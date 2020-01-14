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Финансы
Татьяна Боброва
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Исследование: американские ИИ-стартапы привлекли рекордные $18,5 млрд в 2019 году Материал редакции

Всего в 2019 году было совершено более 10 тысяч сделок на $136,5 млрд, следует из данных NVCA.

1356
американских ИИ-компаний сумели привлечь инвестиции в 2019 году
  • По данным Национальной ассоциации венчурного капитала США (National venture capital association; NVCA), в 2019 году 1356 американских компаний, связанных с искусственным интеллектом, привлекли рекордные $18,46 млрд. В 2018 году финансирование привлекли 1281 ИИ-стартап на общую сумму $16,8 млрд.
  • Всего в 2019 году было совершено более 10 тысяч сделок на $136,5 млрд, следует из данных NVCA. В 2018 году общая сумма финансирования составила $140,2 млрд при почти таком же количестве сделок.
  • В декабре 2019 года Crunchbase сообщило, что за год в мире появилось 142 стартапа дороже $1 млрд — на 16 «единорогов» меньше, чем годом ранее. США возглавили рейтинг: оценку выше $1 млрд получили 78 компаний.
AI startups raised $18.5 billion in 2019 setting…
While overall venture capital funding dipped in 2019, the AI sector bucked this trend by reaching…
venturebeat.com

#новость #стартапы #инвестиции

Финансы
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Китайский мессенджер WeChat отчитался о росте транзакций внутри приложения на 160% за 2019 год
Китайское суперприложение WeChat отчиталось о росте транзакций на 160% за 2019 год, сообщает South China Morning Post со ссылкой на презентацию компании. Издание отметило, что объём транзакций вырос за счёт роста количества мини-приложений в сервисе.
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