Разработка
Евгения Евсеева

«Одноклассники» представили сервис для сбора и анализа ошибок в мобильных приложениях Статьи редакции

Его уже используют сервисы VK — «Дзен», «ВКонтакте», «Облако Mail.ru».

  • «Одноклассники» открыли доступ к сервису аналитики Tracer, сообщила компания. Разработчики могут встроить его в свои приложения бесплатно. Для Android он уже доступен, для iOS — в разработке.
  • Сервис разработала команда «Одноклассников», сначала его протестировали внутри соцсети, затем внедрили в другие продукты VK — «Облако Mail.ru», «Дзен» и «ВКонтакте».
  • У Tracer есть стандартные функции для подобных сервисов — сбор данных об ошибках, зависаниях и другая базовая статистика о стабильности работы приложения. Кроме них, можно искать проблемы внутри разделов и модулей программ, находить ошибки, связанные с «утечками памяти».
  • Также с помощью сервиса разработчики смогут посмотреть, как работает код в уже функционирующем приложении с учётом всех особенностей устройства пользователя — модель, операционная система, её версия и другое.
  • Подобные сервисы есть у Google — Crashlitycs, у «Яндекса» — AppMetrica, существуют также App Center и sentry.io. В «Одноклассниках» объясняют, что хотят «дать российским разработчикам альтернативу действующим иностранным сервисам».

#новость #одноклассники

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43 комментария
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 Alek Nikolskiy

Это обман чтобы набрать классы

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Андрей Вечерний

Вы мне конечно не нравитесь, но класс поставил из вежливости

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Alek Nikolskiy
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Андрей Вечерний

К слову, у меня большое уважение к артистам цирка.
Они из тех, кто способен творить волшебство на сцене.

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Невероятный Блондин

С помощью электротока заставить слона ходить на передних лапах и прыгать тигров через огонь? Это волшебство?

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Андрей Вечерний

Мы говорим о шоу, и его восприятии.
Да и рассказывать об ужасах дрессировки кинологу, перестань)

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Невероятный Блондин

Я о нем и говорю.
Это моё восприятие цирка с моей стороны.
Не люблю цирк.

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Alek Nikolskiy

Только блядский

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Andrey Gordeev

Есть разница в дрессировке одомашненного вида - собаки - и диких животных, вроде слонов, медведей и тигров. За сотню тысяч лет проживания с человеком собака научилась сосуществовать с ним, и потому легко поддается дрессировке. Я думал, кинолог должен о таких вещах знать.
А блондин про животных в цирке все правильно сказал. В цивилизованных странах цирки с дикими животными запрещены.

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Абырвалг Абырвалг

У покойного ныне Горшка есть прекрасная песня про цирк и клоунов в частности.

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Продюсер душнила

Единственный нормальный цирк — Дю Солей.

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Александр Кайт

Нравлики.
Занавес.

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Центр принятия решений

Древнее зло пробудилось

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Родитель 1

Выглядит как новость от ИА Панорама

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Rex Mundy

Чем?
Эти сервисы используют 95% приложений, и если в России разработали свой, то минусов тут нет

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Вадим Д.
Сервис разработала команда «Одноклассников»

Надеюсь, не из 8 «Г» класса (-:

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Baddy Boy

Это типа наш ответ Google Analytics??? достойно, достойно(нет)

«дать российским разработчикам альтернативу действующим иностранным сервисам».

Распилить бабло на ненужное...ясно, понятно

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jonewayne

Это аналог Firebase Crashlytics. Хорошо, что сделали ещё одну альтернативу. Странно, что вы говорите о ненужности даже не зная, что это и для чего)

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Baddy Boy

Странно изобретать велосипед в сотый раз

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jonewayne

Какой велосипед? На российском рынке из нормальных аналогов есть только апп метрика от Яндекса. Завязываться на Firebase - норм, если проект не российский, а так в платёжном профиле гугла РФ даже в списке уже нет. Если какой-то сервис потребует повышения квоты на запросы, то без костылей с прокладкой для оплаты не получится, кому оно надо?

Далее, крашлитика хоть и не требует напрямую сервисы Гугла, но это всё таки один инструмент из огромной инфраструктуры. В обозримом будущем будут вводится новые требования для российских ОС (хз чё там выйдет из этого, но тем не менее), и отечественные сервисы явно легче заставить их соблюдать. Я смотрю на это не с точки зрения "вау, круто, всё российское!", а с точки зрения сложности миграции, когда совсем прижмёт, и придётся переходить с одного сервиса на другой, и, скорее всего, в сжатые сроки.

