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Финансы
Татьяна Боброва
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НБКИ: российские банки одобрили только 36,9% заявок на кредиты в 2019 году Материал редакции

Банки активно выдают ипотеку и меньше — автокредиты, подсчитали в кредитном бюро.

  • В 2019 году российские банки одобрили 36,9% заявок на кредиты, приводит РБК данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ, входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке). В декабре доля подтверждённых заявок сократилась до 32,2% — минимального значения с 2017 года. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%.
  • Наибольший уровень одобрения заявок на ипотеку — 65,6%, рассказали в НБКИ. Однако банки стали реже выдавать автокредиты — за год уровень одобрения по этому продукту упал на 7,2 п.п., до 43,5%.
  • По данным Объединённого кредитного бюро, в 2019 году уровень одобрения заявок составил 30-31% (на 17 п.п. меньше, чем годом ранее). В БКИ «Эквифакс» также говорят о росте отказов заёмщикам, но показатели не раскрывают.
  • В НБКИ считают, что банки стали осторожнее выдавать кредиты из-за предупреждений Центробанка о росте закредитованности россиян, а также скромной динамики доходов населения. С 1 октября 2019 года ЦБ требует от банков и микрофинансовых компаний рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заёмщиков при выдаче потребкредитов и займов свыше 10 тысяч рублей.
Более 60% желающих взять кредит получили отказ…
Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах. Доля одобренных кредитных заявок упала до…
www.rbc.ru

#новость #кредиты #банки

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6 комментариев
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Влад Борщ

0

а также из-за снижения доходов населения.

Так, дак зарплаты же растут и все нормально говорят, нет разве?

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Андрей Егоров

Влад
0

У тех, кто занимается саморазвитием и самообразованием, растут. А кто (как большинство) сидит и ждет у моря погоды, падают. 

Тут все до безумия просто и прозаично.

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Александр Привалов

Андрей
2

Т.е. все, кто получает меньше 100k + бонусы - все поголовно раздолбаи. Так и запишем.

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Андрей Егоров

Александр
0

Записывайте что угодно. Я нигде цифр не упоминал. Лишь тенденцию.

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Александр Привалов

Влад
0

Это не те доходы! Те доходы растут темпами, превышающими инфляцию. Это другие доходы.

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Nik Romanov

0

Да просто банкам самим одобряют кредиты в 36.9% случаев )

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