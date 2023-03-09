GitHub c 13 марта 2023 года начнёт требовать от разработчиков подключить двухфакторную аутентификацию Статьи редакции
Если не успеть в срок, доступ к аккаунту ограничат.
- С 13 марта 2023 года GitHub начнёт уведомлять «группы разработчиков и администраторов» о необходимости добавить двухфакторную аутентификацию (2FA). Сперва небольшие, а потом и крупные сообщества получат электронное письмо или увидят соответствующий баннер на сайте.
- После первого уведомления пользователи получат 45 дней на настройку и в течение этого времени будут получать регулярные напоминания. Если разработчик не хочет ждать своей очереди, он может подключить 2FA уже сейчас — с помощью инструкции.
- Способов дополнительной аутентификации несколько — это SMS, ключи безопасности, вход через приложение GitHub Mobile и TOTP (генерация одноразовых кодов). Но компания предупреждает, что SMS считается не самым надёжным вариантом, и советует вместе с ним подключать TOTP.
- В течение 28 дней после подключения GitHub попросит проверить работу 2FA, а в случае ошибки предложит сбросить настройки, не отключая доступ к аккаунту.
- Разработчики, которые не успеют в срок, получат дополнительную неделю на настройку начиная с первого после истечения 45 дней входа в систему. Напоминания будут приходить на протяжении всех семи дней. Если пользователь всё равно не подключит 2FA, ему ограничат доступ к аккаунту.
- О планах обеспечить переход всех пользователей на 2FA до конца 2023 года GitHub объявил в мае 2022-го.
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А что, есть те, кто ещё не?
конечно есть, и таких очень много
Использую во всю Microsoft Auth. Полет нормальный, аккаунты живы.
надо будет тоже эту тему попробовать, я о ней сейчас впервые прочитал
Хорошая тема, использую для авторизации в сервисах Майкрософт, иксбоксом владею, юзаю теперь едж(из-за нового бинга=).
Кто подскажет, есть ли смысл переходить на что-то типа Yubikey, или Google/Microsoft Auth тоже ещё норм?
мне нравится Bitwarden, он не плох, но для генерации кодов нужна подписка за 10 долларов в год.
Google терпим.
Microsoft Auth интересный, как минимум потому что позволяет авторизоватся без пароля.
Привяжи акк к гитхабу, авторизуйся через него, и пароль в принципе не нужен.
покастдевлю чуток.но для генерации кодов нужна подписка за 10 долларов в год
почему вас смущает столь незначительная сумма оплаты? нет денег, неудобно платить из рф, принципиально не платите за программные продукты, другое?
Ничем, я его покупаю и использую уже года 3.
Я не в РФ=)
О, разрабы, зарабатывающие 300к/сек вернулись! Давненько вас на VC не было слышно! Где были, работу искали?
куда вернулись? 🤔
Там что прикольно, коды генерируются везде где авторизовано приложение. То есть вот у вас телефон, на нем приложение, и приложение на планшете и ПК, и плагин в браузере — везде вы будете иметь доступ к кодам.
Доступ по отпечатку с ПК тоже доступен.
В том же гугл аутифекаторе все на 1 устройстве.
yubikey более богатые возможности по аутентификации предоставляет, только дорогой. Google authenticator бесплатный и только один способ, который нельзя использовать как основной, а только как дополнительный.
Почему нельзя использовать как основной?
Гугловский норм, работает у меня сильно давно.
1password в этом смысле прекрасен. он еще и ssh ключи для гитхаба умеет генерить.
Стоит денег, то он того стоит. 6 лет на нем уже сижу.
иногда пробую остальное, ластпассы, битвардены, кипассы. все на мой вкус сильно хуже.
Если есть проблемы с оплатой могу гифткарту поменять на российские деньги - 100 долларов хватает на два года семейной подписки (вся семья там сидит)
Сижу на индивидуальной лицензии 1Password и не обновляю приложение на Афоне, потому что слышал что после того как они перешли на подписочную модель, они убрали возможность синхронизации индивидуальных лицензий по iCloud/Dropbox.
Это так?
А вообще после того как в сафари добавили TOTP, плавно перевожу пароли туда.
Лучше взять открытое решение, например Aegis, ИМХО
Кого в семью 1password?
Ого, то без неё много разрабов? Список вывесят, мир должен знать своих героев!
Вдруг кто не знает:
В Safari есть менеджер паролей с TOTP (Генератор одноразовых кодов)
Доколе?
Очередной маразм в жанре security theater.
Sms просто самый дорогой способ 2Fa