Напоследок - у гугла реально крутые разработки для мобилок (Flutter, Compose). Но какие-то вещи они даже с третьей попытки не могут нормально сделать (например, библиотеки для навигации и пагинации). Отсюда рождаются альтернативы, и зачастую они намного лучше. Команда разработки в ОК довольно неплохая, но я могу сходу привести примеры решений, которые пилились меньшими силами на коленке и взлетели. Удачное или нет будет от ОК - пока хз, разрабам виднее. Может даже соберу playground проект, чтобы потестить.

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Asf

Напишите мне пожалуйста, какой аналог Крашлитикс в Анголе, Самоли, Зимьабве, Угорщине или даже в Чехии?
Тем более, что под одну платформу, а доступ к крашлитик есть по сей день в РФ.
Да, можно предположить что РКН все сервисы гугла попробует заблокировать и все в Чебцрнет превратится, только тогда проблемы будут совсем другого планв- начиная от поставок железа и ещё большим исходом разрабов =)

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Rex Mundy

Чехия с меньшими шансами может лишиться западных сервисов, чем эта страна

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Asf

Яснопонятно, я к тому, что есть же, вернее была международная кооперация... и современная разработка hardware/software не может существовать и развиваться в рамках одной страны.

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Asf
библиотеки для навигации

Эбс а вы yandex maps для Flutter виделм? Вы видели этот третисортный кал???

библиотеки для пагинации

Это все что нужно знать, об уровне суверенгого IT.

Библиотека для пагинации.... 😪🤧🤷‍♂️

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jonewayne
Эбс а вы yandex maps для Flutter виделм?

Я не про эту навигацию. Под флаттер и гугловские карты не ахти, они уже вышли из альфы? Под нативку всё норм у Яндекса и 2гис, ещё VK вроде бы свои карты делает

Это все что нужно знать, об уровне суверенгого IT.
Библиотека для пагинации....

Ага, это всё, что нужно знать о Гугле, - когда выходит paging с цифрой 3, и до сих пор без слёз невозможно им пользоваться, в итоге все идут и пишут свои решения.

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Asf

Задайтесь вопросом... зачем Вам библиотека для ПАГИНАЦИИ.....
не 1 апреля....😉

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jonewayne

Очевидно, чтобы не писать из проекта в проект свои велосипеды? Пагинация в мобилке часто подразумевает двустороннюю бесконечную прокрутку списков, со вставками и удалением из середины, кешированием в persistence и memory хранилище. Не вижу даже смысла тут что-то ещё объяснять, это довольно распространенная рутинная задача, которую надо максимально упрощать, и все хотят решение "из коробки".

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Георгий Хромченко

В новости написано что это совсем не аналог GA.

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Оксана Зайцева

Если этот пост наберет 1000 классов...

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SegaBoy

И это сервис выдал что сайт Одноклассники это одна сплошная ошибка)))

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Bezoblachno

Часть ошибок будет изучать Лубянка

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Кристина Масленникова

Нифига одноклассники жару дали, интересно

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Зеленый самолетик

"сбор данных об ошибках" Точно только об ошибках?

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Rex Mundy

Все же вне твоего ведома сервис не сможет залезть во все приложение

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Domorost

Интересно, этот сервис действительно такой или будет как аппметрика яндексовская собирать данные пользовательские.. В том числе о звонках..
Но вообще ВК таким не злоупотребляют.

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Vano Morgano

Я думал одноклассников уже нет

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Alek Nikolskiy
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tbIkworez
«Одноклассники» представили сервис для сбора и анализа ошибок в мобильных приложения на iOS и Android

Бедняга будет работать в три смены.

пс. ПриложенияХ

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Борис Интеграторов

орфографических?)

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Лихачев

Когда поднял классов и пошел делать бизнес

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Oma

Разве в одноклассниках сидят люди с IQ больше чем в 15-ть единиц? >_<

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Mr Black

Эта туфта для бабулек еще работает что ли?

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Ace Venture

У Firebase Carshlytics есть альтернатива - Sentry, у которого есть и self-hosted версия бекенда

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