Бесплатные и платные функции, в планах — аудитория в сотни тысяч разработчиков: Минцифры — о российском аналоге GitHub Статьи редакции
Главное из интервью Forbes с замглавы ведомства Максимом Паршиным.
- 21 марта Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начнёт приём заявок на участие в эксперименте по созданию национального репозитория — хранилища открытого кода (на момент публикации Минцифры не опубликовало ссылку для их подачи). Заявки принимают до 1 апреля. Эксперимент продлится до конца апреля 2024 года.
- Чтобы заявку одобрили, надо иметь опыт в работе с открытым ПО и «активно участвовать, быть готовым использовать программы, размещаемые в рамках эксперимента, и в дальнейшем их развивать и делать правки».
Как будет устроен репозитрий
- На первом этапе ПО под открытой лицензией будет публиковаться в доступных публичных репозиториях, «не дискредитирующих наших разработчиков», после — в национальном. Перед этим ведомства вместе с участниками эксперимента выработают технические требования к репозиторию и правила его использования, выберут оператора.
- На проект потратят максимум 1,3 млрд рублей. Это активы «Росинфокоминвеста», который сейчас ликвидируется. Сначала деньги получит РФРИТ, после открытого конкурса он выберет исполнителя.
- В репозитории можно будет хранить исходные тексты ПО и код, управлять версиями, собирать и тестировать продукты, организовывать совместную работу, отлаживать код на российских операционных системах. Доступ к нему будет «без ограничения по национальным и иным признакам».
- В сервисе будут бесплатные и платные функции. За счёт последних оператор сможет зарабатывать и развивать репозиторий и сообщество. Например, платным может стать использование сервиса для корпоративной разработки. Тарифы могут зависеть от доступного пространства, количества разработчиков в команде, управления правами доступа и другого.
- В Минцифры считают, что национальный репозиторий решит несколько задач. Например, поможет разработчикам «поднять свою личную капитализацию», потому что «количество звезд, которое программист имеет на GitHub, очень значимо для его стоимости на рынке труда». Также использование открытого ПО удешевит создание продуктов.
- Ведомство рассчитывает, что репозиторием будут пользоваться сотни тысяч разработчиков. У GitHub и других публичных репозиториев, по разным оценкам, не менее 2 млн русскоязычных пользователей, говорит Паршин.
- Минцифры заявило о планах создать репозиторий для хранения программ с открытым кодом — аналог GitHub — в феврале 2022 года. Эксперимент должен был начаться 1 мая, но в августе разработчики рассказали, что ведомство отложило его на неопределённый срок.
- Весной 2022 года было создано АНО «Открытый код» (учредители — VK, «Ростелеком», университет «Иннополис», группа Т1 и другие). Его мнение будет учитываться при разработке регулирующих документов, затрагивающих сферу open source в России.
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Нытики, чё опять не то?
А че то?
На виси всё не то, что делается в России 🤣 Тут по другому не бывает.
Российская компания уволила 100 человек - Проклятый Путинский режим
Амазон в третий раз за полгода выпиздил 10000 человек - это во славу капитализма.
И так во всём)
Может Имитация бурной деятельности за дохуялиард денег налогоплательщиков?«не дискредитирующих наших разработчиков»
Особенно если в желании сделать свой продукт присутствуют фразы типа
И«без ограничения по национальным и иным признакам»
👀
git clone https://github.com
Заебись, дайте пожалуйста денег на домен и сервер?
И экстра-специалистов, допущенных к работе с ними! (-:
В России специалисты не нужны. Достаточно выпускников скиллбокс, инфоцыган или самому на отъебись сделать а потом орать на каждом углу орать, вот сам сделай, а потом выебывайся!
штош
У нас нет IT компаний что ли? Почему снова государство всякой ерундой занимается? Будет снова полный факап за миллиарды рублей налогоплательщика.
Такого рода проекты для этого и предназначены. Росграммы, рутубы и тд. Это обычные пилорамы.
А-ха-ха, а регламент регистрации на «отечественном аналоге» GitHub будет? Да чтоб с реестрами и блэкджеком.
Звезды решают? Это ж не погоны, тут звезды не решают…