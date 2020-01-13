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Финансы
Лиана Липанова
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«Авито» получила контроль в российском автоматизаторе для автодилеров MaxPoster Материал редакции

Сумма сделки не раскрывается.

1 комментарий
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«Авито» купила контрольную долю (51%) в российской ИТ-компании MaxPoster, которая занимается автоматизацией дилерского бизнеса по продаже автомобилей с пробегом. Об этом vc.ru сообщил представитель «Авито».

По его словам, все собственники продолжат операционно управлять бизнесом, а представители «Авито» войдут в состав совета директоров. Сумма сделки не раскрывается.

Сервис занимается оценкой стоимости автомобилей, управлением складов, выгрузкой и продвижением объявлений о продаже машины. В «Авито» рассказали, что компания высоко оценивает перспективы роста бизнеса дилеров на рынке автомобилей с пробегом. Сейчас в России на дилеров приходится около 17% продаж подержаных машин, а в развитых странах — до 50‑60%, заявил руководитель категории «Автомобили» в «Авито» Кирилл Вотяков.

В ближайшее время MaxPoster продолжит развивать уже запущенные сервисы и сосредоточится на интеграции данных и сервисов от «Авито», рассказал представитель компании.

По данным базы «Контур.Фокус» на 13 января, 45% MaxPoster принадлежит основателю компании Александру Воробьёву, ещё по 22,5% — у Максима Харитонова и Ольги Воробьёвой, и 10% владеет Николай Герасимов.

#новость #авито #maxposter

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Денис Демидов

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Жаль, хороший был сервис теперь цены будут выше на порядок

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