Разработка
Полина Лааксо

Минцифры предложило включать в реестр ПО только те программы, которые совместимы как минимум с двумя российскими ОС Статьи редакции

На доработку ПО может уйти до трёх лет.

  • Проект постановления прорабатывают с отраслевыми ассоциациями и направят на согласование в заинтересованные ведомства, рассказал «Ведомостям» представитель Минцифры.
  • Требования распространят как на новое ПО, так и на уже включённое в реестр. Разработчикам последнего предоставят переходный период, чтобы они могли доработать свои программы.
  • На июнь 2023 года у более 50% ПО из списка нет совместимости сразу с двумя российскими операционными системами, поскольку изначально такого критерия не было, говорят опрошенные газетой эксперты. Но замгендиректора «Ред софта» Рустам Рустамов отмечает: это разумная мера, так как «рынку нужна экосистема, а не отдельно взятые продукты».
  • По оценкам директора по стратегии и развитию технологий ИТ-компании Axiom JDK Романа Карпова, поставщики решений смогут доработать свои программы в течение двух-трёх лет. В среднем в один-два года оценивают переходный период и другие участники рынка.
  • Вхождение в реестр даёт фирмам-разработчикам право претендовать на послабления — например, нулевую ставку НДС при продаже ПО, льготные кредиты, налоговые льготы на доходы от продажи рекламы. Они также могут размещать продукты на маркетплейсе российского ПО, который Минцифры запустило в октябре 2022 года.
  • На июнь 2023 года в списке числится более 90 российских ОС, подсчитали «Ведомости». Среди наиболее популярных — Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», писал «Ъ» со ссылкой на опрос Центра компетенций по импортозамещению в ИКТ.

#новость #минцифры

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46 комментариев
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 Вадим Д.
На доработку ПО может уйти до трёх лет

Чтобы сделать версии для двух дистров линукса?!

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Alex Shevchenko

За неудачную доработку может грозить до 3х лет)

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Вадим Д.

А ежели разраб не верует в 90 российский осей, то и от 40 до 70 строго «программировай»!

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Булка хлеба

Щас тебе тут расскажут, что это очень сложно. (Сделать очередной форк убунты и цент ос)

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Вадим Д.

(-: А если делать его в несуществующем гитхаб-заменителе — то и 20 лет маловато будет.

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Невкусно и грустно

БолгенОС уже готов

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Game Upgrade
Чтобы сделать версии для двух дистров линукса?!

Или вообще запустить через вайн)

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Eozvarit

Это про прикладное ПО, а не про ОС, ты уже читать разучился? Или ща раскажешь нам что с Дебы на RPM плевое дело портировать?

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Вектореан Элон

Россия станет локомотивом продвижения Linux'а в массы! Долой буржуйские ОС, да здравствует OpenSource!

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Wittgenstein

Open Source, скажете тоже =)

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Вадим Д.
в списке числится более 90 российских ОС

Чтооо?

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Kiss1nger

Знатная однако пилорама. Можно до 2036 осваивать. Если будет что....

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Вадим Д.

О да, там пора реестр-очередь распилов разрабатывать.

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Alex Shevchenko

Ога! И это всё в 2%😂

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Игорь

Да это скорее всего разные версии одного и того же. Там же астр куча, редосов куча и т.д.

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Вадим Д.

Ну да, обои поменяли, хоп — новая Ось.

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Игорь

Ну не совсем. Там приличное количество различий на самом деле. Если по простому, то ось для обычных пользователей, для организаций, для госсектора. И они реально отличаются в плане безопасности.

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تقي

Для не гос все действия и скрининг экрана товарищу майору дублируются под запись?

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Игорь

Это же linux, возьмите и проследите весь трафик, что куда идет. Это не проблема и гораздо продуктивнее, чем коменты про товарища майора впихивать везде без разбору.

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Гер Шмитт

Чтобы взять и сделать, эти ОСи еще надо найти и установить.

Некоторые из них выдаются только под НДА, и несмотря на GNU GPL, код дистров нельзя публиковать код этих ОС и свои изменения соответственно.

А часть просто выдуманные.

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Бинарный Ёж

А как же Ульяновск.BSD?

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Labeling
замгендиректора «Ред софта» Рустам Рустамов отмечает: это разумная мера, так как «рынку нужна экосистема, а не отдельно взятые продукты».

При чем тут экосистема и поддержка двух дистрибутивов Линукс, уж как человек выпускающий один из дистрибутивов он должен это знать.

К тому же "экосистема" - это способ вендора привязать к себе покупателей. А покупателям нужен не вендор лок, а совместимые приложения от разных производителей, а тут уже нужна стандартизация. А это не одно и то же, Эппл умеет в экосистемы, но не умеет в стандартизацию и взаимодействие.

