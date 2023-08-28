«Одноклассники» представили сервис для сбора и анализа ошибок в мобильных приложения на iOS и Android Статьи редакции
Его уже используют сервисы VK — «Дзен», «ВКонтакте», «Облако Mail.ru».
- «Одноклассники» открыли доступ к сервису аналитики Tracer, сообщила компания. Разработчики могут встроить его в свои приложения бесплатно.
- Сервис разработала команда «Одноклассников», сначала его протестировали внутри соцсети, затем внедрили в другие продукты VK — «Облако Mail.ru», «Дзен» и «ВКонтакте».
- У Tracer есть стандартные функции для подобных сервисов — сбор данных об ошибках, зависаниях и другая базовая статистика о стабильности работы приложения. Кроме них, можно искать проблемы внутри разделов и модулей программ, находить ошибки, связанные с «утечками памяти».
- Также с помощью сервиса разработчики смогут посмотреть, как работает код в уже функционирующем приложении с учётом всех особенностей устройства пользователя — модель, операционная система, её версия и другое.
- Подобные сервисы есть у Google — Crashlitycs, у «Яндекса» — AppMetrica, существуют также App Center и sentry.io. В «Одноклассниках» объясняют, что хотят «дать российским разработчикам альтернативу действующим иностранным сервисам».
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Это обман чтобы набрать классы
Вы мне конечно не нравитесь, но класс поставил из вежливости
Надеюсь, не из 8 «Г» класса (-:
Если этот пост наберет 1000 классов...
И это сервис выдал что сайт Одноклассники это одна сплошная ошибка)))
"сбор данных об ошибках" Точно только об ошибках?
Нифига одноклассники жару дали, интересно