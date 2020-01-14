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Финансы
Лиана Липанова
1981

Поставки компьютеров в мире выросли впервые за восемь лет Материал редакции

Исследователи связывают рост спроса на компьютеры с прекращением поддержки Windows 7.

14 комментариев
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Мировой рынок ПК вырос впервые с 2011 года, пишет The Verge со ссылкой на исследования фирм IDC и Gartner.

По оценке IDC, общемировые поставки ПК за год выросли на 2,7% до 266,7 млн устройств, а Gartner оценила рост в 0,6% до 261,2 млн устройств.

Обе компании заявили, что спрос на ПК вырос из-за того, что Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Чтобы продолжить получать обновления операционной системы, владельцам устройств младше трёх лет нужно обновить операционную систему до Windows 10, а остальным — купить новый компьютер. По данным NetMarketShare, Windows 7 используется на более чем 30% ПК.

IDC уверена, что рост спроса продлится недолго, несмотря на появление новых технологий, включая 5G или складные экраны. Кроме того, компания уверена, что прекращение поддержки Windows 8 не вызовет такого всплеска спроса на ПК: доля операционной системы на рынке гораздо меньше, чем у Windows 7, объясняет издание.

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14 комментариев
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Vl Al

11

"Обе компании заявили, что спрос на ПК вырос из-за того, что Microsoft прекратил поддержку Windows 7."

Передайте этим идиотам, что спрос на ПК вырос из-за того, что Intel перестала поддерживать драйверы для Windows 7.

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kirill

Vl
2

Кому теперь нужна Intel если AMD их обошла по всем фронтам, как по стоимости так и по производительности.

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Den Shelestov

kirill
2

а вообще, если подумать, то i5/i7 4 поколения, либо Xeon вполне себе потянут все задачи, в некоторых случаях даже с комфортом.

Кому компы сейчас нужны мощные, как думаете? Мол какая разница в самом мощном компьютере и компьютере на на самом мощном проце 3х-4х летней давности? 

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Igor Chimbur

Den
0

Если хочется поиграть, то мощный ПК вполне себе нужен. Ну или для проф задач. Другой вопрос, как часто нужно обновлять. 

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Den Shelestov

kirill
1

может только хакинтошникам?

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Andrew Simon

kirill
0

Тому кто вкорячил на 1151 v.1 сокет 9900k ))

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Yuri Ahmedov

4

"Чтобы продолжить получать обновления операционной системы, владельцам устройств младше трёх лет нужно обновить операционную систему до Windows 10, а остальным — купить новый компьютер." Ну да, винда же часть железа 

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Andre Macareno

Yuri
1

Подумал, какие компы выходили 3 года назад и не понял, зачем мне обновлять теоретическую пеку с 6700/7700к и GTX 1080Ti

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Vl Al

Andre
1

Нет смысла обновлять. 

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Igor Chimbur

Yuri
0

Новые процы не поддерживают вин7. Ни на 9 (и 8 вроде тоже) поколении Intel, ни на Рязани 3-го поколения не получится поставить семерку.

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Ivan Poliakov

4

Просто пришло время обновить компы)

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Антон Лисин

0

И что?

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vic buynoff

Антон
0

И все.

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vic buynoff

0

Все еще юзаю крякнутую 7 венду, проблем с поддержкой нет.

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