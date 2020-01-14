Visa договорилась о покупке агрегатора для финтех-сервисов Plaid за $5,3 млрд
Материал редакции
Сумма сделки вдвое превышает последнюю оценку стартапа, которые соединяет финтех-сервисы и банки.
Visa договорилась о покупке американского стартапа Plaid. Сумма сделки составит $5,3 млрд. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшие три-шесть месяцев после одобрения её регуляторами.
Основанный в 2013 году Plaid связывает финтех-сервисы с банковскими счетами пользователей. По собственным данным, сервис работает с 11 тысячами финансовых учреждений в США, Канаде и Европе и подключил более 20 млн аккаунтов. Среди клиентов — криптовалютные биржи Coinbase и Gemini, инвестприложение Robinhood и другие, пишет CNBC.
По данным Crunchbase, с момента запуска Plaid привлёк $353,3 млн от Goldman Sachs, бывшего партнёра Kleiner Perkins Мэри Микер и других инвесторов. В 2018 году стартап оценили в $2,65 млрд, рассказывал источник CNBC.
Убийца Гугла
Расходимся, нае..во https://www.similarweb.com/website/plaid.com У моих сайтов и то больше трафика.
Олег ВолковУбийца
Эээ... это же b2b, при чем тут посещаемость официального корпоративного сайта?
Убийца ГуглаОлег
и подключил более 20 млн аккаунтов
ДаняУбийца
Через партнеров же
Убийца ГуглаДаня
да там даже если только заявленное количество партнёров раз в полгода будут заходить, чтобы просто посмотреть не сдох ли этот сервис, трафика должно быть раз в 10 больше.
Dmitry RyzhovУбийца
часто заходите на сайт агрегаторов такси, которыми пользуетесь?
Убийца ГуглаОлег
Кстати, забыл сказать. Российская Visa - это тоже нае..во и совсем не то же самое, что американская Visa. Это как с продуктами когда в одной упаковке в Европе и в России продаётся разное содержимое. Так же и с Visa. В США про правилам Visa если ты не уполномачивал транзакцию (т.е. деньги с карты Visa украли, говоря по простому), то банк тебе тут же вернёт деньги, а воровство - это проблемы самой Visa и банка. А в России воровство денег с карты Visa - это только твои проблемы и ты долго будешь оббивать пороги полиции с понятно каким результатом. Т.е. Российская Visa - это фуфло, шильдик с другим наполнением.
Dmitry RyzhovУбийца
возможно, это всё-таки зависит от типа карты? кредика/дебетовая
Bornovolokov MaximУбийца
Для работы по API сайт не нужен.
Эльбрус АллахвердиевBornovolokov
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