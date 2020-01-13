Сумма сделки не раскрывается.

В закладки

«Авито» купила контрольную долю (51%) в российской ИТ-компании MaxPoster, которая занимается автоматизацией дилерского бизнеса по продаже автомобилей с пробегом. Об этом vc.ru сообщил представитель «Авито».

По его словам, все собственники продолжат операционно управлять бизнесом, а представители «Авито» войдут в состав совета директоров. Сумма сделки не раскрывается.

Сервис занимается оценкой стоимости автомобилей, управлением складов, выгрузкой и продвижением объявлений о продаже машины. В «Авито» рассказали, что компания высоко оценивает перспективы роста бизнеса дилеров на рынке автомобилей с пробегом. Сейчас в России на дилеров приходится около 17% продаж подержаных машин, а в развитых странах — до 50‑60%, заявил руководитель категории «Автомобили» в «Авито» Кирилл Вотяков.

В ближайшее время MaxPoster продолжит развивать уже запущенные сервисы и сосредоточится на интеграции данных и сервисов от «Авито», рассказал представитель компании.