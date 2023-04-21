Stack Overflow вслед за Reddit начнёт брать деньги с тех, кто обучает нейросети на данных форума Статьи редакции
Детали компания пока обсуждает и будет ориентироваться на Reddit.
- В середине 2023 года компания планирует начать брать деньги с крупных разработчиков, работающих над ИИ для коммерческих целей, за доступ к 50 млн вопросов и ответов. Об этом пишет Wired со ссылкой на гендиректора Прашанта Чандрасекара.
- По его словам, сообщества, на данных которых учатся нейросети, должны получать компенсации за свой вклад: «Такие компании, как мы, могли бы реинвестировать эти деньги обратно в наши сообщества. Мы поддерживаем подход Reddit».
- В апреле 2023 года Reddit заявила, что сделает доступ к своему API платным из-за компаний, которые обучают нейросети на разговорах в соцсети. Когда именно это произойдёт и какие будут цены, пока неизвестно.
- Глава Stack Overflow добавил, что компания тоже пока обсуждает детали. Она изучит стратегию Reddit и проконсультируется с потенциальными клиентами, некоторые из которых уже обратились по поводу доступа к данным. Wired отмечает, что и Stack Overflow, и Reddit продолжат бесплатно лицензировать данные для некоторых разработчиков и компаний.
- Запущенный в 2008 году Stack Overflow — один из крупнейших форумов для разработчиков. По собственным данным, у сервиса более 51 млн уникальных пользователей в месяц. В декабре 2022 года компания временно запретила пользователям делиться ответами, созданными чат-ботом ChatGPT, — они часто кажутся правильными, но на самом деле неверные. Это усложняет работу модераторов.
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Так VC, не тормозите!
Начинайте брать плату за обучение нейросетей по комментариям.
Так мы уже всему научились, родной
Нейросеть получиться слишком циничной и язвительной.
пользователи должны платить нейросетям чтоб их не обучали по комментариям VC
Так уже) Вадим тому пример :D
можно еще с комментаторов брать деньги - 1 камент 100 рублей
Хм....давайте брать деньги с поисковиков за парсинг наших сайтов?
Поисковик приводит на сайт, а ИИ будет выдавать это (на платной основе?) за собственность.
Ну... гугл может быть и приводит на сайт, с него можно не брать денежек. А вот Яндекс продвигает за счет наших сайтов свои вертикали..думаю что будет разумно, если он поделится прибылью..
https://vc.ru/services/647112-kak-yandeks-nedvizhimost-rynok-otzhimaet-u-ciana-i-avito
https://vc.ru/marketing/651370-yandeks-market-zahvatil-top-vydachi
https://vc.ru/claim/653787-kak-yandeks-otzhimal-rynok-uslug
https://vc.ru/services/660570-kak-yandeks-kinootrasl-dobil
https://vc.ru/services/667534-dostavka-kotoruyu-nam-navyazali-ili-k-chemu-privodyat-monopolii
и это далеко не все примеры =).
Скажи спасибо что гугл с тебя не берет денег за то что тебя индексирует, а мог бы.
Владельцы сайтов наоборот ХОТЯТ чтобы поисковики индексировали их сайты, потому что поисковики привлекают трафик. А вот ИИ будет выдавать ответы сгенерированные на основе данных сайтов, а на сами сайты пользователям уже ходить будет не надо. То есть ИИ (чатботы) ОТБИРАЕТ пользовательский трафик у сайтов. Возникает вопрос: а владельцам сайтов тогда зачем это надо? Платить за хостинг, заниматься поддержкой и наполнением сайтов и т.п.
Странно что это вообще надо объяснять
Казалось бы, Stack Overflow должны топить за прогресс, доступность знаний и за всю хуйню, а оказалось, что они - типичные копирасты.
Инфоцыгане ещё не открыли «Курс для обучения нейросетей»? Упущение и недосмотр!
«За деньги накачаем/спарсим комменты и обучим вашу нейросеть» (-:
Палишься нейросеть, теперь мы знаем твой следующий шаг
пф, уже из всех щелей валятся, постоянно вижу.
Хм....давайте брать деньги с поисковиков за парсинг наших сайтов?
Скажи спасибо что поисковики с тебя не берут деньги за то что тебя индексируют, а могли бы. У большинства сайтов без поисковиков трафик упадет почти до нуля
Хм....давайте брать деньги с поисковиков за парсинг наших сайтов?
Предчувствуют отток аудитории и решили начать копить себе "похоронные".
достойно встретить старость в поместье во Флориде)
Деньги из воздуха 😃 а мне говорили в детстве что так не бывает
почему с воздуха? при обучении нейросеть потребляет ресурсы серверов, тратит электроэнергию как минимум, так что все логично
Из воздуха у Stack overflow.
Из воздуха? Думаешь это так легко создать, раскрутить, и поддерживать сайт такого уровня?
то есть отвечают люди бесплатно а деньги берет стэковерфлов - молодцы)
Сейчас каждая контора, которая просто контент хостит, почему-то решила, что все права на него ей принадлежат, хотя даже в пользовательских соглашениях написано иначе.
денюжек то хочется)
Предчувствуют отток аудитории и решили начать копить себе "похоронные".
можно еще брать деньги за скроллинг страницы - 100 рублей один щелчок колесика мышки
В расчете, что крупняк просто побоится их парсить?
такое повальное использование нейросетей приведет к тому, что с другой стороны тоже будут роботы.
Поисковик приводит на сайт, а ИИ будет выдавать это (на платной основе?) за собственность.