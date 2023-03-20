«Яндекс» опубликовал в открытом доступе исходный код YTsaurus — платформы для работы с большими данными Статьи редакции
Её используют большинство сервисов компании.
- «Яндекс» выложил на GitHub код YTsaurus. Он предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0.
- Платформа подходит для разных задач — аналитики, обучения моделей с миллиардами параметров и других. Например, «Поиск» использует YTsaurus для поискового индекса, а беспилотные автомобили — чтобы обрабатывать данные о поездках. YTsaurus также распределяет нагрузку между суперкомпьютерами «Яндекса».
- В «Яндексе» с YTsaurus работает каждый второй сотрудник. Наибольшую пользу платформа может принести «крупным компаниям, которые обрабатывают гигантские объёмы данных на тысячах серверов в условиях постоянно возрастающей нагрузки», поделился руководитель Yandex Cloud Алексей Башкеев.
- Компания также публиковала в открытом доступе код системы управления базами данных YDB, инструмент для разработки приложений с микросервисной архитектурой Userver, для ускорения разработки мобильных приложений DivKit, для быстрой сборки Android-приложений Yatagan и исходный код счётчика «Метрики».
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а еще яндекс опубликовал в открытом доступе мои заказы из доставки и теперь все вокруг знают, что у меня один заказ за все время да и тот на др.
К тому же теперь все знают когда др, ох уж этот яндекс
Так, теперь рассказывайте, почему это плохо и причём тут Путин
не будем
Обычно Яша выпускает две новости в один день, когда где-то накосячит, чтобы перебить инфоповод.
Что-то я пропустил где они накосячили в этот раз?
Чьи данные попали в открытый доступ?
Исходников не напасёшься.
Яндекс "изобрел" Хадуп
Яндекс.Изобретения!
Big data всем и каждому! И-ха!!!
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ЙаТцар
У имевшихся решений было слишком мало дыр, что не удовлетворило Яндекс?
Ни дня без новостей от яндекса
Решили опередить сливщиков?
Слить что уже слито
Я в ИТ не спец, но вот у меня несколько вопросов:
- Зачем они это сделали?
- Яндекс продолжит развивать этот проект на ГитХабе?
- Это не утечка ключевых технологий за границу?
- Есть ли в исходниках ссылки на закрытые библиотеки?