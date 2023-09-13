«Яндекс» выложил в открытый доступ код аналитического сервиса для приложений AppMetrica Статьи редакции
Он собирает данные об источниках трафика, аудитории и действиях внутри приложений.
- «Яндекс» опубликовал исходный код SDK AppMetrica. Код распространяется по открытой лицензии MIT. Его можно использовать в полном объёме и менять под свои нужды с указанием авторства.
- По собственным данным компании, AppMetrica входит в пятёрку крупнейший международных систем аналитики по числу установок, она ежедневно обрабатывает данные более чем 60 тысяч приложений. Сервис собирает статистику по источникам трафика, аудитории и сценариям использования. С помощью него можно проводить A/B-тесты и управлять конфигурацией приложения.
- Механизм сбора и анализа данных с помощью AppMetrica отвечает стандартам ISO/IEC 27001, то есть международным регламентам информационной безопасности. Сервис соответствует требованиям App Store, Google Play и других магазинов приложений, а также использует только описанные в документации возможности ОС.
- «Яндекс» также выкладывал в открытый доступ исходный код «Метрики», системы управления базами данных YDB, платформы для работы с большими данными YTsaurus и инструмента для быстрой сборки Android-приложений Yatagan.
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Вот сегодня молодцы 👍🏻
И Волож?
И Волож
Как будет "молодец" на казахском или иврите? А то вдруг Волож зайдет и не поймет, что мы его хвалим.
Ха-ха (-: Он разрабатывал или выкладывал?
И вот один гражданин говорит, что вообще такой умница и молодец...
Это чтобы быть как firebase?
А на свой clickhouse можно завернуть?
А почему на недружественном ГитХабе? А да, больше негде. Ни на ГитЛаб же, в конце концов.
Оффтоп. Как такое возможно:
У данной статьи 300+ показов и 600+ просмотров?
Заход по прямой ссылке, которую скинули другу, мей би
Так они SDK в OSS выложили или платформу ?
SDK
не понял суть новости пока что
мы и ранее использовали SDK Appmetrica