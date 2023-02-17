«Яндекс» выложил в открытый доступ исходный код счётчика «Метрики» Статьи редакции
С ним можно настроить собственную систему аналитики в разных проектах.
- «Яндекс» опубликовал на GitHub исходный код счётчика «Метрики». Его можно адаптировать под свои задачи и использовать в разных проектах. Счётчик предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0.
- В коде есть все основные функции счётчика, за исключением некоторых проприетарных модулей, например, вебвизора. Код разделён по модулям, это позволит разработчикам контролировать, какие функции включить на сайте и добавлять новые в зависимости от требований к объёму данных, производительности сайта и других показателей.
- Компания уже публиковала исходный код системы управления базами данных YDB, инструмент для быстрой сборки Android-приложений Yatagan и библиотеку машинного обучения CatBoost.
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У Яндекса остался какой-то исходный код, который ещё не оказался в открытом доступе?
Думаете, работают на опережение и публикуют, пока не слили? (-:
А базы данных?:)
"Всё равно сольётся" - подумал Яндекс
Охренеть! Сегодня молодцы!
Ты еще скажи что после сливов перестал пользоваться всеми продуктами Яндекса.
Я очень немногими пользуюсь, но метрика и вебмастер в их числе.
Такси, навигатор, карты, еда, поисковик, почта, облако, кинопоиск, алиса?
Да
Нет
Из этого списка только такси 🤷🏻♂️
С какой целью? Свои сайты?
В том числе и свои.
С чего «хренеете»? Практическое применение какое? 🙂
Жопа с ручкой, зачем комент отредачил!
Зачем ждать слив исходного кода, когда можно слить самим
1 достойный поступок Яндекса в этом году.
а как же то, что после слива "ничиво не будит и ни палучитца" ?
Можно простыми словами - что это дает?
Это дает код метрики. Можно использовать в своих проектах, гибко настраивать.
конкурент piwik если данные о посещаемости ни Гуглу ни Яндексу раскрывать не хочется.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Matomo