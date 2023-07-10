«Тинькофф» проведёт соревнования по хакингу — с заданиями, основанными на мемах и известных фильмах и песнях Статьи редакции
Общий призовой фонд — больше 1 млн рублей.
- Соревнование IT’s Tinkoff CTF (Capture the Flag) по спортивному хакингу для ИТ-специалистов начнётся 15 июля 2023 года в 9:00 мск и продлится 36 часов — до 21:00 мск 16 июля. Регистрация для участия началась с 16 июня и закончится в 23:59 мск 14 июля.
- Состязания пройдут в офлайне в 13 городах России и Беларуси — Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иннополисе, Минске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Сочи и Челябинске, но можно присоединиться и онлайн.
- Участвовать могут команды от одного до трёх человек. Задачи рассчитаны на разработчиков и других мидл- и сеньор-специалистов, SRE- и QA-инженеров, а также аналитиков. Подать заявки можно в две лиги: для новичков в подобных соревнованиях и опытных участников.
- Каждое задание основано на мемах, фильмах, песнях и другом. Все они написаны профессиональными юмористами, а в основе сценариев — задания на веб-безопасность, безопасность приложений, инфраструктуры, мобильных приложений, криптографию и общие задания на кругозор и смекалку. Всего — по 30 заданий в каждой лиге, 10 из них пересекаются. Если перейти из одной лиги в другую, общие задачи останутся засчитанными, другие сбросятся.
- Например, нужно будет «помогать Гале справиться с отменой», «спасать девушку от нападения ожившей зеленой совы», принимать участие в «спасении пользователя, который поверил документальному фильму о плоской земле» и другое.
- Последнее задание «Тинькофф» разбирал на «Хабре»: в задаче пользователь написал тред о плоской земле, затем удалил его, но осталась архивированная версия на одном сайте — и нужно помочь её удалить, иначе «тред потом могут найти и прочитать» дети пользователя. Также на сайте есть тестовые задачи для тренировки, но решать их можно только после регистрации.
- Общий призовой фонд соревнований составит более 1 млн рублей. В каждой лиге будет по три призовых места. Для новичков: первое — 180 тысяч рублей на команду, второе — 150 тысяч, третье — 120 тысяч. Для опытных: первое — 360 тысяч рублей, второе — 280 тысяч, третье — 180 тысяч.
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