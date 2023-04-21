Google научила чат-бота Bard писать, объяснять и отлаживать код Статьи редакции
Похожие функции есть и у ChatGPT, а его разработчик OpenAI ещё в 2021 году вместе с Microsoft выпустил умеющий писать код сервис GitHub Copilot.
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- Как отметила Google, с момента запуска Bard программирование стало одним из самых популярных запросов от пользователей, поэтому компания решила добавить чат-боту связанные с ним функции.
- Теперь Bard умеет генерировать код по запросу. Чат-бот поддерживает 20 языков программирования, включая C++, Go, Java, JavaScript, Python и Typescript. У нейросети есть интеграция с некоторыми сервисами Google: например, он поддерживает экспорт кода в облачную среду разработки Colab для программирования на Python, а также может написать функции для «Google Таблиц».
- Чат-бот может объяснить фрагменты кода: в Google считают, что эта функция поможет начинающим программистам. Bard расскажет, почему конкретная часть выдаёт тот или иной результат.
- Кроме этого, чат-бот может отладить неработающий код — и даже тот, который написал сам, если указать ему, что он не срабатывает.
- В компании отмечают, что Bard всё ещё находится на стадии тестирования, поэтому может выдать неполный или работающий не совсем корректно результат, либо не очень оптимальный. Поэтому Google советует тестировать и перепроверять ответы.
- С 2021 года у Microsoft и OpenAI есть ИИ-сервис GitHub Copilot, который работает как «напарник» программиста: просматривает существующий код, комментарии к нему и расположение курсора, а затем предлагает добавить одну или несколько строк в зависимости от контекста.
- Выпущенный в ноябре 2022 года ChatGPT от OpenAI тоже умеет работать с кодом — объяснить, как он работает, найти ошибки или перевести код с одного языка программирования на другой.
Непривычно видеть гугл в догоняющих второго эшелона, но тем интереснее.
Выпускники гигбрейнс напряглись?
Нейросеть выдает похожий на правду, но часто неверно работающий код. Только совсем примитивные задачи и алгоритмы может писать без ошибок.
Это пока
Ага купи подписку потому что бесплатно жто не потянет и всего лишь в свободной форме но понятно машине опиши все условия и логику работы программы. Потом посиди потестируй. Проверь все. Да забыл что-то? И исправления теперь не понятно как интегрировать в логику и код? Ну попробуй повторить все заново.
Этих и копилот заменял
Как чат поможет написать код в рамках существующей архитектуры проекта? А никак лол
А чем людей не устраивал stack overflow и отладчик? Если какой-то индус не задал вопрос на SO, то скорее всего такой проблемы и нету.