Прямой эфир
компанию-создателя
Сумма сделки не раскрывается.
«Авито» купила контрольную долю (51%) в российской ИТ-компании MaxPoster, которая занимается автоматизацией дилерского бизнеса по продаже автомобилей с пробегом. Об этом vc.ru сообщил представитель «Авито».
По его словам, все собственники продолжат операционно управлять бизнесом, а представители «Авито» войдут в состав совета директоров. Сумма сделки не раскрывается.
Сервис занимается оценкой стоимости автомобилей, управлением складов, выгрузкой и продвижением объявлений о продаже машины. В «Авито» рассказали, что компания высоко оценивает перспективы роста бизнеса дилеров на рынке автомобилей с пробегом. Сейчас в России на дилеров приходится около 17% продаж подержаных машин, а в развитых странах — до 50‑60%, заявил руководитель категории «Автомобили» в «Авито» Кирилл Вотяков.
В ближайшее время MaxPoster продолжит развивать уже запущенные сервисы и сосредоточится на интеграции данных и сервисов от «Авито», рассказал представитель компании.
По данным базы «Контур.Фокус» на 13 января, 45% MaxPoster принадлежит основателю компании Александру Воробьёву, ещё по 22,5% — у Максима Харитонова и Ольги Воробьёвой, и 10% владеет Николай Герасимов.
Блоги компаний
Показать еще