Разработка
Таня Боброва

RuStore добавил инструменты для сбора и анализа ошибок и удалённого управления приложениями для разработчиков Статьи редакции

Оба инструмента уже доступны в консоли.

  • Сервис Tracer, который разработала команда «Одноклассников», позволяет в реальном времени находить технические проблемы в Android-приложениях и предоставляет автоматические отчёты об ошибках, рассказали в VK.
  • Второй сервис — Remote Config, который также делали внутри группы, — позволяет протестировать новые функции, выпустив их только для части аудитории. Если что-то работает с ошибками или не нравится пользователям, это можно выключить в реальном времени без обновления приложения.
  • С помощью Remote Config можно публиковать функции для разных групп пользователей: например, запустить обновления для части аудитории с определённой моделью устройств, а остальным включить их после тестирования.
Скриншоты VK
  • VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию магазина RuStore в мае 2022 года. В нём есть отзывы и рейтинги приложений, можно делать покупки в сервисах и оформлять подписки и другое. Летом 2023 года RuStore добавил возможность публиковать приложения для телевизоров на Android.
  • По собственным данным на сентябрь 2023 года, в магазине доступно более 12 тысяч приложений от 7000 разработчиков. С момента запуска ежемесячная аудитория в России превысила 12,5 млн человек.

#новость #rustore

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19 комментариев
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 Вадимов Вадим

"удалённого управления приложениями для разработчиков".
Я правильно понимаю, что товарищ майор тоже "разработчик", правда в несколько ином смысле? 🙃

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Vitaliy O

Этот функционал есть и в официальных магазинах Гугла и Apple

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Вадимов Вадим

Ну да, там свои "разработчики" :)

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Future Prophecies

Там - ради свободы и удобства, у нас - ради контроля и товарища майора)))00

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Score of Doom

Аа, то есть перенимать отрицательные качества для россиян является нормой, но указывать на них - нельзя.

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Булка хлеба

Чтобы в добровольцы мог тебя записать через госуслуги

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Андрей

товарищу майору на тебя все равно, он и так знает что ты с мамой живешь, и зубы перед сном не чистишь

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Тимоха

Конечно, он разработчик, он же разрабатывает по-своему)

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Вадим Д.

Приложения в русторе могут быть с ошибками?! 😱
Да как же так, ведь он сам и всё в нём - самое лучшее...

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Серж

Лучшее всегда с ошибками

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Пьер Вудман

Тут есть люди, кто пользуется этим стором?

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Георгий

да

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Пьер Вудман

Нравится?

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Muvandr

Да

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Пьер Вудман

И как оно?

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Andrey Nikolaev

"Разработчики" есть везде, не нужно жить в розовых очках. Для установки закэнсэленных приложений РФ - отличный вариант. Единственное, что там сейчас раздражает, это окошко, где нужно дважды прожать install.

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Георгий

Они до сих пор не могут сделать, чтобы иконки приложения появлялись после установки в Nova Launcher. Программы с F-Droid создают иконки без проблем, а в RuStore после установки я должен искать, где же эта программа и с каким именем установилась.

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Alchakov Developer

Нормальных разрабов бы еще добавить, помню хотел на Хуавей установить их приложение, так там APK не устанавливался, ошибка , пришлось из дербей найти старую версию и установить

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Robber

Кто в теме разработки -"удалённо" они правки вносят при подключении устройства носителя к сети? А как можно внести изменения в приложухе, если я по дефолту например ограничу ей выход в инет?

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