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Sergey Klochko

Эпл в первую очередь думает о заработке, и пока у него получается неплохо . Когда стандартизация начент влиять на доход в сторону повышения, они наверняка сразу же станут одними из самых строгих приверженцев. А пота им больше нравится так.

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Labeling

Кстати, у Эппла уже был успешный опыт стандартизации. Во второй половине 80-х у Эппл кружило голову от успеха и они рванулись создавать свою экосистему - свои принтеры, компьютеры, все свое и все несовместимо. В итоге это почти привело к банкротству и ничего лучше чем звать назад Стива Джобса они не придумали.
Стив Джобс, вернувшись, сделал очень много для поддержки стандартизации: компоненты компьютеров Эппл были стандартны, софт поддерживал стандарты индустрии. После смерти Стива Джобса, у Эппл снова закружило голову, ни о каких стандартных компонентах уже и речи не идёт. Софт, да тот же Сафари плетется позади в плане поддержки веб-стандартов и отстаёт на годы от других браузеров, эппловский вариант clang тоже не поддерживает последние стандарты и так далее. Старая история повторяется, только Стива Джобса уже нет.

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Невероятный Блондин
тот же Сафари плетется позади в плане поддержки веб-стандартов и отстаёт на годы от других браузеров

А ты шутник ))))))
Передовой браузер называть отстающим )))

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Alex Shevchenko

Он передовой, но проприетарный. Если бы его можно было ставить на большинство ос, тогда да, это было бы круто.

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Невкусно и грустно
но не умеет

Не хочет

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Labeling

Умела определенно, но не факт, что это умение осталось - поддерживать стандарты это определенный навык и за бесплатно это не даётся. Скорее всего этот навык утерян за ненадобностью.

Легко произвести плату расширения, которая будет работать в одном компьютере, но сложно, которая будет во многих - надо учесть множество условий, где-то может скакать напряжение, где-то температурный режим другой и тд

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Слегка Придурковатый

«рынку нужна экосистема, а не отдельно взятые продукты»

Прекратите насиловать слово "экосистема"!

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Константин Федоров

Какая красивая девушка.

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Слегка Придурковатый

https://www.youtube.com/watch?v=bXQ1NxuW-gM

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Владимир Егоров

https://www.youtube.com/watch?v=I7BGcrGmdvI&ab_channel=TheNafig

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Фоксик

Замечательно. Осталось понять, как эти 90 систем друг с другом контачат. Как понимаю - никак

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Alex Shevchenko

Через Яндекс диск))

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D K

Две российские операционки это Linux и Ubuntu?

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Novikov Rafik

Если хоть на одном линуксе работает, то ещё на одном оформить работоспособность проблем не составит. Альт и ред ос как пример пойдут.

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Oleg Shirochenkov

Никаких проблем, только скачать весь тулчейн, перекомпилировать библиотеки и ядро, потеряв по пути какие-нибудь сертификаты безопасности ФСБ.

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Нейрослав Жепетеев

В смысле? Под Линух нынче программ рынок прохудел? Мой нейропоиск не выдаёт подобного. Или это секретная информация, которую Минцифры решило всё же выдать нам наконец?

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Артём Горячкин

Бендер из Футурамы просто мечтал бы работать в минцифры, тут как он и говорил "свое казино с блэкджеком и экосистемами лёгкого поведения" 😂
Российского ПО - не существует)
Как можно называть доработки Linux где уже есть лидеры в виде Ubuntu, mint, redhat и остальных, которые распространяются бесплатно, полноценной "разработкой ПО".
Разработайте Android путем украшения оболочки, а стоп, поздно подсказываю 😂

Хочется радоваться, но как обычно это комбикорм под видом высокой кухни.

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Timur e la squadra

Ну то есть делаешь как и раньше обычную совместимость с Линкус и паразитируешь на всех этих "Сделано в России" сборках Линукса. Илон Маск в шоке.

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Алексей Айтишный

Этот их редос изначально полное гоано и лажа, а они ещё трындят про экосистему?

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ЯжПрограммист

С линуксом и с... линуксом?

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Aleksandr Nikolaev

Разве mac os и windows российские операционки?

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Император Нолимоций
На июнь 2023 года в списке числится более 90 российских ОС

Сколько?.. Форкнул убунту, назвал «Шуба-унты», пакет с майором поставил — и всё, новая российская ОС, что ли?

Среди наиболее популярных — Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС»

Все такое отечественное — прям найти берёзу, обнять и плакать...

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Невероятный Блондин
«рынку нужна экосистема, а не отдельно взятые продукты».

Чего?

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Jessica Logan

Вот это конечно возможности для рынка

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46 комментариев
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