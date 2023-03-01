Разработка
Полина Лааксо

GitHub открыл полный доступ к бесплатному сервису проверки публичных репозиториев на наличие «утечек» данных Статьи редакции

Вроде паролей, ключей и токенов аутентификации.

  • GitHub завершил бета-тестирование своего сканера «секретных данных». Первая версия общедоступного сервиса вышла в середине декабря 2022 года, но разработчики получали её постепенно. До этого пользоваться им могли только владельцы лицензии на продукт GitHub Advanced Security, работающие в облаке GitHub Enterprise Cloud.
  • Теперь бесплатная проверка публичных репозиториев доступна всем разработчикам. Она поможет убедиться, что в коде, его описаниях, сведениях об ошибках, а также комментариях нет «секретов»: учётных данных, нужных для подключения к корпоративной инфраструктуре, приватных ключей, сертификатов и токенов API.
  • Чтобы запустить сканер, администратор репозитория должен зайти в «Настройки», слева выбрать раздел «Безопасность и анализ кода» и в нём нажать «Сканирование секретов» и «Разрешить». Подробнее о функции можно прочитать в документации GitHub.
  • По данным компании, после начала бета-тестирования сервис проверил около 70 тысяч публичных репозиториев. Так, в одном из примеров айтишник просканировал 14 тысяч своих хранилищ и обнаружил там более 1000 «секретов». За весь 2022 год GitHub зафиксировала наличие более 1,7 млн конфиденциальных данных в открытом коде.

#новость #github

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15 комментариев
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 Вадим Д.

Проверяет-проверяет и ... передаёт? Или складирует и только потом передаёт?

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Александр Ларин

писал коммент "Извините, я здесь только, чтобы обогнать Вадима".
Но не успел)

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Вася Пражкин

Саша, ты на кого руку поднял, на Вадима? Он первый комментарий пишет раньше, чем редактор новость.

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Вадим Д.

Они написаны заранее, просто сопоставляю какой коммент к какой новости и расставляю их.

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Вася Пражкин

Вот еще одно доказательство, что ты - нейросеть )

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Бублик static void

Собрались тут первонахи

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Вадим Д.

🤷🏻‍♂️ Вы из этих, обгоняльщиков?!

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Igor Chimbur

У человека синдром дефицита внимания, это бесполезно. Он не осознает, что пишет, лишь бы написать.

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NattEater

Сканер находит ключи/токены в коде, по формату ключа пытается определить к какому сервису относится этот токен, затем Гитхаб отправляет этот ключ к своим партнерам, а партнеры сообщают Гитхабу, их ли это ключ и актуальный ли он. Потом Гитхаб уведомляет владельца репозитория о том, что у него в коде нашли ключ. Партнеры — это сервисы, которые выпустили этот самый ключ, например, если в коде нашли ключ от AWS API, то Гитхаб этот ключ отправит в AWS на проверку. То есть сторонним компаниям ключи не передают, разумеется.

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Вадим Д.

Благодарю 🤝🏻

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Голодный цветок

Ну +1 раз сохранят ваш "секретный" ключ не так и важно, важно, что 1000 других сканеров вас не уведомят, что вас секрет больше не секрет.

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Сексорцист Милфхантерович

Ты сраная нейросеть.

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Сексорцист Милфхантерович

Годнота.

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Irina Istomina

ууу сканирование секретов)звучит по шпионски)

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Голодный цветок

Можно включить сразу для всех публичных репозиториев
https://github.com/settings/security_analysis

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