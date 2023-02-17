Разработка
Маша Цепелева

Microsoft поднимет цены на API поиска в 4-5 раз с 1 мая 2023 года Статьи редакции

Новые цены «точнее отражают инвестиции», которые компания вложила в развитие Bing.

  • Microsoft опубликовала новые цены на API поисковика Bing, они изменятся во всех странах. Компания объяснила переоценку «требованиями рынка, тенденциями и предпочтениями клиентов».
  • У Microsoft есть 10 тарифов, цены зависят от скорости передачи данных и видов поиска. Один из них бесплатный — на 1000 транзакций со скоростью три в секунду (3 TPS) для поиска изображений, видео, новостей, страниц в интернете, проверки орфографии и другого.
  • Например, премиум-тариф S1 сейчас стоит $7 за 1000 транзакций со скоростью 250 TPS, будет — $25. А визуальный поиск со скоростью 30 TPS, который сейчас стоит $3, подорожает до $15.
  • В 2019 году компания инвестировала $1 млрд в OpenAI — разработчика ChatGPT, а в январе 2023-го подтвердила новые «многомиллиардные» вложения.
  • 7 февраля Microsoft представила обновлённый Bing c ИИ-моделью и подсказками от чат-бота. На следующий день количество скачиваний его приложения в американском App Store выросло в десять раз.

#новость #microsoft

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37 комментариев
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 Вася Пражкин

Может в 10 раз лучше поднять? Еще больше денег будет. Ну и мне 20% за идею.

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Дмитрий

Пусть сами и пользуются и windows 11 туда же себе засунут

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Yaroslava Markova

Отличная идея)хотела свой Windows куда-нибудь сбагрить, а сейчас точно знаю куда и кому его засунуть))

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Вадим Д.

Поисковик Bing, про который вспомнили впервые за, пожалуй, 10, а то и 15 лет, и то благодаря ChatGPT, не будет никогда хорошим поисковиком.
Он сколько угодно может болтать с людьми и играть в города и прочее, но это, извините, дерьма кусок, которые ровно ничего не стоит.

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Igor Chimbur
Поисковик Bing, про который вспомнили впервые за, пожалуй, 10, а то и 15 лет

Кто вспомнил? Ты? Тебе никто полномочия говорить за других не давал.

не будет никогда хорошим поисковиком

Уф, уф, эксперт в треде.

Он сколько угодно может болтать с людьми и играть в города и прочее, но это, извините, дерьма кусок

Ну раз Вадим так сказал, Майкрософт стоит прислушаться к нему. А лучше взять в совет директоров.

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Иван Петров

Стив, ты опять забыл перелогиниться

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Ренальдо Сайдгафаров

Смотря на то что поисковик не менялся за последние 20 лет, это лучшее решение что есть на рынке. Приведите альтернативные примеры бингу.

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Dark Soul

Вообще то на волне хайпа я подключил себе поиск бинг в браузере и был удивлен адекватной выдачей по запросу. Да нет такого удобства как в Гугле, например с поиском фильмов, но все запросы идут без рекламного гавна на первые две страницы.

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Aik Music

А кто этим пользуется ?

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Вильгельм Богачев

пользователи

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Aik Music

я так понял это доступ к api, значит разработчики разных сервисов. Но каких?

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Евгений Широков

Ты себе зачем интернет проводил? Гугл и сайт Майкрософт пока не забанили

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Стерлядка Вяленая

у него урезанный функционал инета. Каментики писать можно, а искать инфу - нет)

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Ivan Kuznetsov

DuckDuckGo

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Злой Голем

Yahoo, Ecosia, duck

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Dimitri

Yahoo на бинг работает

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Ivan Kuznetsov

Других API поиска в интернете у нас нет.

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Февраль Камшотов

Ну отбивать инвестиции надо, конечно.

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Дмитрий

Серьезно? Да это жадность и наглость через край! Границы перестали чувствовать.

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Февраль Камшотов

Так не пользуйтесь йопт -)

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Вильгельм Богачев

Так он и не пользуется )

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Стерлядка Вяленая

Вся инфляция держится на наглости и жадности)))

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Артём Акулов

Перепись всёпропальщиков которые даже не знают как расшифровывается API объявляется открытой.

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Дмитрий

Следом начинается перепись подписантов всепроральщиков

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ЯжПрограммист

- Прогрессивные инновационные западные компании, посмотрите какие они крутые FAANG!
- Инфляция растёт, ставка поднимается, халявное бабло заканчивается
Прогрессивные западные компании:
Увольняют людей десятками тысяч
Поднимаю цены на всё что хоть какие-то деньги приносит

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Ilya Klincovskiy

ой здорово,хорошие новости подъехали

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Color Invader

Поисковик по апи это та туфта которую web1 сайты втыкали на свою морду, чтобы найти в кучах мусора нужную страничку?

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grigoriy malyshev

это как раз бесплатно (у яндекса и гугла по-крайней мере)

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Руслан Гуляевский

Можете объяснить куда приурочиваемое их api?

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Bames Jond

Яху в свое время юхали бинг для поиска. Мэйлру яндекс юхали. Примерно тоже самое только масштаб другой

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Ренальдо Сайдгафаров

API (Application Programming Interface) — это программный интерфейс, позволяющий связывать между собой различные приложения. Создан для упрощения и ускорения разработки. Содержит наборы методов, классов, библиотек и функций.

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Не очень хороший человек

подохнет старая потомственная кляча

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Bames Jond

Милорд, больше денег! Казна пустует.

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Петр Вавилов

Ну я там и 1 запроса в год не делаю. Так что меня цифры мало волнуют.

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Ashley Green

нормально они так цены подняли

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Pasha Z

не понятно, но очень интересно.

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Раскаяние и Мармелад

МС: Поднимаем цены на АПИ в 5 раз.
Пользователи: НЕТ МЫ НЕ БУДЕМ ПЛАТИТЬ, МЫ НЕ ХОТИМ ПЛАТИТЬ, МЫ НЕ СТАНЕМ ПЛАТИТЬ

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