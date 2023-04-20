Разработка
Полина Лааксо

Разработчик ИИ-генератора Stable Diffusion опубликовал исходный код двух языковых моделей StableLM Статьи редакции

Он доступен на Github.

  • StableLM — это набор альфа-версий языковых моделей с 3 млрд и 7 млрд параметров, рассказала Stability AI. По её словам, разработчики могут «изучать, использовать и адаптировать» продукт для коммерческих и исследовательских целей в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 — то есть с указанием авторства и изменений.
  • С помощью StableLM можно генерировать текст и код. Модели обучали на «экспериментальном» наборе данных The Pile — он содержит информацию из разных источников вроде Wikipedia, Stack Exchange, PubMed и других, отметило The Verge. «Изобилие» данных позволило компании, по её же словам, добиться «хорошей результативности» при наличии небольшого числа параметров: 3 и 7 млрд против 175 млрд у GPT-3.
Пример сгенерированного кода
  • Разработчики государственного и частного секторов могут настроить работу моделей под себя, чтобы защитить конфиденциальные данные пользователей и своих внутренних ИИ-решений, уточнила Stability AI. Она также добавила: запустить StableLM можно на большинстве устройств.
  • Оценить работу модели с 7 млрд параметров можно в чат-боте на сайте для разработчиков Hugging Face. В будущем компания обещала выложить полный технический отчёт по StableLM и опубликовать модели с большим количеством параметров — это 15 млрд и 65 млрд соответственно.

Ранее на vc.ru об этом рассказал пользователь Евгений Вилков.

#новость #stablediffusion #нейросети

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9 комментариев
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 Dimitri

Stable Diffusion вообще красавцы. Уделали Dall-E по полный, и сделали это c open source.

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Алексей

Почему же, открытый код помогает другим разработчикам и я думаю многим не пофиг

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Юрий Болотов

божественная гифка из классного мульта

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Алексей Дружинин

Почему всем?) вы не обобщайте

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Слегка Придурковатый

На всякий случай прибарахлился рушкой stablelm.ru. В один прекрасный момент это детище Stability AI обгонит чатгпт, станет суперпопулярным, вот тогда-то я рушку за 14 миллиардов и продам, лол.

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Bo.G

тогда тебе надо покупать потные рубашки и трусы разработчиков. это будет дороже... но потом

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Artur Kuramshin

Тяжко с ним будет общаться))

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Вадим Д.

Вот и славно, вот и молодцы!

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Leslie Cooper

какая щедрая душа

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