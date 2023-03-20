Разработка
Маша Цепелева

«Яндекс» опубликовал в открытом доступе исходный код YTsaurus — платформы для работы с большими данными Статьи редакции

Её используют большинство сервисов компании.

  • «Яндекс» выложил на GitHub код YTsaurus. Он предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0.
  • Платформа подходит для разных задач — аналитики, обучения моделей с миллиардами параметров и других. Например, «Поиск» использует YTsaurus для поискового индекса, а беспилотные автомобили — чтобы обрабатывать данные о поездках. YTsaurus также распределяет нагрузку между суперкомпьютерами «Яндекса».

«Яндекс» ведёт разработку YTsaurus с 2010 года. Мы начали строить собственную экосистему для больших данных, потому что ни одно из имевшихся на рынке решений не удовлетворяло всем нашим требованиям. Сейчас YTsaurus — один из ключевых элементов внутренней инфраструктуры компании. Над платформой работают десятки разработчиков, и её возможности постоянно расширяются.

Максим Бабенко, глава отдела технологий распределённых вычислений «Яндекса»

  • В «Яндексе» с YTsaurus работает каждый второй сотрудник. Наибольшую пользу платформа может принести «крупным компаниям, которые обрабатывают гигантские объёмы данных на тысячах серверов в условиях постоянно возрастающей нагрузки», поделился руководитель Yandex Cloud Алексей Башкеев.
  • Компания также публиковала в открытом доступе код системы управления базами данных YDB, инструмент для разработки приложений с микросервисной архитектурой Userver, для ускорения разработки мобильных приложений DivKit, для быстрой сборки Android-приложений Yatagan и исходный код счётчика «Метрики».

#новость #яндекс

1990 просмотров
0
14 комментариев
Написать комментарий...
 Илья Самойлов

а еще яндекс опубликовал в открытом доступе мои заказы из доставки и теперь все вокруг знают, что у меня один заказ за все время да и тот на др.

К тому же теперь все знают когда др, ох уж этот яндекс

Ответить
Развернуть ветку
Март Свитшотов

Так, теперь рассказывайте, почему это плохо и причём тут Путин

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Ермаков

не будем

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Обычно Яша выпускает две новости в один день, когда где-то накосячит, чтобы перебить инфоповод.
Что-то я пропустил где они накосячили в этот раз?
Чьи данные попали в открытый доступ?

Ответить
Развернуть ветку
Д Хб

Исходников не напасёшься.

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Яндекс "изобрел" Хадуп

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Яндекс.Изобретения!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Big data всем и каждому! И-ха!!!

«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!» © А. и Б. Стругацкие - Пикник на обочине

Ответить
Развернуть ветку
Антон

ЙаТцар

Ответить
Развернуть ветку
Артур Кожевников
Мы начали строить собственную экосистему для больших данных, потому что ни одно из имевшихся на рынке решений не удовлетворяло всем нашим требованиям.

У имевшихся решений было слишком мало дыр, что не удовлетворило Яндекс?

Ответить
Развернуть ветку
Гриша Колесников

Ни дня без новостей от яндекса

Ответить
Развернуть ветку
Булка хлеба

Решили опередить сливщиков?

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Слить что уже слито

Ответить
Развернуть ветку
Anton Efimov

Я в ИТ не спец, но вот у меня несколько вопросов:
- Зачем они это сделали?
- Яндекс продолжит развивать этот проект на ГитХабе?
- Это не утечка ключевых технологий за границу?
- Есть ли в исходниках ссылки на закрытые библиотеки?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
null