Минцифры анонсировало международные соревнования по спортивному программированию в Грозном Статьи редакции
Призовой фонд — 3,5 млн рублей.
- С 24 по 28 мая 2023 года в Грозном пройдут первые в России международные соревнования по спортивному программированию. Турнир назвали «Код Мира», пишет Минцифры.
- По данным ведомства, в соревнованиях поучаствуют более 300 спортсменов из 11 стран (Минцифры не указывает, каких именно). Призовой фонд составит 3 500 000 рублей.
- В первый день соревнований будут задачи по «алгоритмическому программированию», в два следующих — по «продуктовому программированию». Также на турнире пройдут соревнования по компьютерному спорту и дрон-рейсингу (гоночные соревнования для дронов).
- В июне 2022 года спортивное программирование признали в России официальным видом спорта.
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git push дон
Вам когда-нибудь приходилось извиняться за коммиты?
🤣
Это вместо "-f"?
Новости на панораму похожи
В этой новости прекрасно всё 🥹
Главное, если выиграть, потом суметь уехать оттуда
Кадыровцам заплатишь и уедешь 😁 Дон
Если честно Грозный один из лучших городов рашки для поездок на 3 дня. Вбухали тонны денег им. Уж точно лучше чем в условный Псков съездить. Вот этот очень интересный гражданин подтвердит
https://youtu.be/tU1cjG9Iseo. Тут мужик показывает свой город и не может понять где была война у него дома или в Грозном.
Ну и оффтоп. Его офигенная история про войну.
https://youtu.be/vo7caiIyta8
+
привет гугл как выбраться из грозного
Я так понимаю, уже известна фамилия победителей?
В ММА уже не осталось противников, пора открывать новые горизонты!
СКАЖИТЕ, ЧТО ЭТО ИА ПАНОРАМА?
Скорее похоже на открытую студенческую олимпиаду с прицелом на студентов и аспирантов - ограничение по возрасту от 18 до 25 лет, правила спортивного тура по icpc.
Может быть, это подготовка к возможному отключению России от icpc?
Комментарий удален модератором
Это, кстати, мощная идея. Не все поедут, можно будет победителя самим выбрать)
Международные, ага 😅
Дайте угадаю, в соревнованиях будут принимать участие те, кто набрал 146 баллов на ЕГЭ?
Ахахахах
Турнир назвали «Код Мира»
Это уже дискредитация или ещё нет?
.
А чего негатив-то? Молодцы. Правильно. И побольше такого, в разных уголках нашей страны. У нас есть таланты, есть прекрасные мозги. А еще важно этим людям показать их родину, культуру.
Это - очень хорошая инициатива. Важно чтобы проведено все было на высшем уровне. Надеюсь все же не забудут и про культурную программу. Надо ломать стереотипы, быть более открытыми!
Блин все шутки про прогромировай дон, уже пошутили, не успел(
Опечатка
Проигравшие уезжают на кирпичный завод.
Победу тоже Аллах даёт?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Самым интересным как всегда будет драка болельщиков.
Можно еще чемпионат по шахбоксу провести.
Комментарий удален модератором
Ух, как модератор шашкой машет! Горячая тема-то!
Дон, программировай, дон!
Надеюсь организаторы помнят, что участники соревнований люди неопытные и глупые и не все понимают в этой жизни. Им нужно провести инструктаж, что самые сильные программисты носят фамилию Кадыров потому, что они используют метод "автомата" при решении задач. Что всегда побеждает команда "Ахмат-сила".
Спасибо! Но нет.
призовой фонд очень даже неплохой
конечно, всей россией собирали
3.5 ? Даже на аналогичную камри сейчас не хватит
В чем юмор то, Грозный выглядит хорошо
красивый город, кстати, была там)
Да, главное в отделение «полиции» не попасть
Можно еще чемпионат по шахбоксу провести.
ну какие народы захотят в текущей обстановке участвовать
СНГ, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка, Азия. Достаточно?
В этой новости прекрасно всё
1. РОССИЙСКИЕ минцифры
2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ соревнования
3. ГРОЗНЫЙ - место проведения.
Хотя, справедливости ради, лучше в Грозном, чем в Москве. Почему Екб, Новосиб и пр. города РФ всегда не в топе новостей про всякие соревы?
Code don
Комментарий удален модератором
Нью Васюки столица мира
Победители сдают загран в местный сервисный центр МВД
А че не в Запорожье?
Думаю знаю кто победит.