Школы в Пекине добавят обязательные курсы по ИИ в образовательную программу

Уже с осени 2025 года. Программа должна включать не менее восьми часов занятий по искусственному интеллекту в течение одного учебного года, сообщила Муниципальная комиссия по образованию Пекина.Проводиться такие занятия будут с осени 2025 года. Можно преподавать курсы отдельно или добавить их в другие предметы — например, в информатику.Согласно плану, ученики начальной школы должны будут проходить занятия, чтобы разобраться, как работает ИИ. Ученики средней — как применять ИИ в повседневной жизни и учёбе. Старшей — проходить практические курсы по ИИ и «расширении его возможностей».Также комиссия рекомендует сочетать с ИИ и другие предметы: например, рассматривать этичность искусственного интеллекта или его применение в интеллектуальных видах спорта. Ещё можно проводить внеклассные занятия.Для разработки курсов школы будут сотрудничать с университетами, исследовательскими институтами и ведущими отраслевыми организациями.#новости #ии