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Исследователи связывают рост спроса на компьютеры с прекращением поддержки Windows 7.
Мировой рынок ПК вырос впервые с 2011 года, пишет The Verge со ссылкой на исследования фирм IDC и Gartner.
По оценке IDC, общемировые продажи ПК за год выросли на 2,7% до 266,7 млн устройств, а Gartner оценила рост в 0,6% до 261,2 млн устройств.
Обе компании заявили, что спрос на ПК вырос из-за того, что Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Чтобы продолжить получать обновления операционной системы, владельцам устройств младше трёх лет нужно обновить операционную систему до Windows 10, а остальным — купить новый компьютер. По данным NetMarketShare, Windows 7 используется на более чем 30% ПК.
IDC уверена, что рост спроса продлится недолго, несмотря на появление новых технологий, включая 5G или складные экраны. Кроме того, компания уверена, что прекращение поддержки Windows 8 не вызовет такого всплеска спроса на ПК: доля операционной системы на рынке гораздо меньше, чем у Windows 7, объясняет издание.
"Обе компании заявили, что спрос на ПК вырос из-за того, что Microsoft прекратил поддержку Windows 7."
Передайте этим идиотам, что спрос на ПК вырос из-за того, что Intel перестала поддерживать драйверы для Windows 7.
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