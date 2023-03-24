«Тинькофф» запустил соревнования для разработчиков и аналитиков с призовым фондом 3,3 млн рублей Статьи редакции
Задания будут рассчитаны на middle- и senior-специалистов.
- «Тинькофф» открыл приём заявок на свой первый IT's Tinkoff Solution Cup — «чемпионат» для совершеннолетних разработчиков и аналитиков среднего и высшего уровня подготовки: они будут решать продуктовые задачи, находить и исправлять ошибки в коде и проектировать пользовательские пути. Младшие специалисты могут участвовать, но должны быть готовы к сложным кейсам.
- Всего будет шесть треков: бэкенд (знание Java, Scala, C#, Golang и Python), фронтенд (JavaScript, TypeScript и вёрстка), дата-инжиниринг (SQL), мобильная разработка (Android и iOS), SRE и системный анализ. На отборе разрешено пробовать свои силы в нескольких направлениях, но в финале придётся выбрать одно.
- Подать заявку можно до 15 апреля 2023 года. В этот же день пройдёт и отборочный раунд. Выполнить задание можно в онлайне. Ограничения по времени на каждом треке свои: для дата-инженеров это 40 минут, для бэкенд-разработчиков — 2 часа, а в SRE — 24 часа. Выполнить задание можно и очно: в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Перми, Томске, Уфе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Рязани, Самаре, Нижнем Новгороде и Минске.
- В финал пройдут участники, набравшие максимальное количество баллов и потратившие на решение задач минимум времени. В трёх треках оценку даст автоматическая система, финальное задание в «Системном анализе» и все задания SRE проверит жюри. Финал и церемония награждения состоятся в Москве — 22 апреля. Тем, кто проявит себя на отборе лучше всего, «Тинькофф» поможет с проездом или перелётом до Москвы.
- Общий призовой фонд составит 3,3 млн рублей, за первое место можно получить до 300 тысяч рублей.
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То есть, поработать за "спасибо" и сделать всю работу за отдел - теперь называется конкурсом?
Здравствуйте. Задания придумали специально для Соревнования, они не имеют отношения к бэклогу какой-либо команды. В условиях ограниченного времени и того, что претенденты работают индивидуально или в небольших командах, это просто невозможно. В треке SRE решения задач сразу выкладывается в open source. Основной фокус при составлении заданий - чтобы участникам было интересно и весело.
а чего вы такой пессимистичный?)) а может вы будете из тех, кто выиграет денюшку))
Нет, это называется поработать на зачетку.
Не галера твёрдо и четко
Эх, ну вот не туда вклдаываются, на мой взгляд. Зачем качать мидлов и сеньеров. Они уже все определили для себя в этой жизни.
Надо же таланты выявлять и поддерживать. А выявлять - это не искать готовенького. Устроили бы для студентов хакатоны, какие-то простенькие, чтобы заинтересовать. С денежкой за победы, грамотой, вот это хорошая штука. А тут в чем прикол?
у меня знакомый работает в Тинькове, так постоянно жалуется, что новички приходят, просят как за мидла, а делать по факту ничего не хотят
Из 10 джунов от силы 2 остаются и делают свое дело, развиваются и тд
Зачем их интересовать, их и так пруд пруди и желающих стажироваться вал. Разве что так их отсеивать, но накладно
Лучше бы просто денежек раздали. Соревнования только время терять
Выплата в случае трудоустройства в компанию небось? Я уже так накололся с каким-то банком
за первое место 300 тр= 3900 usd, это месячная зарплата высококвалифицированного специалиста в присутствующих на конкурсе областях
Мероприятие не имеет ничего общего с наймом. Мы не приглашаем после него на собеседование или в штат.
У нас в it компании довольно крупной, схожая махинация была. КОНКУРС. И итоге идеи забрали, под эгидой компании, ну а участники молодцы и премия в виде пиццы, премия 100долл и блокнот.
Странно, что призы выплачивает Тинькофф разработчикам, а не разработчики скидываются за участие.за первое место можно получить до 300 000 ₽
А можно и меньше. Странная вариативная награда, непонятно только, от чего зависит.
Можно предположить, что на разных треках разное вознаграждение)
У них потом спишут комиссию за участие, после указания данных пластикой карты для получения ввигрыша
На месте Тинькоф я бы написал так:за первое место можно получить в кредит 3 000 000 ₽
и цифра красивая и банк еще и заработает )
За неосновательное обогащение с получивших призы сколько в обраточку будет стрясывать, интересно?
Атракцион невиданной щедрости от T. С чего бы это?Тинькофф обновляет условия тарифов дебетовых карт Tinkoff Black и накопительных счетов Тинькофф вносит изменения в тарифы по дебетовым картам Tinkoff Black и накопительным счетам для клиентов с подключенным сервисом Tinkoff Pro, Premium или Private. Изменения вступают в силу 28 марта 2023 года.
С указанной даты процентная ставка, начисляемая на остаток средств по картам, составит 5% годовых (ранее 6%)
Ааа... Таперь понятно.
https://www.tinkoff.ru/about/news/23032023-tinkoff-updates-the-terms-of-tariffs-for-tinkoff-black-debit-cards-and-savings-accounts/
Не стареющая классика
Задумка неплохая, и спасибо за то что наконец то хоть ктото не забыл про SRE-спецов
кто это
Популярная тема на самом деле. Тут не столько денежная составляющая решает, сколько энтузиазм и желание попробовать в специфичном домене повариться. Хотя в telegram contest мотивации куда больше - можно к ним в команду попасть при хорошем результате
Банковские витрины - что может быть специфичнее?)))))))
разработчики будут решать продуктовые задачи? шта
Разрабы Т поразбежались?
Пердеж
В Тинькофф проблемы не с разработкой, а с продакт-менеджерами... продуктовая разработка в компании напрочь отсутствует и нет CPO
Яндекс, ВК, теперь и Тинькофф) интересно будет посмотреть
Во время выполнения заданий, надо понимать, будут всплывать предложения оформить кредитку. А учитывая, что личные данные будут собираться в самом начале, то можно и оформить ее сразу при просмотре баннера в лучших традициях этого банка
13 офлайн площадок! и ни одной в Москве! поразительно и как то обидно :/ ну штош
победитель получит подарочную акцию в инветсициях до 3,3 млн рублей))
Чисто у представителей забрали, чтобы потом разработчикам отдать