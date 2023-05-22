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Маша Цепелева

Минцифры анонсировало международные соревнования по спортивному программированию в Грозном Статьи редакции

Призовой фонд — 3,5 млн рублей.

  • С 24 по 28 мая 2023 года в Грозном пройдут первые в России международные соревнования по спортивному программированию. Турнир назвали «Код Мира», пишет Минцифры.
  • По данным ведомства, в соревнованиях поучаствуют более 300 спортсменов из 11 стран (Минцифры не указывает, каких именно). Призовой фонд составит 3 500 000 рублей.
  • В первый день соревнований будут задачи по «алгоритмическому программированию», в два следующих — по «продуктовому программированию». Также на турнире пройдут соревнования по компьютерному спорту и дрон-рейсингу (гоночные соревнования для дронов).
  • В июне 2022 года спортивное программирование признали в России официальным видом спорта.

#новость #минцифры #соревнования

3349 просмотров
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61 комментарий
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 Alexandr S

git push дон

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Андрей Иванов

Вам когда-нибудь приходилось извиняться за коммиты?

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2 комментария
Дмитрий Мишустин

🤣

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Alexander Golubev

Это вместо "-f"?

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debil
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Фоксик

Новости на панораму похожи

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Вадим Д.

В этой новости прекрасно всё 🥹

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Константин Сулугуни

Главное, если выиграть, потом суметь уехать оттуда

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Дмитрий Мишустин

Кадыровцам заплатишь и уедешь 😁 Дон

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Жошы хан

Если честно Грозный один из лучших городов рашки для поездок на 3 дня. Вбухали тонны денег им. Уж точно лучше чем в условный Псков съездить. Вот этот очень интересный гражданин подтвердит

https://youtu.be/tU1cjG9Iseo. Тут мужик показывает свой город и не может понять где была война у него дома или в Грозном.

Ну и оффтоп. Его офигенная история про войну.
https://youtu.be/vo7caiIyta8

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7 комментариев
Дмитрий Мишустин

+

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Денис Артемов

привет гугл как выбраться из грозного

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Andrew Volosnikov

Я так понимаю, уже известна фамилия победителей?

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Alexander Golubev

В ММА уже не осталось противников, пора открывать новые горизонты!

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Невкусно и грустно

СКАЖИТЕ, ЧТО ЭТО ИА ПАНОРАМА?

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Alexander Anikin

Скорее похоже на открытую студенческую олимпиаду с прицелом на студентов и аспирантов - ограничение по возрасту от 18 до 25 лет, правила спортивного тура по icpc.
Может быть, это подготовка к возможному отключению России от icpc?

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2 комментария

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Анна Матвеева

Это, кстати, мощная идея. Не все поедут, можно будет победителя самим выбрать)

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Vasiliy Nemchinov

Международные, ага 😅

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Руслан Астратов

Дайте угадаю, в соревнованиях будут принимать участие те, кто набрал 146 баллов на ЕГЭ?

Ахахахах

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Марк Силин

Турнир назвали «Код Мира»
Это уже дискредитация или ещё нет?

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Намочил Манту

.

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Domorost

А чего негатив-то? Молодцы. Правильно. И побольше такого, в разных уголках нашей страны. У нас есть таланты, есть прекрасные мозги. А еще важно этим людям показать их родину, культуру.
Это - очень хорошая инициатива. Важно чтобы проведено все было на высшем уровне. Надеюсь все же не забудут и про культурную программу. Надо ломать стереотипы, быть более открытыми!

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Kudgi

Блин все шутки про прогромировай дон, уже пошутили, не успел(

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Danya

Опечатка

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Горка Тлетов

Проигравшие уезжают на кирпичный завод.

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S1m0ne

Победу тоже Аллах даёт?

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BlaCk Smith

Самым интересным как всегда будет драка болельщиков.

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Stanislav Lem

Можно еще чемпионат по шахбоксу провести.

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Вася Пражкин

Ух, как модератор шашкой машет! Горячая тема-то!

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Den
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Sergeant Ding

Дон, программировай, дон!

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Labeling

Надеюсь организаторы помнят, что участники соревнований люди неопытные и глупые и не все понимают в этой жизни. Им нужно провести инструктаж, что самые сильные программисты носят фамилию Кадыров потому, что они используют метод "автомата" при решении задач. Что всегда побеждает команда "Ахмат-сила".

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Eli

Спасибо! Но нет.

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Жертва стартапа

призовой фонд очень даже неплохой

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Garmonbon

конечно, всей россией собирали

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Константин Сулугуни

3.5 ? Даже на аналогичную камри сейчас не хватит

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Sergey Folps

В чем юмор то, Грозный выглядит хорошо

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Марина Крылова

красивый город, кстати, была там)

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5 комментариев
Sergeant Ding

Да, главное в отделение «полиции» не попасть

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Stanislav Lem

Можно еще чемпионат по шахбоксу провести.

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David Tukin

ну какие народы захотят в текущей обстановке участвовать

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Pavel S

СНГ, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка, Азия. Достаточно?

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just a.

В этой новости прекрасно всё
1. РОССИЙСКИЕ минцифры
2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ соревнования
3. ГРОЗНЫЙ - место проведения.

Хотя, справедливости ради, лучше в Грозном, чем в Москве. Почему Екб, Новосиб и пр. города РФ всегда не в топе новостей про всякие соревы?

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Alchakov Developer

Code don

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Giant

Нью Васюки столица мира

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photo.travel

Победители сдают загран в местный сервисный центр МВД

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Инга Русланова

А че не в Запорожье?

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Ами Варджа

Думаю знаю кто победит.

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