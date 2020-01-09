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Финансы
Лиана Липанова
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Американский фитнес-агрегатор ClassPass привлёк $285 млн и стал первым «единорогом» в 2020 году Материал редакции

С помощью инвестиций ClassPass рассчитывает ускорить выход на новые рынки, в том числе в Европе.

7 комментариев
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Американский фитнес-агрегатор ClassPass привлёк $285 млн инвестиций. Оценка компании превысила $1 млрд, что сделало ClassPass первым технологическим «единорогом» в 2020 году, сообщает Forbes со ссылкой на компанию.

Раунд возглавили инвестфирмы L Catterton и Apax Digital. В нём также участвовала азиатская Temasek. С помощью привлечённых денег ClassPass планирует ускорить международную экспансию и расширить корпоративные программы.

Пользователи ClassPass могут заниматься в разных фитнес-клубах за подписку. Места на занятия бронируются через приложение. С 2017 года ClassPass предлагает подписку в кредит с использованием виртуальной валюты, пишет TechCrunch.

Стартап в 2013 году основала Паял Кадакия. Всего с момента основания компания привлекла почти $550 млн. Сервис работает в 28 странах и предлагает доступ к более 5 млн занятий различными видами спорта. Компания предоставляет корпоративные услуги и сотрудничает с Google, Morgan Stanley и еще примерно 1000 компаний.

В декабре 2019 года похожий российский агрегатор фитнес-услуг OneFit подал заявление о банкротстве на фоне 4,7 млн рублей долгов перед партнёрами, однако суд вернул его. Сервис также предлагал единые абонементы в партнёрские фитнес-центры. В 2018 году стартап получил 29,4 млн рублей убытков при выручке 20 млн рублей.

#новость #classpass

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7 комментариев
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Sasha Korablyov

3

Новое десятилетие начнётся только в 2021 году

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Александр Св-Ко

Sasha
0

А новый десяток у вас начинается после 11?

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Konstantin

Александр
2

Вообще - да. Загляните в холодильник: второй десяток яиц начинается с 11-го и заканчивается 20-м.

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Александр Св-Ко

Konstantin
0

да, был неправ

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Anton Ilabanau

Konstantin
0

яйца не делятся на дни.

так-то мы уже высосали 9 дней из 11-го яйца .

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Anton Ilabanau

Sasha
0

 ну вообще 2020 означает что ПРОШЛО 2020 лет, и сейчас идет 2021-ый год.

что считать началом десятилетия - я хз но скорей всего где-то в интернетах это наверняка вызывало холивар и рваные пуканы.

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FeaR Channel

0

По-моему вполне заслуженно. Задумка то хорошая

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