«Одноклассники» представили сервис для сбора и анализа ошибок в мобильных приложениях Статьи редакции
Его уже используют сервисы VK — «Дзен», «ВКонтакте», «Облако Mail.ru».
- «Одноклассники» открыли доступ к сервису аналитики Tracer, сообщила компания. Разработчики могут встроить его в свои приложения бесплатно. Для Android он уже доступен, для iOS — в разработке.
- Сервис разработала команда «Одноклассников», сначала его протестировали внутри соцсети, затем внедрили в другие продукты VK — «Облако Mail.ru», «Дзен» и «ВКонтакте».
- У Tracer есть стандартные функции для подобных сервисов — сбор данных об ошибках, зависаниях и другая базовая статистика о стабильности работы приложения. Кроме них, можно искать проблемы внутри разделов и модулей программ, находить ошибки, связанные с «утечками памяти».
- Также с помощью сервиса разработчики смогут посмотреть, как работает код в уже функционирующем приложении с учётом всех особенностей устройства пользователя — модель, операционная система, её версия и другое.
- Подобные сервисы есть у Google — Crashlitycs, у «Яндекса» — AppMetrica, существуют также App Center и sentry.io. В «Одноклассниках» объясняют, что хотят «дать российским разработчикам альтернативу действующим иностранным сервисам».
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Это обман чтобы набрать классы
Вы мне конечно не нравитесь, но класс поставил из вежливости
К слову, у меня большое уважение к артистам цирка.
Они из тех, кто способен творить волшебство на сцене.
С помощью электротока заставить слона ходить на передних лапах и прыгать тигров через огонь? Это волшебство?
Мы говорим о шоу, и его восприятии.
Да и рассказывать об ужасах дрессировки кинологу, перестань)
Я о нем и говорю.
Это моё восприятие цирка с моей стороны.
Не люблю цирк.
Только блядский
Есть разница в дрессировке одомашненного вида - собаки - и диких животных, вроде слонов, медведей и тигров. За сотню тысяч лет проживания с человеком собака научилась сосуществовать с ним, и потому легко поддается дрессировке. Я думал, кинолог должен о таких вещах знать.
А блондин про животных в цирке все правильно сказал. В цивилизованных странах цирки с дикими животными запрещены.
У покойного ныне Горшка есть прекрасная песня про цирк и клоунов в частности.
Единственный нормальный цирк — Дю Солей.
Нравлики.
Занавес.
Древнее зло пробудилось
Выглядит как новость от ИА Панорама
Чем?
Эти сервисы используют 95% приложений, и если в России разработали свой, то минусов тут нет
Надеюсь, не из 8 «Г» класса (-:
Это типа наш ответ Google Analytics??? достойно, достойно(нет)
«дать российским разработчикам альтернативу действующим иностранным сервисам».
Распилить бабло на ненужное...ясно, понятно
Это аналог Firebase Crashlytics. Хорошо, что сделали ещё одну альтернативу. Странно, что вы говорите о ненужности даже не зная, что это и для чего)
Странно изобретать велосипед в сотый раз
Какой велосипед? На российском рынке из нормальных аналогов есть только апп метрика от Яндекса. Завязываться на Firebase - норм, если проект не российский, а так в платёжном профиле гугла РФ даже в списке уже нет. Если какой-то сервис потребует повышения квоты на запросы, то без костылей с прокладкой для оплаты не получится, кому оно надо?
Далее, крашлитика хоть и не требует напрямую сервисы Гугла, но это всё таки один инструмент из огромной инфраструктуры. В обозримом будущем будут вводится новые требования для российских ОС (хз чё там выйдет из этого, но тем не менее), и отечественные сервисы явно легче заставить их соблюдать. Я смотрю на это не с точки зрения "вау, круто, всё российское!", а с точки зрения сложности миграции, когда совсем прижмёт, и придётся переходить с одного сервиса на другой, и, скорее всего, в сжатые сроки.
Напоследок - у гугла реально крутые разработки для мобилок (Flutter, Compose). Но какие-то вещи они даже с третьей попытки не могут нормально сделать (например, библиотеки для навигации и пагинации). Отсюда рождаются альтернативы, и зачастую они намного лучше. Команда разработки в ОК довольно неплохая, но я могу сходу привести примеры решений, которые пилились меньшими силами на коленке и взлетели. Удачное или нет будет от ОК - пока хз, разрабам виднее. Может даже соберу playground проект, чтобы потестить.
Напишите мне пожалуйста, какой аналог Крашлитикс в Анголе, Самоли, Зимьабве, Угорщине или даже в Чехии?
Тем более, что под одну платформу, а доступ к крашлитик есть по сей день в РФ.
Да, можно предположить что РКН все сервисы гугла попробует заблокировать и все в Чебцрнет превратится, только тогда проблемы будут совсем другого планв- начиная от поставок железа и ещё большим исходом разрабов =)
Чехия с меньшими шансами может лишиться западных сервисов, чем эта страна
Яснопонятно, я к тому, что есть же, вернее была международная кооперация... и современная разработка hardware/software не может существовать и развиваться в рамках одной страны.
Эбс а вы yandex maps для Flutter виделм? Вы видели этот третисортный кал???библиотеки для пагинации
Это все что нужно знать, об уровне суверенгого IT.
Библиотека для пагинации.... 😪🤧🤷♂️
Я не про эту навигацию. Под флаттер и гугловские карты не ахти, они уже вышли из альфы? Под нативку всё норм у Яндекса и 2гис, ещё VK вроде бы свои карты делаетЭто все что нужно знать, об уровне суверенгого IT.
Библиотека для пагинации....
Ага, это всё, что нужно знать о Гугле, - когда выходит paging с цифрой 3, и до сих пор без слёз невозможно им пользоваться, в итоге все идут и пишут свои решения.
Задайтесь вопросом... зачем Вам библиотека для ПАГИНАЦИИ.....
не 1 апреля....😉
Очевидно, чтобы не писать из проекта в проект свои велосипеды? Пагинация в мобилке часто подразумевает двустороннюю бесконечную прокрутку списков, со вставками и удалением из середины, кешированием в persistence и memory хранилище. Не вижу даже смысла тут что-то ещё объяснять, это довольно распространенная рутинная задача, которую надо максимально упрощать, и все хотят решение "из коробки".
В новости написано что это совсем не аналог GA.
Если этот пост наберет 1000 классов...
И это сервис выдал что сайт Одноклассники это одна сплошная ошибка)))
Часть ошибок будет изучать Лубянка
Нифига одноклассники жару дали, интересно
"сбор данных об ошибках" Точно только об ошибках?
Все же вне твоего ведома сервис не сможет залезть во все приложение
Интересно, этот сервис действительно такой или будет как аппметрика яндексовская собирать данные пользовательские.. В том числе о звонках..
Но вообще ВК таким не злоупотребляют.
Я думал одноклассников уже нет
Бедняга будет работать в три смены.
пс. ПриложенияХ
орфографических?)
Когда поднял классов и пошел делать бизнес
Разве в одноклассниках сидят люди с IQ больше чем в 15-ть единиц? >_<
Эта туфта для бабулек еще работает что ли?
У Firebase Carshlytics есть альтернатива - Sentry, у которого есть и self-hosted версия бекенда