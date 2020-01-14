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Сумма сделки могла составить 1 млрд рублей, говорят источники.
Компания «Баштелекоминвест», «дочка» оператора «Ростелеком», приобрела 18,36% «ФРИИ инвест» (инвестструктура Фонда развития интернет-инициатив; ФРИИ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний.
Сумма сделки не раскрывается, она была закрыта 13 января, пишет газета. Покупка могла обойтись «Баштелекоминвесту» в 1 млрд рублей, говорят два источника «Ведомостей», близких к разным сторонам сделки. Исходя из этой суммы весь фонд может стоить 5,4 млрд рублей, отмечает издание.
Полученные деньги «ФРИИ инвест» инвестирует в новые стартапы или в уже существующие, рассказал директор ФРИИ Кирилл Варламов.
С помощью фонда «Ростелеком» хочет найти стартапы, которые могут пополнить экосистему цифровых сервисов и стимулировать рост бизнеса компании, говорит вице-президент по развитию бизнеса оператора Александр Айвазов.
Фонд учредило Агентство стратегических инициатив в 2013 году. Объём фонда составил 6 млрд рублей, дополнительных вложений в ФРИИ не делалось, отмечают «Ведомости». Сам фонд — некоммерческая организация, а «ФРИИ инвест» осуществляет все инвестиции, объясняет газета. «Дочка» ФРИИ владеет всеми долями в 370 стартапах.
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