продуктовые вопросы, проследит за выполнением задач.
- 12 декабря 2022 года «ВКонтакте» представила сервис VK NFT: с его помощью можно перенести уже имеющиеся на сторонних кошельках цифровые активы в свой аккаунт и установить NFT на аватар или специальную витрину в профиле.
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Dixi
Давайте, ответил продукт менеджер ВК.
Казалось, истерия с NFT всех отпустила, все желающие заработать заработали, остальные сдали финансы.
Блин, вот думаем с друзьями запустить майнинг ферму эфириума.
Пацаны, как думаете, нормальная идея?
Нормально, ответили пацаны.
Надо еще снять гарлем шейк
Комментарий удален модератором
Тсс, тут только богатые ойтишнеги да шмизнесмены. Если и идешь, то надо притворяться, что для нетворкинга.
или хотя бы просить на обед что-то поизысканнее куска холодной пиццы!
Но холодная - вкуснее!
С горячим сладким чаем )
А почему он в машине?
потому что пепка не стал довольствоваться холодной пиццей (хоть она, как говорит пабы старой руси, вкуснее), и запросил ещё и эскорт до места проведения — с предобеденным перекусом
Кому как не пабу старой руси не знать, каково это после долгого сенокоса зайти в избу, выпить квасу, и достать из печи свежий холодный кусок пиццы.
Прилетел из-за границы по программе минцифры и его несчастного кормят уже по дороге в офис вк (и пиццей, и обещаниями светлого будущего).
Комментарий удален модератором
кек, модератор просто так снёс самый первый пост в этом треде хотя там ничего не было чего-либо ущемляющего
Немодная компания форсит немодные вещи.
NFT теряют в стоимости, вк ...
Хакатон NFT рэпера недавно вроде в миллионах долларов исчислялся
Такое чувство делают работу ради работы. Не удивлюсь, если ВК заявит, что собирается делать новую социальную сеть.
Все просто и очевидно для тех, кто работал в госкомпаниях. Бюджет на это мероприятие VK очевидно запросил года 3-4 назад. Вот наконец то его и одобрили, наслаждайтесь...
VK.....NFT разработки... они сейчас серьезно?