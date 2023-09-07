Ozon открыл доступ к API для получения данных об ассортименте платформы — характеристиках товаров, ценах, отзывах Статьи редакции
Он пригодится аналитикам и тем, кто делает сторонние продукты для продавцов.
- Ozon открыл доступ к Statistics API — инструменту аналитики, с помощью которого можно получить доступ к данным обо всём ассортименте площадки, сообщила компания. Это более 200 млн товарных наименований.
- Среди данных, которые разработчики смогут получить, — характеристики товаров, цены, остатки на складах, рейтинг и отзывы. В компании отмечают, что сервис поможет упростить работу с информацией и повысить её точность — данные будут «полными и актуальными», чего невозможно достичь при обычном парсинге.
- Statistics API создан для разработчиков, которые используют данные маркетплейса для создания сторонних продуктов для продавцов: сервисов по работе с аналитикой, отзывами или контентом в карточке товара. Также API смогут применять исследователи рынка при анализе ассортимента, цен и контента на площадке, говорят в Ozon.
- Запросить доступ к инструменту можно, оставив заявку на сайте для партнёров Ozon. При работе с ним у разработчиков будет техническая поддержка в почте и на Ozon for Dev — специальной платформе для тех, кто работает с API маркетплейса.
2.5K показов
1.9K открытий
Офигеть. Неожиданно и круто! Прощайте, парсеры?
прощайте скраперы
Парсеры апи будут теперь :)
Первый мусорный апи. Кроме ассортимента и остатков, все остальное мусор. Еще поржал насчет характеристик товара. Заказываешь стол, весит 8 кг, взвешиваешь дома, все 20кг и в размеры вообще не попадают. Кому эти рандомные данные нужны?
Это вопрос времени. Так как логистика селлера зависит от размеров и в том числе веса товара - маркетплейс заинтересован в том, чтобы эти данные были верными. Например, соседний маркетплейс ввел за несовпадение этих данных на приемке жесткие штрафы
Вот пример. Заказывал одну вундервафлю, вес 15 кг, пришел в пункт выдачи. Менеджер сказал, что курьер охуел в одного тащить вундервафлю. Оказалось, ящик с обрешетке, который не сможешь взять в руки полноценно, и весит 45 кг. Я с другим человеком вдвоем его тащили в машину. Хотя такие товары, курьер должен привозить на нужный тебе объект.
По началу думал, что добавили апи для работы с отзывами и вопросами клиентов селлерам…
Крутая новость, прощайте парсеры
Интересно, платно или нет. Если да то сколько🤔
Не прощайте парсеры
вы цены видели от Озон
Они огромные
https://data.ozon.ru/
При таких ценах все парсеры останутся жить
5000 за категорию, это не очень много для бизнеса.
5000 - это за мелкие категории, вы дальше не смотрели :). Итого, если все категории брать, то 45 млн за месяц, норм?
Одна только категория электроника, если всю брать, то 5 🍋 и это заметьте в месяц.
Цены конские даже для бизнеса.
Это же цены на готовую аналитику, нет?
Нет :)
https://api.ozon.ru/composer-api.bx/page/json/v2?url=/products/ID
наше все
Лучшеб свой апи по человечески сделали, туда грузить что-то нереально, постоянно что-то ломается из-за бесконечного потока воспалённой фантазии которая генерирует фичи.
А как это должно повлиять на парсеры? Не совсем понимаю, объясните кто в курсе
Просто их будут активно банить