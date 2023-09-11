«Авито Тех» впервые предложила бизнесу свой внутренний инструмент — для автотестирования мобильных приложений Статьи редакции
Он доступен в том числе бесплатно.
- «Авито Тех» открыла доступ к платформе для автоматизированного тестирования мобильных приложений Emcee. Она позволила компании в восемь раз ускорить внутренние тесты, поэтому её решили опубликовать для внешнего рынка.
- Пользователи, которые запускают тесты менее чем на трёх устройствах iOS и Android, могут воспользоваться бесплатной версией — она выложена на GitHub. Те, кто проводит проверки более чем на трёх устройствах, должны купить лицензию.
- При желании продукт можно развернуть на собственных серверах или в облаке. Технические требования для работы в обоих форматах указаны на сайте. Стоимость будет зависеть от количества смартфонов и планшетов, задействованных в тестах. При работе с облачной версией тарификация будет поминутной — за аренду вычислительных мощностей.
- Продукт разрабатывали в течение девяти месяцев, бюджет с учётом человеко-часов и закупки оборудования составил около 13 млн рублей. По словам компании, он поможет «оптимизировать процесс разработки, сократить время» и сэкономить деньги на отказе от ручных проверок.
- Рассчитать, сколько времени уйдёт на тесты через Emcee можно через калькулятор на лендинге. В тестовом режиме его уже используют турсервис Tutu, кинотеатр «Иви» и финтех-компания Space307.
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Здравствуйте☺️Я многодетная мать, уступите пожалуйста лицензию🙏🏻 Мои ангелочки очень хотят тестировать приложения, а трёх устройств не хватает, войдите в положение 🙏🏻
немедленно направим обращение в правительство с просьбой обсудить возможность тратить на лицензии маткапитал
я думаю, для начала маткапитал надо увеличить, потому что иначе не на что будет тестировать 😊😊😊🙏🏽🤝🏼
Материнский капитал Вам на что?
«Авито Тех», по ходу, вообще впервые что-то предложила.
За каждое новое устройство доплата, ибо "ваши бесплатные 3 устройства в этом месяце закончились"?
Ну вообще то бесплатно хоть что-то это уже хорошо ..
Охотно верим, и в 9 месяцев, и в 13 млн. рублей %)