Исследование: американские ИИ-стартапы привлекли рекордные $18,5 млрд в 2019 году
Материал редакции
Всего в 2019 году было совершено более 10 тысяч сделок на $136,5 млрд, следует из данных NVCA.
По данным Национальной ассоциации венчурного капитала США (National venture capital association; NVCA), в 2019 году 1356 американских компаний, связанных с искусственным интеллектом, привлекли рекордные $18,46 млрд. В 2018 году финансирование привлекли 1281 ИИ-стартап на общую сумму $16,8 млрд.
Всего в 2019 году было совершено более 10 тысяч сделок на $136,5 млрд, следует из данных NVCA. В 2018 году общая сумма финансирования составила $140,2 млрд при почти таком же количестве сделок.
В декабре 2019 года Crunchbase сообщило, что за год в мире появилось 142 стартапа дороже $1 млрд — на 16 «единорогов» меньше, чем годом ранее. США возглавили рейтинг: оценку выше $1 млрд получили 78 компаний.