Google разрешила владельцам сайтов отказываться от использования их данных для обучения ИИ Статьи редакции
До этого так же поступила OpenAI.
- Компания представила инструмент Google-Extended. Его можно настроить через документ robots.txt, который сообщает веб-сканерам о том, к какой информации они могут получить доступ.
- Издатели смогут скрыть свои ресурсы от роботов. которые собирают данные для обучения моделей Bard и VertexAI. При этом сайты продолжат индексироваться поиском Google.
- По мере расширения технологий ИИ компания также намерена предлагать владельцам сайтов новые возможности по контролю за доступом к данным. О каких возможностях идёт речь — не уточняется.
- В июле 2023 года Google обновила политику конфиденциальности, включив свои модели ИИ в список сервисов, которые могут обучаться на общедоступных данных из интернета.
- В августе OpenAI разрешила владельцам сайтов блокировать доступ к данным для своего сканера GPTBot через robots.txt.
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отличный маркер для роботов что как раз на скрываемых данных и надо обучаться
А как заставить нейронки обучаться на свих сайтах? Куда заявление писать? В Госуслугах пока раздела нет.
и как проверить обучался ИИ или нет?
Наконец появилось право выбора
Пока ИИ не станет настолько умным, что обойдёт это