Разработка
Артур Томилко

Google разрешила владельцам сайтов отказываться от использования их данных для обучения ИИ Статьи редакции

До этого так же поступила OpenAI.

  • Компания представила инструмент Google-Extended. Его можно настроить через документ robots.txt, который сообщает веб-сканерам о том, к какой информации они могут получить доступ.
  • Издатели смогут скрыть свои ресурсы от роботов. которые собирают данные для обучения моделей Bard и VertexAI. При этом сайты продолжат индексироваться поиском Google.
  • По мере расширения технологий ИИ компания также намерена предлагать владельцам сайтов новые возможности по контролю за доступом к данным. О каких возможностях идёт речь — не уточняется.
  • В июле 2023 года Google обновила политику конфиденциальности, включив свои модели ИИ в список сервисов, которые могут обучаться на общедоступных данных из интернета.
  • В августе OpenAI разрешила владельцам сайтов блокировать доступ к данным для своего сканера GPTBot через robots.txt.

#новость #google

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6 комментариев
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 Хозяин

отличный маркер для роботов что как раз на скрываемых данных и надо обучаться

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Вадим Д.

А как заставить нейронки обучаться на свих сайтах? Куда заявление писать? В Госуслугах пока раздела нет.

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Крутой Физрук
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Дмитрий Зима

и как проверить обучался ИИ или нет?

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Николай Борисов

Наконец появилось право выбора

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vinniy pogreb
новые возможности по контролю за доступом к данным

Пока ИИ не станет настолько умным, что обойдёт это

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Раскрывать всегда
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