Разработка
Маша Цепелева

«Яндекс» выложил в открытый доступ исходный код счётчика «Метрики» Статьи редакции

С ним можно настроить собственную систему аналитики в разных проектах.

  • «Яндекс» опубликовал на GitHub исходный код счётчика «Метрики». Его можно адаптировать под свои задачи и использовать в разных проектах. Счётчик предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0.
  • В коде есть все основные функции счётчика, за исключением некоторых проприетарных модулей, например, вебвизора. Код разделён по модулям, это позволит разработчикам контролировать, какие функции включить на сайте и добавлять новые в зависимости от требований к объёму данных, производительности сайта и других показателей.
  • Компания уже публиковала исходный код системы управления базами данных YDB, инструмент для быстрой сборки Android-приложений Yatagan и библиотеку машинного обучения CatBoost.

#новость #яндекс #метрика

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21 комментарий
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 Pavel Cree

У Яндекса остался какой-то исходный код, который ещё не оказался в открытом доступе?

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Вадим Д.

Думаете, работают на опережение и публикуют, пока не слили? (-:

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Алексей Кобелев

А базы данных?:)

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Lucky 13

"Всё равно сольётся" - подумал Яндекс

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Вадим Д.

Охренеть! Сегодня молодцы!

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Александр Кабешов

Ты еще скажи что после сливов перестал пользоваться всеми продуктами Яндекса.

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Вадим Д.

Я очень немногими пользуюсь, но метрика и вебмастер в их числе.

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Александр Кабешов

Такси, навигатор, карты, еда, поисковик, почта, облако, кинопоиск, алиса?

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rezraf

Да

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Александр Кабешов

Нет

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Вадим Д.

Из этого списка только такси 🤷🏻‍♂️

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Сергей

С какой целью? Свои сайты?

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Вадим Д.

В том числе и свои.

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Alexander

С чего «хренеете»? Практическое применение какое? 🙂

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Александр Кабешов

Жопа с ручкой, зачем комент отредачил!

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Александр Колядин

Зачем ждать слив исходного кода, когда можно слить самим

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Артём Курбатов

1 достойный поступок Яндекса в этом году.

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Zypar Akhmat

а как же то, что после слива "ничиво не будит и ни палучитца" ?

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Сергей

Можно простыми словами - что это дает?

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Никита Мельников

Это дает код метрики. Можно использовать в своих проектах, гибко настраивать.

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Dennis Prochko

конкурент piwik если данные о посещаемости ни Гуглу ни Яндексу раскрывать не хочется.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Matomo

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