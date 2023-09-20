Призы: за первое место — 500 тысяч рублей, за второе — 250 тысяч, за третье — 200 тысяч, за четвёртое — 150 тысяч, а за пятое — 100 тысяч. В аналитике, фронтенд- и бэкенд-разработке и «Алгоритме» — пять призовых мест. В мобильной разработке есть два трека (iOS и Android) — по три призовых места на каждый. В машинном обучении — три призовых места, количество треков пока уточняется, добавили в «Яндексе».