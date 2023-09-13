Разработка
Маша Цепелева

«Яндекс» выложил в открытый доступ код аналитического сервиса для приложений AppMetrica Статьи редакции

Он собирает данные об источниках трафика, аудитории и действиях внутри приложений.

  • «Яндекс» опубликовал исходный код SDK AppMetrica. Код распространяется по открытой лицензии MIT. Его можно использовать в полном объёме и менять под свои нужды с указанием авторства.
  • По собственным данным компании, AppMetrica входит в пятёрку крупнейший международных систем аналитики по числу установок, она ежедневно обрабатывает данные более чем 60 тысяч приложений. Сервис собирает статистику по источникам трафика, аудитории и сценариям использования. С помощью него можно проводить A/B-тесты и управлять конфигурацией приложения.
  • Механизм сбора и анализа данных с помощью AppMetrica отвечает стандартам ISO/IEC 27001, то есть международным регламентам информационной безопасности. Сервис соответствует требованиям App Store, Google Play и других магазинов приложений, а также использует только описанные в документации возможности ОС.
  • «Яндекс» также выкладывал в открытый доступ исходный код «Метрики», системы управления базами данных YDB, платформы для работы с большими данными YTsaurus и инструмента для быстрой сборки Android-приложений Yatagan.

#новость #яндекс

668 показов
1K открытий
0
15 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Вот сегодня молодцы 👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

И Волож?

Ответить
Развернуть ветку
Энтони

И Волож

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Как будет "молодец" на казахском или иврите? А то вдруг Волож зайдет и не поймет, что мы его хвалим.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ха-ха (-: Он разрабатывал или выкладывал?
И вот один гражданин говорит, что вообще такой умница и молодец...

Ответить
Развернуть ветку
Денис
Ответить
Развернуть ветку
Иван

Это чтобы быть как firebase?
А на свой clickhouse можно завернуть?

Ответить
Развернуть ветку
Николай Сысуев
Ответить
Развернуть ветку
Николай Сысуев
Ответить
Развернуть ветку
Энтони

А почему на недружественном ГитХабе? А да, больше негде. Ни на ГитЛаб же, в конце концов.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan. Zakladka

Оффтоп. Как такое возможно:
У данной статьи 300+ показов и 600+ просмотров?

Ответить
Развернуть ветку
Сухой Стояк

Заход по прямой ссылке, которую скинули другу, мей би

Ответить
Развернуть ветку
BlackTech

Так они SDK в OSS выложили или платформу ?

Ответить
Развернуть ветку
Тот самый партизан

SDK

Ответить
Развернуть ветку
Ахмад Боков

не понял суть новости пока что

мы и ранее использовали SDK Appmetrica

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
12 комментариев
Раскрывать всегда
null