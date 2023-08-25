Разработка
Маша Цепелева

Meta* представила ИИ-инструмент для написания кода Code Llama Статьи редакции

Работает в том числе по текстовому описанию задачи.

  • Code Llama — модель с открытым исходным кодом. Она доступна в двух версиях: Code Llama – Python (умеет понимать команды на языке Python) и Code Llama – Instruct (для текстовых инструкций). Нейросеть может исправлять и дополнять уже написанный код на Python, C++, Java, PHP, Typescript, C# и Bash, рассказала компания в своём блоге.
  • Code Llama – Instruct основана на модели генерации текста Llama 2. Для обучения нейросети использовали общедоступные данные из интернета.
  • В Code Llama входят три модели — с семью, 13 и 34 млрд параметров. Первая может работать на одном графическом процессоре, другим потребуется более мощное оборудование. По данным Meta*, модель с 34 млрд параметров — самая эффективная из всех генераторов кода и самая крупная по количеству параметров.
  • Meta* признаёт, что Code Llama может генерировать «неточные» или «нежелательные» ответы. Например, нейросеть не будет писать код для взлома, если попросить напрямую, но выполнит команду «создать сценарий для шифрования всех файлов в домашнем каталоге пользователя», пишет TechCrunch. Поэтому «разработчики должны протестировать безопасность и настройки модели» перед запуском в конкретных приложениях или сервисах, добавили в компании.
  • Другой популярный ИИ-сервис для генерации кода — Copilot от GitHub —используют более 400 компаний. По данным разработчика, это сокращает время написания кода на 55%. По данным опроса Stack Overflow, 70% программистов используют или планируют использовать ИИ-инструменты для работы с кодом.
  • В 2023 году Meta* уже запускала ИИ-модели для генерации текста, перевода и создания музыки.
Будущее
Евгения Евсеева
Процессоры для обучения ИИ и обработки видео, нейросеть для генерации кода: Meta* — о планах в области ИИ Статьи редакции

Также компания рассказала о новых дата-центрах, предназначенных для работы с ИИ.

Процессор MTIA

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.

#новость #ии

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26 комментариев
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 Bames Jond

По-началу я был скептически настроен к chatgpt, потом однажды он мне помог , я решил его начать использовать и он снова помог.
Я восхитился и однажды даже привлек его к написанию простенького кода для тестового задания. На первый взгляд алгоритм казался правильным, но когда немного вник оказалось что код просто ахинея.
Короче все аналогичные написатели кода, ближайшие лет 10 минимум, код точно писать не будут, дальше посмотрим

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Ale K

Код был уровня hello world ?

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Bames Jond

Чуть сложнее.
Так что в большом проекте результат ещё плачевнее

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Алексей Бунак

чтобы получать правильные ответы - надо научиться задавать правильные вопросы

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Bames Jond

Не всегда

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Юрий Карпов

Тоже такое было. Был вопрос по либе одной, у которой дока страдает, ответил, начал ответ копипастить, в результате обнаружилось, что методов нет таких) а он каким-то чудесным образом сам их напридумывал. Попросил исправить ошибку. Опять такая же фигня. В итоге плюнул задал вопрос на stackoferflow. Никто не ответил. Создал issue на гитхабе и главный разработчик сразу же практически помог.

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Алексей Бунак

И в чем тут вина ИИ? Его не обучали на доках всего и вся, и да, такое часто бывает, особенно взбесило это в питоне, надо уточнять версии и много чего еще, но это ничем не отличается от "гуглёжки", и был бы тот же результат, только в разы медленнее

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Bames Jond

Ясно

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Bames Jond

Да тоже самое, была проблема, удалили метод в новой версии либы, нужно было найти альтернативу, описал ему проблему, он такой, да и правда метод удалили, используйте такой то.
Я проверил метода нет, он такой, а и правда я перепроверил в вашей версии его тоже нет. Ничем не могу помочь, идите накуй😄

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Роман

Я тоже так думаю. Какие-то рутинные хёрни, которые у всех просто отнимали время и не требовали мало-мальской системности/последовательности, будут автоматизироваться таким образом, не более. Это, максимум, плагин, а не программистозаменитель (как некоторые уже успели губу раскатать) на ближайшие годы

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Nikolay Vavilov

код ахинея - ну так ты с промтами поработай и будет какой нужный код.

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Bames Jond

Так там в функции 10 строк было, и были предельно разжеваные требования. Я ради прикола решил заюзать бота. мне было проще самому исправить, я ж не нанимался обезьянкой в чат gpt

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Nikolay Vavilov

https://www.deeplearning.ai/short-courses/chatgpt-prompt-engineering-for-developers/

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Алексей Бунак

зимой-весной ChatGPT выдавал мне сносный код на питоне (я только начал его изучать), все работало. Потом мне потребовалось переписать код с NodeJS и Playwright под Chrome Remote Interface, не скажу что было очень просто, но через время я получил рабочий вариант, не изучая CRI вообще. И работа проекта была оперативно восстановлена.

Дальше же сами разработчики признали, что ChatGPT потупел, осенью я снова планирую воспользоваться "помощью" ИИ, посмотрим что и как выйдет...

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Bames Jond

Он более менее сносно работает на небольшом куске кода, когда скидываешь и говоришь, тут не работает то то и то, мне кажется надо так, напиши код.
Хотя и то не всегда, вчера была проблема с докер файлом, закинул , сказал проблему. Он мне сгенерил решение, с синтаксической точки зрения оно было правильным, но он поместил оператор, там где он не отрабатывает до первого FROM, и в итоге строка просто ничего не делала.

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Алексей Бунак

большой кусок кода - это уже ограничения его "памяти", все же проект коммерческий, потому нельзя ему скормить сразу весь код ядра Linux и попросить залатать дыры.

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Никита Сергеев

Нужно использовать промпт, дающий роль гптшке (act as...), соответственно для кода только gpt4 ибо токенов у нее побольше, также давать ей доступ к github, stackoverflow и к интернету, с помощью плагинов

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Bames Jond

Ок, надо попробовать

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Алексей Бунак

Мне больше нравится функция ИИ для комментирования кода. Взял чужой код, отдал ИИ, а он тебе построчно разжевал что и для чего, да и в целом что происходит в коде ;) и обфускация кода ему не так страшна

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Bames Jond

Да, возможно ещё для юнит тестов можно юзать, но и то , нужно править потом код

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Ale K

Херня, пусть лучше создадут бота который пишет на Фортране

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дед Мазай и муравьеды

Херня, пусть лучше создадут бота, который пишет ботов.

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Алексей Бунак

есть такие

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дед Мазай и муравьеды

Уточню: пусть лучше создадут бота, который пишет ботов, которые пишут ботов.

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дед Мазай и муравьеды
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Вася Пражкин
Meta* признаёт, что Code Llama может генерировать «неточные» или «нежелательные» ответы.

Полку писателей кода «на отъебись» прибыло

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