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Евгения Евсеева
Образование

Школы в Пекине добавят обязательные курсы по ИИ в образовательную программу

Уже с осени 2025 года.

  • Программа должна включать не менее восьми часов занятий по искусственному интеллекту в течение одного учебного года, сообщила Муниципальная комиссия по образованию Пекина.
  • Проводиться такие занятия будут с осени 2025 года. Можно преподавать курсы отдельно или добавить их в другие предметы — например, в информатику.
  • Согласно плану, ученики начальной школы должны будут проходить занятия, чтобы разобраться, как работает ИИ. Ученики средней — как применять ИИ в повседневной жизни и учёбе. Старшей — проходить практические курсы по ИИ и «расширении его возможностей».
  • Также комиссия рекомендует сочетать с ИИ и другие предметы: например, рассматривать этичность искусственного интеллекта или его применение в интеллектуальных видах спорта. Ещё можно проводить внеклассные занятия.
  • Для разработки курсов школы будут сотрудничать с университетами, исследовательскими институтами и ведущими отраслевыми организациями.

#новости #ии

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