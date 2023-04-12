Разработчик ChatGPT будет платить за поиск уязвимостей в своих продуктах Статьи редакции
От $200 до $20 тысяч.
- OpenAI запустила программу bug bounty в партнёрстве с платформой Bugcrowd, которая будет собирать заявки пользователей и управлять выплатами вознаграждений.
- Разработчики смогут сообщать об уязвимостях, ошибках или недостатках в безопасности продуктов OpenAI. Компания готова платить от $200 за некритичные ошибки до $20 тысяч за «исключительные открытия».
- Согласно странице программы, средняя выплата составляет $1287,5. Там же описаны условия, при которых получить деньги не выйдет, — например, за найденные проблемы, которые связаны с ответами модели.
- OpenAI — разработчик чат-бота ChatGPT, его демоверсию опубликовали осенью 2022-го. По итогам января 2023 года ежемесячная активная аудитория сервиса выросла до 100 млн человек, посчитали исследователи финансового холдинга UBS.
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Чатгпт, я нашёл ошибку. Ваш бот тупит и не отвечает на 88,14% моих вопросов. Ссылается на какую-то мораль и прочую хуйню.
Давайте 20 тыщ.
А сам чат не может в себе найти уязвимости?
тоже не понимаю зачем задействовать глупых людишек
У GPT только хороший маркетинг. А так он гавно
Ну хайпанули все не хило. Одни кликбейтные заголовки видосиков в ютубе чего стоят)
А что стоит тема "Блять.... Ужас.... давайте его закрывать, а то он будет управлять людми" 😀
Впихать такое вместе бесполезных нынешних цифровых помощников и будет новый хит
ChatGPT, напиши, какие у тебя есть уязвимости?
Если интересен его ответ, лайкните)
это
мой
супер
дизлайк
Жаль он с файлами не может работать и отправлять их
Чат gpt скорее всего не понимает очень тупых вопросов ?!
Главное правильно формулировать свои мысли и быть внимательным ,лично у меня с ним все сложилось с самого первого диалога !
GPT чат понимает только тупые вопросы. Попробуйте задать сложный
Задай сложный вопрос для гпт на который он не сможет ответить. В рамках закона разумеется
Я недавно заставил его написать эротический роман, он призывал к морали, но мне удалось его убедить. Осталось только скомпоновать текст.
Считается ли это багом, и могу ли я теперь претендовать на bounty $$$?
Подавайте срочно заявку и делитесь информацией)
В итоге я прочитал новость, написано, что на ответы не распространяется.
Значит надежда на публикацию рассказа.
Ну есть и получше аналоги этого тупого бота
И упаковывать в капсулу для получения энергии. Матрица 7.0.