Разработка
Артур Томилко

«Яндекс» выпустил новую версию фреймворка для разработки высоконагруженных приложений Userver Статьи редакции

Она лучше оптимизирована и получила поддержку баз данных MySQL.

  • Компания опубликовала на Github версию Userver 1.0. Фреймворк позволяет создавать высоконагруженные приложения на языке программирования C++.
  • Новая версия Userver создана с учётом обратной связи сообщества разработчиков, рассказали в компании. В неё добавлена поддержка баз данных MySQL, расширена документация и «переработаны механизмы работы с метриками, системы сборки и тестирования проекта». Она также лучше оптимизирована и меньше нагружает процессор.
  • Бета-версию Userver представили в июле 2022 года. Изначально фреймворк создавали для «Яндекс Такси». С его помощью компания начала разрабатывать отдельные независимые компоненты — микросервисы — и использовать их в разных приложениях.
  • Например, микросервис поиска водителя в «Такси» можно задействовать для поиска курьера в «Доставке». То же самое можно делать с похожими задачами — расчётом времени прибытия и другими.

#новость #яндекс #userver

555 показов
1.2K открытий
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Невероятный Блондин

Нет, здесь я уже отдохну и ничего комментить не буду.

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Измайлов

Ну эта статья и правда интересная и подержаться в топе ей не помешает. Но слишком уж короткая, как по мне. В таких хочется более обширно изучить вопрос с технической точки зрения

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Так что, опять срач разводить?

Ответить
Развернуть ветку
Нейрослав Жепетеев

Да.
Нет ты кака!

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

В соседней новости народ на серьезных щах триггернулся.
Я боюсь

Ответить
Развернуть ветку
Ярослава Радионова

Конечно, а кто еще этим заниматься должен?

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Айда ко мне в помощники

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Раз обращают на вас внимание, значит уважают.🙂

Ответить
Развернуть ветку
Илья Заводов

ПМ — позитивное мышление

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Вот и славно, молодцы 👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Если захотят все смогут делать дело, даже любой сложности. Всем нужно спокойно работать и всё получится. Русские талантливый народ.

Ответить
Развернуть ветку
Georgi Lis

Круто, но чет хз писать микросервисы на плюсах

Ответить
Развернуть ветку
Мистер Твистер

Когда есть go и rust

Ответить
Развернуть ветку
Олег Бринц

Ну вообще отличная новость, пойду изучать:)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Норм тема, красавчики.

Ответить
Развернуть ветку
Артур Кожевников

А Яндекс не хочет свои приложения оптимизировать? Какое ни запусти на том же Android - будто они майнер встроили.

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Данные сами себя не соберут.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Покуц

А у меня нормально работает все от Яндекса. Может, от андроида зависит?

Ответить
Развернуть ветку
Артур Кожевников

Не может оно нормально работать, учитывая что в отдельных приложениях они сам интерфейс по сети гоняют. https://vc.ru/dev/489617

Ответить
Развернуть ветку
Bo.G

ну выпустил и выпустил

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Спасают свою Аркадию от неизбежной гибели в лапах гэбэшников.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
18 комментариев
Раскрывать всегда
{"hash":"c835bf4e","params":{"id":"https%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo_ext.php%3Foid%3D-212217448%26id%3D456239298%26hash%3D560698904ff0fc1d","service":3,"title":"SmartDev \u2013 \u043f\u0440\u043e \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438","isLegacy":true,"isHidden":false}}