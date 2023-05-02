Yandex Cloud выложил в открытый доступ модули для управления инфраструктурой Terraform Статьи редакции
Они нужны, чтобы избегать дублирования кода.
- Yandex Cloud разработала собственные модули для опенсорс-инструмента управления инфраструктурой Terraform и выложила код на GitHub, сообщили в компании. Это наборы файлов с настройками для облачных сервисов.
- Модульность помогает упростить управление кодом. «Если нужно создать 10 кластеров Kubernetes в разных проектах, достаточно использовать один модуль и 10 раз его вызвать, не нужно писать сотни строк кода», — привели пример в Yandex Cloud.
- Yandex Cloud поддерживает Terraform с 2018 года. Модули позволяют создать кластеры Kubernetes, PostgreSQL, MySQL и ALB, VPC и Security Group.
- Библиотека от Yandex Cloud может сэкономить время на написании модулей и «сосредоточиться на задачах по автоматизации инфраструктуры», считают в компании.
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Оптимизация — превосходно! Сегодня Яндекс — молодцы 👍🏻
Походу после слива кодовой базы можно опенсорсить не стесняясь.