Исследование: в 2022 году зарплатная вилка у большинства продуктовых специалистов составила 180-220 тысяч рублей Статьи редакции
В 2021 году показатель равнялся 110-150 тысячам.
3113 просмотров
По итогам 2022 года количество «продактов» в российских компаниях увеличилось, заявили 39% респондентов, опрошенных экспертами Product Sense и «Яндекс Практикума». 16% признались, что их число сократилось.
- Всего в исследовании участвовали 712 человек: 58% из них управляют продуктами, 11% — проектами, 15% — основали бизнес или руководят им. У 35% — от одного года до трёх лет опыта в продуктовой разработке, у 29% — от трёх до пяти лет, у 21% — до десяти, у 7% — более десяти, а у остальных — меньше года.
- Самая распространённая зарплатная вилка у менеджеров по продукту составила 180-220 тысяч рублей, на втором месте — 300-370 тысяч. У проджект-менеджеров наиболее популярная — 110-150 тысяч рублей (она была самой частой у «продактов» в 2021-м). Самые «богатые» сотрудники работают в c2c-сегменте и платформенных продуктах.
- Чаще всего в 2022 году специалистам повышали зарплату на основе субъективных оценок (53%). В 42% случаев — по достижению ключевых результатов, или OKR, в 33% — по количеству закрытых задач и релизов.
- От тех продуктовых специалистов, кто получает более 400 тысяч рублей в месяц, руководители обычно ожидают управленческих (48%) и мягких (44%) навыков, а также умения работать с командой (43%). В среднем популярен также навык аналитического мышления.
Самый популярный формат работы в компаниях — гибридный (43%): это когда офис есть, но большая часть команды сидит на удалёнке. У 28% ситуация противоположная, и лишь 3% работают исключительно в офлайне.
- Доля удалёнки среди тех, кто получает больше 400 тысяч рублей в месяц, – 49%, отметили авторы исследования. Размер фирмы на выбор формата почти не влияет, разве что компании с менее чем десятью сотрудниками чаще выбирают онлайн.
- 40% респондентов рассказали, что должностные обязанности, озвученные на собеседовании, соответствовали реальности. В 27% они «в основном» совпали, у 25% совпали «примерно на половину», у 7% — почти или совсем не совпали.
- Основные жалобы, которые привели опрошенные, — это избыток рутины и непродуктовых задач, «неповоротливый» и «неайтишный» менеджмент, перевес задач по управлению проектами по сравнению с управлением продуктами, а также отсутствие аналитики.
- Среди основных трудностей 2022 года сотрудники продуктовых компаний назвали неопределённость (59%), карьерное развитие (59%), эмоциональные качели (51%), личную эффективность (47%) и самомотивацию (42%).
"Продуктовый специалист"
У них как раз такая же зарплата, просто в год)
ну они и этому рады
зато их никакая нейросеть не заменит
Вилка хороша, спору нет, но выборка из 712 человек не очень велика.
Может, это все)
Хе-хе, тогда норм, опросили весь рынок (-:
Если выборка случайна и репрезентативна, то ошибка будет в пределах 3.75% (1/sqrt(712)=0.0375), а если выборка нерепрезентативна, то и при миллионе опрошенных будет так себе аккуратность.
accuracy переводится как "точность", а не "аккуратность"
Да, есть у меня такая проблемас русскоязычной терминологией. )
вот я тебя и поймал, американский шпиён
Ну их и не сотни тысяч:)
Это же не продавцы в магазине
Хуя в петерочке зп подняли
что же это будет
Мне нравится, как поляризованы позиции начинающих и опытных в основных трудностях - мотивация команды и зарплата. Опытным все равно на зп, но проблемы с мотивацией команды; начинающим - наоборот.
Может, стоит начать нормально платить и тогда трудностей с мотивацией у команды не станет? %)
Проблема стара, как мир. И решение тоже известно. Но увы все ищут волшебную таблетку, которая позволит сотрудникам работать «в фонд мира» с бешеной мотивацией
кто-нибудь может русскими словами сказать чем КОНКРЕТНО занимаются эти продакты, и как без них раньше-то обходились?
"раньше" это в каком веке?
По списку навыков можно понять, но везде обязанности разные. Что-то среднее между продакт овнером, системным-аналитиком и проджект-менеджером.
ну так и цены выросли ...по сути зп осталось той же
я бы сказала, что в текущих условиях возможность получить повышение зэпки, чтоб оно хотя бы рост цен покрывало, — это уже не так уж и плохо...
Вы получили?
Какая всё-таки огромная разница оплаты труда за условно один час работы одного специалиста и другого. Часто с меньшей зарплатой пользы приносят больше, чем высокооплачиваемые)
"мягкие навыки" 😊
Любой аналитик скажет вам, что вместо "Голова и плечи" у вас нерепрезентативная выборка. А значит, что ценность этих данных на уровне "ТНТ необъяснимо, но типа аналитика". Это как если бы анализ возраста населения показал, что большинству 26 лет и 77. Зашибись. Нет тех, кому 76, но зато тех, кому 75 снова дофига.
достаточно высоко выросла зп по сравнению с 2021