«Одноклассники» представили сервис для сбора и анализа ошибок в мобильных приложениях на iOS и Android Статьи редакции
Его уже используют сервисы VK — «Дзен», «ВКонтакте», «Облако Mail.ru».
- «Одноклассники» открыли доступ к сервису аналитики Tracer, сообщила компания. Разработчики могут встроить его в свои приложения бесплатно.
- Сервис разработала команда «Одноклассников», сначала его протестировали внутри соцсети, затем внедрили в другие продукты VK — «Облако Mail.ru», «Дзен» и «ВКонтакте».
- У Tracer есть стандартные функции для подобных сервисов — сбор данных об ошибках, зависаниях и другая базовая статистика о стабильности работы приложения. Кроме них, можно искать проблемы внутри разделов и модулей программ, находить ошибки, связанные с «утечками памяти».
- Также с помощью сервиса разработчики смогут посмотреть, как работает код в уже функционирующем приложении с учётом всех особенностей устройства пользователя — модель, операционная система, её версия и другое.
- Подобные сервисы есть у Google — Crashlitycs, у «Яндекса» — AppMetrica, существуют также App Center и sentry.io. В «Одноклассниках» объясняют, что хотят «дать российским разработчикам альтернативу действующим иностранным сервисам».
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Это обман чтобы набрать классы
Вы мне конечно не нравитесь, но класс поставил из вежливости
К слову, у меня большое уважение к артистам цирка.
Они из тех, кто способен творить волшебство на сцене.
С помощью электротока заставить слона ходить на передних лапах и прыгать тигров через огонь? Это волшебство?
Мы говорим о шоу, и его восприятии.
Да и рассказывать об ужасах дрессировки кинологу, перестань)
Я о нем и говорю.
Это моё восприятие цирка с моей стороны.
Не люблю цирк.
Только блядский
Есть разница в дрессировке одомашненного вида - собаки - и диких животных, вроде слонов, медведей и тигров. За сотню тысяч лет проживания с человеком собака научилась сосуществовать с ним, и потому легко поддается дрессировке. Я думал, кинолог должен о таких вещах знать.
А блондин про животных в цирке все правильно сказал. В цивилизованных странах цирки с дикими животными запрещены.
Выглядит как новость от ИА Панорама
Надеюсь, не из 8 «Г» класса (-:
Если этот пост наберет 1000 классов...
Древнее зло пробудилось
И это сервис выдал что сайт Одноклассники это одна сплошная ошибка)))
Нифига одноклассники жару дали, интересно
Часть ошибок будет изучать Лубянка
Это типа наш ответ Google Analytics??? достойно, достойно(нет)
«дать российским разработчикам альтернативу действующим иностранным сервисам».
Распилить бабло на ненужное...ясно, понятно
"сбор данных об ошибках" Точно только об ошибках?
Интересно, этот сервис действительно такой или будет как аппметрика яндексовская собирать данные пользовательские.. В том числе о звонках..
Но вообще ВК таким не злоупотребляют.
Я думал одноклассников уже нет
Бедняга будет работать в три смены.
пс. ПриложенияХ
орфографических?)
Когда поднял классов и пошел делать бизнес