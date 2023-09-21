«Яндекс» выпустил новую версию фреймворка для разработки высоконагруженных приложений Userver Статьи редакции
Она лучше оптимизирована и получила поддержку баз данных MySQL.
- Компания опубликовала на Github версию Userver 1.0. Фреймворк позволяет создавать высоконагруженные приложения на языке программирования C++.
- Новая версия Userver создана с учётом обратной связи сообщества разработчиков, рассказали в компании. В неё добавлена поддержка баз данных MySQL, расширена документация и «переработаны механизмы работы с метриками, системы сборки и тестирования проекта». Она также лучше оптимизирована и меньше нагружает процессор.
- Бета-версию Userver представили в июле 2022 года. Изначально фреймворк создавали для «Яндекс Такси». С его помощью компания начала разрабатывать отдельные независимые компоненты — микросервисы — и использовать их в разных приложениях.
- Например, микросервис поиска водителя в «Такси» можно задействовать для поиска курьера в «Доставке». То же самое можно делать с похожими задачами — расчётом времени прибытия и другими.
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Нет, здесь я уже отдохну и ничего комментить не буду.
Ну эта статья и правда интересная и подержаться в топе ей не помешает. Но слишком уж короткая, как по мне. В таких хочется более обширно изучить вопрос с технической точки зрения
Так что, опять срач разводить?
Да.
Нет ты кака!
В соседней новости народ на серьезных щах триггернулся.
Я боюсь
Конечно, а кто еще этим заниматься должен?
Айда ко мне в помощники
Раз обращают на вас внимание, значит уважают.🙂
ПМ — позитивное мышление
Вот и славно, молодцы 👍🏻
Если захотят все смогут делать дело, даже любой сложности. Всем нужно спокойно работать и всё получится. Русские талантливый народ.
Круто, но чет хз писать микросервисы на плюсах
Когда есть go и rust
Ну вообще отличная новость, пойду изучать:)
Норм тема, красавчики.
А Яндекс не хочет свои приложения оптимизировать? Какое ни запусти на том же Android - будто они майнер встроили.
Данные сами себя не соберут.
А у меня нормально работает все от Яндекса. Может, от андроида зависит?
Не может оно нормально работать, учитывая что в отдельных приложениях они сам интерфейс по сети гоняют. https://vc.ru/dev/489617
ну выпустил и выпустил
Спасают свою Аркадию от неизбежной гибели в лапах гэбэшников.