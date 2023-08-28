Разработка
Евгения Евсеева

«Одноклассники» представили сервис для сбора и анализа ошибок в мобильных приложениях на iOS и Android Статьи редакции

Его уже используют сервисы VK — «Дзен», «ВКонтакте», «Облако Mail.ru».

  • «Одноклассники» открыли доступ к сервису аналитики Tracer, сообщила компания. Разработчики могут встроить его в свои приложения бесплатно.
  • Сервис разработала команда «Одноклассников», сначала его протестировали внутри соцсети, затем внедрили в другие продукты VK — «Облако Mail.ru», «Дзен» и «ВКонтакте».
  • У Tracer есть стандартные функции для подобных сервисов — сбор данных об ошибках, зависаниях и другая базовая статистика о стабильности работы приложения. Кроме них, можно искать проблемы внутри разделов и модулей программ, находить ошибки, связанные с «утечками памяти».
  • Также с помощью сервиса разработчики смогут посмотреть, как работает код в уже функционирующем приложении с учётом всех особенностей устройства пользователя — модель, операционная система, её версия и другое.
  • Подобные сервисы есть у Google — Crashlitycs, у «Яндекса» — AppMetrica, существуют также App Center и sentry.io. В «Одноклассниках» объясняют, что хотят «дать российским разработчикам альтернативу действующим иностранным сервисам».

#новость #одноклассники

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24 комментария
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 Alek Nikolskiy

Это обман чтобы набрать классы

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Андрей Вечерний

Вы мне конечно не нравитесь, но класс поставил из вежливости

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Alek Nikolskiy
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Андрей Вечерний

К слову, у меня большое уважение к артистам цирка.
Они из тех, кто способен творить волшебство на сцене.

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Невероятный Блондин

С помощью электротока заставить слона ходить на передних лапах и прыгать тигров через огонь? Это волшебство?

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Андрей Вечерний

Мы говорим о шоу, и его восприятии.
Да и рассказывать об ужасах дрессировки кинологу, перестань)

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Невероятный Блондин

Я о нем и говорю.
Это моё восприятие цирка с моей стороны.
Не люблю цирк.

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Alek Nikolskiy

Только блядский

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Andrey Gordeev

Есть разница в дрессировке одомашненного вида - собаки - и диких животных, вроде слонов, медведей и тигров. За сотню тысяч лет проживания с человеком собака научилась сосуществовать с ним, и потому легко поддается дрессировке. Я думал, кинолог должен о таких вещах знать.
А блондин про животных в цирке все правильно сказал. В цивилизованных странах цирки с дикими животными запрещены.

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Родитель 1

Выглядит как новость от ИА Панорама

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Вадим Д.
Сервис разработала команда «Одноклассников»

Надеюсь, не из 8 «Г» класса (-:

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Оксана Зайцева

Если этот пост наберет 1000 классов...

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Центр принятия решений

Древнее зло пробудилось

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SegaBoy

И это сервис выдал что сайт Одноклассники это одна сплошная ошибка)))

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Кристина Масленникова

Нифига одноклассники жару дали, интересно

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Bezoblachno

Часть ошибок будет изучать Лубянка

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Baddy Boy

Это типа наш ответ Google Analytics??? достойно, достойно(нет)

«дать российским разработчикам альтернативу действующим иностранным сервисам».

Распилить бабло на ненужное...ясно, понятно

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Зеленый самолетик

"сбор данных об ошибках" Точно только об ошибках?

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Domorost

Интересно, этот сервис действительно такой или будет как аппметрика яндексовская собирать данные пользовательские.. В том числе о звонках..
Но вообще ВК таким не злоупотребляют.

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Vano Morgano

Я думал одноклассников уже нет

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Alek Nikolskiy
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tbIkworez
«Одноклассники» представили сервис для сбора и анализа ошибок в мобильных приложения на iOS и Android

Бедняга будет работать в три смены.

пс. ПриложенияХ

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Борис Интеграторов

орфографических?)

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Лихачев

Когда поднял классов и пошел делать бизнес

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21 комментарий
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