«Яндекс» ведёт разработку YTsaurus с 2010 года. Мы начали строить собственную экосистему для больших данных, потому что ни одно из имевшихся на рынке решений не удовлетворяло всем нашим требованиям. Сейчас YTsaurus — один из ключевых элементов внутренней инфраструктуры компании. Над платформой работают десятки разработчиков, и её возможности постоянно расширяются.