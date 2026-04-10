Минюст внёс Стэнфордский университет в реестр нежелательных в России организаций

Это один из старейших университетов в США.Источник: Stanford UniversityМинюст России внёс в перечень американский «Leland Stanford Junior University (Stanford University, Университет им. Леланда Стэнфорда — младшего, Стэнфордский университет)», пишет ТАСС. Генпрокуратура признала его нежелательным 26 марта 2026 года, уточняет РБК.Стэнфордский университет основан в 1885 году (открыт в 1891-м), это один из старейших университетов в США. Согласно информации на сайте, он включает семь школ и 15 междисциплинарных институтов, в которых обучаются свыше 17 тысяч студентов из более 90 стран.Среди известных выпускников — сооснователь WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Брайан Эктон, основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж, сооснователь Netflix Рид Хастингс и другие предприниматели. На 2021 год с университетом были связаны имена как минимум 85 нобелевских лауреатов и 29 премиантов Тюринга, отмечает РБК.Летом 2025 года Генпрокуратура признала нежелательным в России Йельский университет — тоже один из старейших в США. Тогда председатель президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнёры» Людмила Айвар поясняла РБК, что сам по себе факт обучения или наличие диплома законом не запрещены.Но с момента признания организации нежелательной вступают «жёсткие ограничения»: участие в программах, публикации, получение грантов и совместные научные проекты могут расцениваться как участие в её деятельности. Это грозит штрафами и уголовными делами.