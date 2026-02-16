Популярное
Артур Томилко
Образование

Центральный университет начал отбор школьников для участия в Международной инженерно-космической олимпиаде в Пекине

Команда из России будет представлена на ней впервые.

  • Центральный университет получил аккредитацию от организаторов олимпиады для подготовки национальной команды из России, рассказали в вузе.
  • Принять участие в отборе могут школьники от 14 лет. Кандидатам нужен опыт участия в соревнованиях, олимпиадах и проектных программах, связанных с космосом, инженерией и ИТ-предпринимательством. Подать заявку можно до 26 февраля 2026 года.
  • По итогам отбора в команду попадут 10-12 человек, которые представят Россию на Международной инженерно-космической олимпиаде в Пекине. Она пройдёт с 13 по 17 августа 2026 года.
  • Подготовкой команды займутся эксперты Центрального университета, «Т-Технологий» и «Роскосмоса», а также приглашенные специалисты из инженерной и технологической отраслей. Компании также оплатят все расходы участников сборной.
  • Команда из России выступит на олимпиаде впервые, отметили в Центральном университете. В 2026 году в соревнованиях также примут участие сборные 15 стран, в том числе США, Великобритании, Австралии и Пакистана.
  • «Т-Банк» (на тот момент — «Тинькофф») вместе с ИТ-компаниями запустил Центральный университет в 2023 году. Среди основателей— 30 фирм. Это частный вуз на основе STEM-модели с дипломами гособразца, который специализируется на математике и компьютерных науках. В июле того же года университет получил бессрочную образовательную лицензию.

#новости

20 комментариев