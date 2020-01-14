Исследователи связывают рост спроса на компьютеры с прекращением поддержки Windows 7.

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Мировой рынок ПК вырос впервые с 2011 года, пишет The Verge со ссылкой на исследования фирм IDC и Gartner.

По оценке IDC, общемировые поставки ПК за год выросли на 2,7% до 266,7 млн устройств, а Gartner оценила рост в 0,6% до 261,2 млн устройств.

Обе компании заявили, что спрос на ПК вырос из-за того, что Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Чтобы продолжить получать обновления операционной системы, владельцам устройств младше трёх лет нужно обновить операционную систему до Windows 10, а остальным — купить новый компьютер. По данным NetMarketShare, Windows 7 используется на более чем 30% ПК.