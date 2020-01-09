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Финансы
Татьяна Боброва
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Американский фонд Insight Partners договорился о покупке ИТ-разработчика с российскими корнями Veeam за $5 млрд Материал редакции

Швейцарская компания переедет в США.

8 комментариев
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Американский инвестфонд Insight Partners договорился о покупке швейцарской компании с российскими корнями Veeam Software за $5 млрд, рассказали vc.ru в фонде. Компания занимается автоматизацией управления данными, в том числе их восстановлением, резервным копированием и безопасностью.

Штаб-квартира Veeam переедет в США, рассказали в компании. Стороны планируют закрыть сделку в первом квартале 2020 года.

В рамках сделки гендиректором компании станет Уильям Ларджент, который до этого занимал должность исполнительного вице-президента по операционной деятельности. Он сменит на этой должности сооснователя компании Андрея Баронова.

Баронов и Ратмир Тимашев, сооснователь и исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Veeam, покинут совет директоров после закрытия сделки.

Баронов и Тимашев основали Veeam в 2006 году, спустя два года после продажи предыдущего проекта — разработчика Aelita Software компании Quest Software. По собственным данным компании, у Veeam более 365 тысяч клиентов по всему миру. Технологии разработчика используют более 80% компаний из списка Fortune 500, а годовой объём продаж составляет более $1 млрд.

В январе 2019 года разработчик привлёк $500 млн инвестиций от Insight Partners и партнёров. По данным Crunchbase, компания также привлекала средства в 2013 году, но сумма не раскрывалась. В том же году в Veeam сообщили, что Insight Partners стал миноритарным акционером.

По оценке Forbes, состояние Ратмира Тимашева и Андрея Баронова составило по $700 млн в 2019 году.

#новость #veeam

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8 комментариев
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Alexander Nekrasov

7

На всякий случай рамблер уже готовит своих бойцов в масках и адвокатов

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Vl Al

1

То я смотрю, они последние полгода народ хантили с инглишем.

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Илья Торский

Vl
1

Эм-с, ну там всегда английский был must, я в свое время офигел от уровня знания языка у многих сотрудников. :) 

Ответить

OlegTar

Vl
0

Инглиш и так нужен

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Elizaveta Rudykh

Vl
0

всегда хантили с инглишем

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Stanislav

0

Успех

Ответить

Doktor BArbaris

0

Тимашевы стали миллиардерами, получается?

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Сергей Сергеев

–2

Что-то похожее на синдром провинциального городка, который показали по телику, что является "праздником" для городка

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