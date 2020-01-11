Онлайн-ритейлер матрасов Casper решил выйти на IPO и увеличить количество магазинов в три раза
Материал редакции
Компания не раскрывает, сколько денег планирует привлечь и какую цену на акции ожидает.
Американский производитель и онлайн-ритейлер матрасов и постельных принадлежностей Casper подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, чтобы выйти на IPO. Компания планирует разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Casper не раскрывает, сколько денег планирует привлечь и какую цену на акции ожидает. Компания планирует выйти на биржу под тикером CSPR.
Согласно заявке, привлечённые средства производитель матрасов потратит на расширение штата, разработку новых продуктов и увеличение количества магазинов более чем в три раза. Кроме того, ритейлер хочет выйти на рынки более чем 20 стран вместо нынешних семи.
Выручка компании выросла с $250,9 млн в 2017 году до $357,9 млн в 2018, пишет Business Insider со ссылкой на заявление Casper. Однако убытки тоже выросли — с $73,4 млн в 2017 году до $92,1 млн в 2018. За первые девять месяцев 2019 года выручка выросла до $312,3 млн, а убытки составили $67,4 млн.
Casper продаёт матрасы с 2014 года. Количество клиентов ритейлера превысило 1,4 млн человек, пишет Business Insider. У компании 60 розничных магазинов, отмечает издание. В онлайн-каталоге магазина также представлены подушки, простыни, одеяла, ночные светильники и другие товары для сна.
В марте 2019 года Casper привлёк $100 млн при оценке в $1,1 млрд. Ритейлер объявил о новом раунде инвестиций спустя несколько часов после того, как источники Reuters рассказали о поиске компанией инвестбанков для подготовки к IPO.
David Daniel
Объясните мне, чем эти Касперы и Эвеи отличаются от других таких же тысяч?
Ilya Brin
Деньги от IPO уйдут под матрас. Хороший план.