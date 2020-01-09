С помощью инвестиций ClassPass рассчитывает ускорить выход на новые рынки, в том числе в Европе.

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Американский фитнес-агрегатор ClassPass привлёк $285 млн инвестиций. Оценка компании превысила $1 млрд, что сделало ClassPass первым технологическим «единорогом» в 2020 году, сообщает Forbes со ссылкой на компанию.

Раунд возглавили инвестфирмы L Catterton и Apax Digital. В нём также участвовала азиатская Temasek. С помощью привлечённых денег ClassPass планирует ускорить международную экспансию и расширить корпоративные программы.

Пользователи ClassPass могут заниматься в разных фитнес-клубах за подписку. Места на занятия бронируются через приложение. С 2017 года ClassPass предлагает подписку в кредит с использованием виртуальной валюты, пишет TechCrunch.

Стартап в 2013 году основала Паял Кадакия. Всего с момента основания компания привлекла почти $550 млн. Сервис работает в 28 странах и предлагает доступ к более 5 млн занятий различными видами спорта. Компания предоставляет корпоративные услуги и сотрудничает с Google, Morgan Stanley и еще примерно 1000 компаний.