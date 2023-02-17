Microsoft поднимет цены на API поиска в 4-5 раз с 1 мая 2023 года Статьи редакции
Новые цены «точнее отражают инвестиции», которые компания вложила в развитие Bing.
- Microsoft опубликовала новые цены на API поисковика Bing, они изменятся во всех странах. Компания объяснила переоценку «требованиями рынка, тенденциями и предпочтениями клиентов».
- У Microsoft есть 10 тарифов, цены зависят от скорости передачи данных и видов поиска. Один из них бесплатный — на 1000 транзакций со скоростью три в секунду (3 TPS) для поиска изображений, видео, новостей, страниц в интернете, проверки орфографии и другого.
- Например, премиум-тариф S1 сейчас стоит $7 за 1000 транзакций со скоростью 250 TPS, будет — $25. А визуальный поиск со скоростью 30 TPS, который сейчас стоит $3, подорожает до $15.
- В 2019 году компания инвестировала $1 млрд в OpenAI — разработчика ChatGPT, а в январе 2023-го подтвердила новые «многомиллиардные» вложения.
- 7 февраля Microsoft представила обновлённый Bing c ИИ-моделью и подсказками от чат-бота. На следующий день количество скачиваний его приложения в американском App Store выросло в десять раз.
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Может в 10 раз лучше поднять? Еще больше денег будет. Ну и мне 20% за идею.
Пусть сами и пользуются и windows 11 туда же себе засунут
Отличная идея)хотела свой Windows куда-нибудь сбагрить, а сейчас точно знаю куда и кому его засунуть))
Поисковик Bing, про который вспомнили впервые за, пожалуй, 10, а то и 15 лет, и то благодаря ChatGPT, не будет никогда хорошим поисковиком.
Он сколько угодно может болтать с людьми и играть в города и прочее, но это, извините, дерьма кусок, которые ровно ничего не стоит.
Кто вспомнил? Ты? Тебе никто полномочия говорить за других не давал.не будет никогда хорошим поисковиком
Уф, уф, эксперт в треде.Он сколько угодно может болтать с людьми и играть в города и прочее, но это, извините, дерьма кусок
Ну раз Вадим так сказал, Майкрософт стоит прислушаться к нему. А лучше взять в совет директоров.
Стив, ты опять забыл перелогиниться
Смотря на то что поисковик не менялся за последние 20 лет, это лучшее решение что есть на рынке. Приведите альтернативные примеры бингу.
Вообще то на волне хайпа я подключил себе поиск бинг в браузере и был удивлен адекватной выдачей по запросу. Да нет такого удобства как в Гугле, например с поиском фильмов, но все запросы идут без рекламного гавна на первые две страницы.
А кто этим пользуется ?
пользователи
я так понял это доступ к api, значит разработчики разных сервисов. Но каких?
Ты себе зачем интернет проводил? Гугл и сайт Майкрософт пока не забанили
у него урезанный функционал инета. Каментики писать можно, а искать инфу - нет)
DuckDuckGo
Yahoo, Ecosia, duck
Yahoo на бинг работает
Других API поиска в интернете у нас нет.
Ну отбивать инвестиции надо, конечно.
Серьезно? Да это жадность и наглость через край! Границы перестали чувствовать.
Так не пользуйтесь йопт -)
Так он и не пользуется )
Вся инфляция держится на наглости и жадности)))
Перепись всёпропальщиков которые даже не знают как расшифровывается API объявляется открытой.
Следом начинается перепись подписантов всепроральщиков
- Прогрессивные инновационные западные компании, посмотрите какие они крутые FAANG!
- Инфляция растёт, ставка поднимается, халявное бабло заканчивается
Прогрессивные западные компании:
Увольняют людей десятками тысяч
Поднимаю цены на всё что хоть какие-то деньги приносит
ой здорово,хорошие новости подъехали
Поисковик по апи это та туфта которую web1 сайты втыкали на свою морду, чтобы найти в кучах мусора нужную страничку?
это как раз бесплатно (у яндекса и гугла по-крайней мере)
Можете объяснить куда приурочиваемое их api?
Яху в свое время юхали бинг для поиска. Мэйлру яндекс юхали. Примерно тоже самое только масштаб другой
API (Application Programming Interface) — это программный интерфейс, позволяющий связывать между собой различные приложения. Создан для упрощения и ускорения разработки. Содержит наборы методов, классов, библиотек и функций.
подохнет старая потомственная кляча
Милорд, больше денег! Казна пустует.
Ну я там и 1 запроса в год не делаю. Так что меня цифры мало волнуют.
нормально они так цены подняли
не понятно, но очень интересно.
МС: Поднимаем цены на АПИ в 5 раз.
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