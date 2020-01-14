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оказалась нейронной сетью
Исследователи связывают рост спроса на компьютеры с прекращением поддержки Windows 7.
Мировой рынок ПК вырос впервые с 2011 года, пишет The Verge со ссылкой на исследования фирм IDC и Gartner.
По оценке IDC, общемировые поставки ПК за год выросли на 2,7% до 266,7 млн устройств, а Gartner оценила рост в 0,6% до 261,2 млн устройств.
Обе компании заявили, что спрос на ПК вырос из-за того, что Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Чтобы продолжить получать обновления операционной системы, владельцам устройств младше трёх лет нужно обновить операционную систему до Windows 10, а остальным — купить новый компьютер. По данным NetMarketShare, Windows 7 используется на более чем 30% ПК.
IDC уверена, что рост спроса продлится недолго, несмотря на появление новых технологий, включая 5G или складные экраны. Кроме того, компания уверена, что прекращение поддержки Windows 8 не вызовет такого всплеска спроса на ПК: доля операционной системы на рынке гораздо меньше, чем у Windows 7, объясняет издание.
"Обе компании заявили, что спрос на ПК вырос из-за того, что Microsoft прекратил поддержку Windows 7."
Передайте этим идиотам, что спрос на ПК вырос из-за того, что Intel перестала поддерживать драйверы для Windows 7.
а вообще, если подумать, то i5/i7 4 поколения, либо Xeon вполне себе потянут все задачи, в некоторых случаях даже с комфортом.
Кому компы сейчас нужны мощные, как думаете? Мол какая разница в самом мощном компьютере и компьютере на на самом мощном проце 3х-4х летней давности?
Если хочется поиграть, то мощный ПК вполне себе нужен. Ну или для проф задач. Другой вопрос, как часто нужно обновлять.
"Чтобы продолжить получать обновления операционной системы, владельцам устройств младше трёх лет нужно обновить операционную систему до Windows 10, а остальным — купить новый компьютер." Ну да, винда же часть железа
Подумал, какие компы выходили 3 года назад и не понял, зачем мне обновлять теоретическую пеку с 6700/7700к и GTX 1080Ti
Новые процы не поддерживают вин7. Ни на 9 (и 8 вроде тоже) поколении Intel, ни на Рязани 3-го поколения не получится поставить семерку.
И что?
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