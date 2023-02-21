Ozon официально представил платформу для разработчиков, которые работают с API маркетплейса Статьи редакции
Там собраны обучающие материалы, новости и есть форум для общения.
- Платформа Ozon for Dev поможет разобраться в технических вопросах по интеграции с маркетплейсом и собрать идеи по развитию сервисов Ozon для внешних ИТ-специалистов, объявила компания.
- Там есть новости об обновлениях, гайды, анонсы обучающих мероприятий и форум для общения внешних разработчиков друг с другом и представителями маркетплейса.
- Площадка пригодится более 60 тысячам партнёров и разработчиков, которые используют API Ozon для автоматизации работы с большим количеством товаров и заказов, считают в компании.
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воу это очень круто!