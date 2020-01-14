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Финансы
Татьяна Боброва
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Visa договорилась о покупке агрегатора для финтех-сервисов Plaid за $5,3 млрд Материал редакции

Сумма сделки вдвое превышает последнюю оценку стартапа, которые соединяет финтех-сервисы и банки.

  • Visa договорилась о покупке американского стартапа Plaid. Сумма сделки составит $5,3 млрд. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшие три-шесть месяцев после одобрения её регуляторами.
  • Основанный в 2013 году Plaid связывает финтех-сервисы с банковскими счетами пользователей. По собственным данным, сервис работает с 11 тысячами финансовых учреждений в США, Канаде и Европе и подключил более 20 млн аккаунтов. Среди клиентов — криптовалютные биржи Coinbase и Gemini, инвестприложение Robinhood и другие, пишет CNBC.
  • По данным Crunchbase, с момента запуска Plaid привлёк $353,3 млн от Goldman Sachs, бывшего партнёра Kleiner Perkins Мэри Микер и других инвесторов. В 2018 году стартап оценили в $2,65 млрд, рассказывал источник CNBC.
Visa to acquire Plaid, the fintech powering…
Payments giant Visa is buying Silicon Valley start-up Plaid in a $5.3 billion deal, the companies…
www.cnbc.com

#новость #visa

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10 комментариев
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Убийца Гугла

–4

Расходимся, нае..во https://www.similarweb.com/website/plaid.com У моих сайтов и то больше трафика.

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Олег Волков

Убийца
7

Эээ... это же b2b, при чем тут посещаемость официального корпоративного сайта?

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Убийца Гугла

Олег
–1

и подключил более 20 млн аккаунтов

Ответить

Даня

Убийца
1

Через партнеров же

Ответить

Убийца Гугла

Даня
–2

да там даже если только заявленное количество партнёров раз в полгода будут заходить, чтобы просто посмотреть не сдох ли этот сервис, трафика должно быть раз в 10 больше.

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Dmitry Ryzhov

Убийца
1

часто заходите на сайт агрегаторов такси, которыми пользуетесь?

Ответить

Убийца Гугла

Олег
0

Кстати, забыл сказать. Российская Visa - это тоже нае..во и совсем не то же самое, что американская Visa. Это как с продуктами когда в одной упаковке в Европе и в России продаётся разное содержимое. Так же и с Visa. В США про правилам Visa если ты не уполномачивал транзакцию (т.е. деньги с карты Visa украли, говоря по простому), то банк тебе тут же вернёт деньги, а воровство - это проблемы самой Visa и банка. А в России воровство денег с карты Visa - это только твои проблемы и ты долго будешь оббивать пороги полиции с понятно каким результатом. Т.е. Российская Visa - это фуфло, шильдик с другим наполнением.

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Dmitry Ryzhov

Убийца
0

возможно, это всё-таки зависит от типа карты? кредика/дебетовая

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Bornovolokov Maxim

Убийца
2

Для работы по API сайт не нужен.

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Эльбрус Аллахвердиев

Bornovolokov
0

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