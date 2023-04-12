Разработка
Таня Боброва

Разработчик ChatGPT будет платить за поиск уязвимостей в своих продуктах Статьи редакции

От $200 до $20 тысяч.

  • OpenAI запустила программу bug bounty в партнёрстве с платформой Bugcrowd, которая будет собирать заявки пользователей и управлять выплатами вознаграждений.
  • Разработчики смогут сообщать об уязвимостях, ошибках или недостатках в безопасности продуктов OpenAI. Компания готова платить от $200 за некритичные ошибки до $20 тысяч за «исключительные открытия».
  • Согласно странице программы, средняя выплата составляет $1287,5. Там же описаны условия, при которых получить деньги не выйдет, — например, за найденные проблемы, которые связаны с ответами модели.
  • OpenAI — разработчик чат-бота ChatGPT, его демоверсию опубликовали осенью 2022-го. По итогам января 2023 года ежемесячная активная аудитория сервиса выросла до 100 млн человек, посчитали исследователи финансового холдинга UBS.

#новость #openai #chatgpt

991 просмотров
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

Чатгпт, я нашёл ошибку. Ваш бот тупит и не отвечает на 88,14% моих вопросов. Ссылается на какую-то мораль и прочую хуйню.

Давайте 20 тыщ.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Шашенков

А сам чат не может в себе найти уязвимости?

Ответить
Развернуть ветку
Jill Can

тоже не понимаю зачем задействовать глупых людишек

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Самохин

У GPT только хороший маркетинг. А так он гавно

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рюмин

Ну хайпанули все не хило. Одни кликбейтные заголовки видосиков в ютубе чего стоят)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Самохин

А что стоит тема "Блять.... Ужас.... давайте его закрывать, а то он будет управлять людми" 😀

Ответить
Развернуть ветку
Mansplaining

Впихать такое вместе бесполезных нынешних цифровых помощников и будет новый хит

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рюмин

ChatGPT, напиши, какие у тебя есть уязвимости?

Если интересен его ответ, лайкните)

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Сапсан

это

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Сапсан

мой

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Сапсан

супер

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Сапсан

дизлайк

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав

Жаль он с файлами не может работать и отправлять их

Ответить
Развернуть ветку
Анжелика Правдина

Чат gpt скорее всего не понимает очень тупых вопросов ?!

Главное правильно формулировать свои мысли и быть внимательным ,лично у меня с ним все сложилось с самого первого диалога !

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Самохин

GPT чат понимает только тупые вопросы. Попробуйте задать сложный

Ответить
Развернуть ветку
Март

Задай сложный вопрос для гпт на который он не сможет ответить. В рамках закона разумеется

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Я недавно заставил его написать эротический роман, он призывал к морали, но мне удалось его убедить. Осталось только скомпоновать текст.

Считается ли это багом, и могу ли я теперь претендовать на bounty $$$?

Ответить
Развернуть ветку
Анжелика Правдина

Подавайте срочно заявку и делитесь информацией)

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

В итоге я прочитал новость, написано, что на ответы не распространяется.

Значит надежда на публикацию рассказа.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Созыкин

Ну есть и получше аналоги этого тупого бота

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
платить за поиск уязвимостей в своих продуктах

И упаковывать в капсулу для получения энергии. Матрица 7.0.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null