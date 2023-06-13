Минцифры предложило включать в реестр ПО только те программы, которые совместимы как минимум с двумя российскими ОС Статьи редакции
На доработку ПО может уйти до трёх лет.
- Проект постановления прорабатывают с отраслевыми ассоциациями и направят на согласование в заинтересованные ведомства, рассказал «Ведомостям» представитель Минцифры.
- Требования распространят как на новое ПО, так и на уже включённое в реестр. Разработчикам последнего предоставят переходный период, чтобы они могли доработать свои программы.
- На июнь 2023 года у более 50% ПО из списка нет совместимости сразу с двумя российскими операционными системами, поскольку изначально такого критерия не было, говорят опрошенные газетой эксперты. Но замгендиректора «Ред софта» Рустам Рустамов отмечает: это разумная мера, так как «рынку нужна экосистема, а не отдельно взятые продукты».
- По оценкам директора по стратегии и развитию технологий ИТ-компании Axiom JDK Романа Карпова, поставщики решений смогут доработать свои программы в течение двух-трёх лет. В среднем в один-два года оценивают переходный период и другие участники рынка.
- Вхождение в реестр даёт фирмам-разработчикам право претендовать на послабления — например, нулевую ставку НДС при продаже ПО, льготные кредиты, налоговые льготы на доходы от продажи рекламы. Они также могут размещать продукты на маркетплейсе российского ПО, который Минцифры запустило в октябре 2022 года.
- На июнь 2023 года в списке числится более 90 российских ОС, подсчитали «Ведомости». Среди наиболее популярных — Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», писал «Ъ» со ссылкой на опрос Центра компетенций по импортозамещению в ИКТ.
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Чтобы сделать версии для двух дистров линукса?!
За неудачную доработку может грозить до 3х лет)
А ежели разраб не верует в 90 российский осей, то и от 40 до 70 строго «программировай»!
Щас тебе тут расскажут, что это очень сложно. (Сделать очередной форк убунты и цент ос)
(-: А если делать его в несуществующем гитхаб-заменителе — то и 20 лет маловато будет.
БолгенОС уже готов
Или вообще запустить через вайн)
Это про прикладное ПО, а не про ОС, ты уже читать разучился? Или ща раскажешь нам что с Дебы на RPM плевое дело портировать?
Россия станет локомотивом продвижения Linux'а в массы! Долой буржуйские ОС, да здравствует OpenSource!
Open Source, скажете тоже =)
Чтооо?
Знатная однако пилорама. Можно до 2036 осваивать. Если будет что....
О да, там пора реестр-очередь распилов разрабатывать.
Ога! И это всё в 2%😂
Да это скорее всего разные версии одного и того же. Там же астр куча, редосов куча и т.д.
Ну да, обои поменяли, хоп — новая Ось.
Ну не совсем. Там приличное количество различий на самом деле. Если по простому, то ось для обычных пользователей, для организаций, для госсектора. И они реально отличаются в плане безопасности.
Для не гос все действия и скрининг экрана товарищу майору дублируются под запись?
Это же linux, возьмите и проследите весь трафик, что куда идет. Это не проблема и гораздо продуктивнее, чем коменты про товарища майора впихивать везде без разбору.
Чтобы взять и сделать, эти ОСи еще надо найти и установить.
Некоторые из них выдаются только под НДА, и несмотря на GNU GPL, код дистров нельзя публиковать код этих ОС и свои изменения соответственно.
А часть просто выдуманные.
А как же Ульяновск.BSD?
При чем тут экосистема и поддержка двух дистрибутивов Линукс, уж как человек выпускающий один из дистрибутивов он должен это знать.
К тому же "экосистема" - это способ вендора привязать к себе покупателей. А покупателям нужен не вендор лок, а совместимые приложения от разных производителей, а тут уже нужна стандартизация. А это не одно и то же, Эппл умеет в экосистемы, но не умеет в стандартизацию и взаимодействие.
Эпл в первую очередь думает о заработке, и пока у него получается неплохо . Когда стандартизация начент влиять на доход в сторону повышения, они наверняка сразу же станут одними из самых строгих приверженцев. А пота им больше нравится так.
Кстати, у Эппла уже был успешный опыт стандартизации. Во второй половине 80-х у Эппл кружило голову от успеха и они рванулись создавать свою экосистему - свои принтеры, компьютеры, все свое и все несовместимо. В итоге это почти привело к банкротству и ничего лучше чем звать назад Стива Джобса они не придумали.
Стив Джобс, вернувшись, сделал очень много для поддержки стандартизации: компоненты компьютеров Эппл были стандартны, софт поддерживал стандарты индустрии. После смерти Стива Джобса, у Эппл снова закружило голову, ни о каких стандартных компонентах уже и речи не идёт. Софт, да тот же Сафари плетется позади в плане поддержки веб-стандартов и отстаёт на годы от других браузеров, эппловский вариант clang тоже не поддерживает последние стандарты и так далее. Старая история повторяется, только Стива Джобса уже нет.
А ты шутник ))))))
Передовой браузер называть отстающим )))
Он передовой, но проприетарный. Если бы его можно было ставить на большинство ос, тогда да, это было бы круто.
Не хочет
Умела определенно, но не факт, что это умение осталось - поддерживать стандарты это определенный навык и за бесплатно это не даётся. Скорее всего этот навык утерян за ненадобностью.
Легко произвести плату расширения, которая будет работать в одном компьютере, но сложно, которая будет во многих - надо учесть множество условий, где-то может скакать напряжение, где-то температурный режим другой и тд
«рынку нужна экосистема, а не отдельно взятые продукты»
Прекратите насиловать слово "экосистема"!
Какая красивая девушка.
https://www.youtube.com/watch?v=bXQ1NxuW-gM
https://www.youtube.com/watch?v=I7BGcrGmdvI&ab_channel=TheNafig
Замечательно. Осталось понять, как эти 90 систем друг с другом контачат. Как понимаю - никак
Через Яндекс диск))
Две российские операционки это Linux и Ubuntu?
Если хоть на одном линуксе работает, то ещё на одном оформить работоспособность проблем не составит. Альт и ред ос как пример пойдут.
Никаких проблем, только скачать весь тулчейн, перекомпилировать библиотеки и ядро, потеряв по пути какие-нибудь сертификаты безопасности ФСБ.
В смысле? Под Линух нынче программ рынок прохудел? Мой нейропоиск не выдаёт подобного. Или это секретная информация, которую Минцифры решило всё же выдать нам наконец?
Бендер из Футурамы просто мечтал бы работать в минцифры, тут как он и говорил "свое казино с блэкджеком и экосистемами лёгкого поведения" 😂
Российского ПО - не существует)
Как можно называть доработки Linux где уже есть лидеры в виде Ubuntu, mint, redhat и остальных, которые распространяются бесплатно, полноценной "разработкой ПО".
Разработайте Android путем украшения оболочки, а стоп, поздно подсказываю 😂
Хочется радоваться, но как обычно это комбикорм под видом высокой кухни.
Ну то есть делаешь как и раньше обычную совместимость с Линкус и паразитируешь на всех этих "Сделано в России" сборках Линукса. Илон Маск в шоке.
Этот их редос изначально полное гоано и лажа, а они ещё трындят про экосистему?
С линуксом и с... линуксом?
Разве mac os и windows российские операционки?
Сколько?.. Форкнул убунту, назвал «Шуба-унты», пакет с майором поставил — и всё, новая российская ОС, что ли?Среди наиболее популярных — Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС»
Все такое отечественное — прям найти берёзу, обнять и плакать...
Чего?
Вот это конечно возможности для рынка