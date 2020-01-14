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Финансы
Лиана Липанова
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Продажи компьютеров в мире выросли впервые за восемь лет Материал редакции

Исследователи связывают рост спроса на компьютеры с прекращением поддержки Windows 7.

2 комментария
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Мировой рынок ПК вырос впервые с 2011 года, пишет The Verge со ссылкой на исследования фирм IDC и Gartner.

По оценке IDC, общемировые продажи ПК за год выросли на 2,7% до 266,7 млн устройств, а Gartner оценила рост в 0,6% до 261,2 млн устройств.

Обе компании заявили, что спрос на ПК вырос из-за того, что Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Чтобы продолжить получать обновления операционной системы, владельцам устройств младше трёх лет нужно обновить операционную систему до Windows 10, а остальным — купить новый компьютер. По данным NetMarketShare, Windows 7 используется на более чем 30% ПК.

IDC уверена, что рост спроса продлится недолго, несмотря на появление новых технологий, включая 5G или складные экраны. Кроме того, компания уверена, что прекращение поддержки Windows 8 не вызовет такого всплеска спроса на ПК: доля операционной системы на рынке гораздо меньше, чем у Windows 7, объясняет издание.

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2 комментария
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Vl Al

2

"Обе компании заявили, что спрос на ПК вырос из-за того, что Microsoft прекратил поддержку Windows 7."

Передайте этим идиотам, что спрос на ПК вырос из-за того, что Intel перестала поддерживать драйверы для Windows 7.

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Ivan Poliakov

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Просто пришло время обновить компы)

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