«Яндекс» открыл приём заявок на чемпионат по программированию Yandex Cup с призовым фондом 7,8 млн рублей Статьи редакции
Впервые за три года будет офлайн-финал — в Казахстане.
- Участники могут выбрать одно из шести направлений: аналитика, фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, машинное обучение и «Алгоритм», посвящённый спортивному программированию. Все направления доступны на русском языке, а «Алгоритм» на русском и английском.
- Требований к уровню подготовки нет. Разработчики могут попробовать несколько направлений, а к полуфиналу выбрать одно. Подать заявку нужно до 29 октября 2023 года включительно.
- С 23 по 29 октября пройдёт этап квалификации, 4 ноября — полуфинал. Эти этапы проводятся в онлайне. В результате «Яндекс» отберёт 120 человек, которые смогут участвовать в офлайн-финале в начале декабря.
- Офлайн-финал Yandex Cup проводится впервые за три года, отметили в компании. Он пройдёт в её офисе в Казахстане, «Яндекс» оплатит дорогу и проживание.
Призы: за первое место — 500 тысяч рублей, за второе — 250 тысяч, за третье — 200 тысяч, за четвёртое — 150 тысяч, а за пятое — 100 тысяч. В аналитике, фронтенд- и бэкенд-разработке и «Алгоритме» — пять призовых мест. В мобильной разработке есть два трека (iOS и Android) — по три призовых места на каждый. В машинном обучении — три призовых места, количество треков пока уточняется, добавили в «Яндексе».
- Показавшие самые высокие результаты в каждом направлении разработчики смогут пройти собеседование в «Яндекс» по упрощённой схеме. Сколько именно, в компании не уточнили.
- «Яндекс» проводит чемпионаты по программированию с 2011 года. В 2022-м заявки на Yandex Cup подали 16 тысяч человек из 67 стран.
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Чемпионат по HTML будет?
Верните Бейсик в массы!)))) хехе
Чемпионат по WordPad и Paint.
У них была какая-то летняя стажировка с отбором про фронту. Только я не понял, они набирали в старый Яндекс в России или уже в новый Яндекс не в России.
Сразу после С++ и PHP
Почему финал в Казахстане? А не Москве?
отсылка к еврею казахского происхождения
Так по мнению либеральной аудитории - все умные уехали из России.
Чтобы финалистов не забрили.
Если по логике — дешевле. Москва все-таки дороговатый город для проведения любого мероприятия
Видимо предполагают, что далеко не все захотят ехать в Москву
Ну я в прошлых участвовал. Weekend offer вроде называлось. Там такой прикол, что тесты проверяются автоматически и есть лимит по времени. Так вот лимит рассчитан на c++, а я писал на python. И там как не оптимизируй алгоритм, он все равно не будет укладываться по времени в c++. В итоге вроде задачи сделал, а баллы полностью из за лимита не засчитываются.
Писал им про эту проблему, но как всегда Яндекс положил на это болт, потому как на следующем Weekend offer та же проблема.
Смысл тогда вообще проводить, если невозможно пройти тесты.
Просто пиши на С++ 8)
Помнится, в одной из немногих соревнований моя реализация отрабатывала за 0 времени. Ну и всё, остальные задания я не успел :))
Ну там лимит рассчитан не только на плюсы. Просто если ты пишешь на python, тебе нужно постоянно думать о костылях с оптимизацией.
Weekend offer - это про устройство на работу, а не чемпионат.
Яндекс похоже испытвывает дикий кадровый голод – чуть ли не каждую неделю залетает акция на приобретение манки-кодеров.
Или текучка? :)
Странно, вроде с их условиями у них должен быть большой поток желающих. Или есть там нюансы какие-то?
ну это как "попробуйте ваши силы в mma клетке", вес и возраст не важен)
ща архитекторы и инженеры набегут, джуны и мидлы остануться в дураках
а чувак зарабатывающий $7000 в месяц выиграет $70,000, хотя он их же зарабатывает за меньше года
как обычно - победитель получает приз, который он на изи может сам приобрести
аналогия с конкурсами фотографий - логично что выиграет лучший, а приз получит фотик, который у него уже есть, либо у него есть на него деньги
бессмысленно
Максимальный приз 500 тысяч рублей. 5 тысяч евро. Средняя месячная зарплата разработчика в Европе.
ну как бы не совсем так. Посмотри задачи на их сайте. Там упор сделан больше на математику, и чувак с кучей лет опыта подобные задачи не решает каждый день в своей работе, и его опыт тут не сильно поможет. Главным его плюсом будет то, что он сможет возможно написать код быстрее и более оптимальным
Звучит сомнительно. 7к очень редко платят тем, кто пишет сам ручками алгоритмы всякие. Это уровень лида, у которого самого кодинга исчезающе мало.
Ура, нас услышали, офлайн этап в офисе в Казахстане. К корням таки пошли!
Новая осень - новый Yandex Cup. Привет участникам соревнований!
ржу, коней не забудьте
надеюсь этот яндекс развалится, а воложу сакнции по глотку засунут
По контексту тоже хотелось бы чемпионат. На самую дешевую конверсию к примеру. Или кто быстрее лидов нальет.
А если бы фонд был бы в долларах было бы круче
Видимо знают, где все программисты теперь, там и финал
Яша знает про какой-то очередной осенний кипиш в России и заранее навострил лыжи в Казахстан?
Я надеюсь на церемонии открытия будет норм музыка.