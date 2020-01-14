НБКИ: российские банки одобрили только 36,9% заявок на кредиты в 2019 году
Материал редакции
Банки активно выдают ипотеку и меньше — автокредиты, подсчитали в кредитном бюро.
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% заявок на кредиты, приводит РБК данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ, входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке). В декабре доля подтверждённых заявок сократилась до 32,2% — минимального значения с 2017 года. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%.
Наибольший уровень одобрения заявок на ипотеку — 65,6%, рассказали в НБКИ. Однако банки стали реже выдавать автокредиты — за год уровень одобрения по этому продукту упал на 7,2 п.п., до 43,5%.
По данным Объединённого кредитного бюро, в 2019 году уровень одобрения заявок составил 30-31% (на 17 п.п. меньше, чем годом ранее). В БКИ «Эквифакс» также говорят о росте отказов заёмщикам, но показатели не раскрывают.
В НБКИ считают, что банки стали осторожнее выдавать кредиты из-за предупреждений Центробанка о росте закредитованности россиян, а также скромной динамики доходов населения. С 1 октября 2019 года ЦБ требует от банков и микрофинансовых компаний рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заёмщиков при выдаче потребкредитов и займов свыше 10 тысяч рублей.
Влад Борщ
а также из-за снижения доходов населения.
Так, дак зарплаты же растут и все нормально говорят, нет разве?
Андрей ЕгоровВлад
У тех, кто занимается саморазвитием и самообразованием, растут. А кто (как большинство) сидит и ждет у моря погоды, падают.
Тут все до безумия просто и прозаично.
Александр ПриваловАндрей
Т.е. все, кто получает меньше 100k + бонусы - все поголовно раздолбаи. Так и запишем.
Андрей ЕгоровАлександр
Записывайте что угодно. Я нигде цифр не упоминал. Лишь тенденцию.
Александр ПриваловВлад
Это не те доходы! Те доходы растут темпами, превышающими инфляцию. Это другие доходы.
Nik Romanov
Да просто банкам самим одобряют кредиты в 36.9% случаев )