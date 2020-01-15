За год банк выдал 13 трлн рублей кредитов компаниям и 7,2 трлн рублей — физлицам.
В 2019 году «Сбербанк» получил 870,1 млрд рублей чистой прибыли — на 11,2% больше, чем годом ранее. Компания опубликовала финансовые результаты по российским стандартам без учёта событий после отчётной даты. «Ведомости» отмечают, что это рекорд для банка.
За год банк выдал 13,3 трлн рублей кредитов компаниям и 7,2 трлн рублей — физлицам. На 1 декабря 2019 года доля банка на рынке кредитования физлиц составила 41,2%, юрлиц — 31,4%.
Без учёта валютной переоценки объём средств физлиц составил 13,6 трлн рублей, юрлиц — 6,65 трлн рублей.
Yakov Manshin
Ну еще бы. Проценты на остаток не платят, берут комиссию за переводы внутри банка, да и в целом максимизируют преимущества своего [монопольного] положения. Удивительно, что Сбербанк еще не обогнал по прибыльности Apple и другие технологические компании.
Антон АлександровYakov
Полностью согласен)
На людях финансово безграмотным хорошо заработали))
Мужик ВкрузакеYakov
почему монопольного? я вот счет для своего заводика ЖБИ открыл вообще в абсолют банке. хотя мог в сбер пойти. никто насильно физиков и юрлиц не тянет в сбер. просто в Сбере самые лучшие предложения по процентам и тарификациям
Mike KosulinМужик
Заебали уже с крузаком, женой на ку5, заводом ЖБИ и трешкой в Уфе
Мужик ВкрузакеMike
открывай тоже у себя заводик, и перестанешь завидовать, я думаю уже многие здесь открыли
Максим АлексеевМужик
Я вот серийный предпринимателей и в свои 19 лет имею уже 84 успешных бизнеса с пассивным доходом. Записывайтесь на тренинги...
Александр ПриваловYakov
Я бы еще поспорил. Эплу надо для прибыли хоть что-то делать, развивать экосистему, осуществлять какую-никакую поддержку.
Сбер просто сидит на жопе и лениво жует денежную массу, которую ему подсовывают. Ответственности нет, репутация не нужна, ЦБ над душой не стоит.
Денис ФайзулинАлександр
убери бюджетников и все посыпется
Alex CoxYakov
Можно подумать в других банках не пытаются на всём заработать разными грязными путями.
Alexander SavelievYakov
Где вы монополию увидели. Клиентов никто в Сбер силком не загоняет. Если тебе не нравиться Сбер у тебя еще выбор из 500 банков. Сейчас фраза "перекинь деньги на сбербанк стала нормой", при этом еще 10 лет назад иметь карту сбербанка считалось позорняком.
Yaroslav Shulga
Очень симптоматично. Когда реальные доходы населения не растут - у главного "госбанка" все ок)))
Мужик ВкрузакеYaroslav
казалось бы как жириновсеий предложил списать долги россиян 40 млрд, могли бы подарочек сделать всем да?
Мужик Вкрузаке
Все кто пишут что сбер монополия и тд - вы не шарите. просто ваш банк не осилил открыть отделение к вашему дому поближе вот вы и беситесь! народ будет идти туда где ближе.
Make LuvМужик
Нормальные люди в отделения не ходят.
Мужик ВкрузакеMake
ну да, ипешнику достаточно и в рокете открыть. а что делать людям у которых обороты от 50 млн в год? тоже через интернетик-приложеньешке работать? нажимая милые кнопки получить-отправить миллиончик контрагенту? ну серьезно, это не серьезно ведь
Make LuvМужик
Так и вижу, как человек выбирает для серьезного бизнеса банк с основным критерием "отделеньице поближе к дому".
Мужик ВкрузакеMake
а какая разница где отделение у сбербанка?
Make LuvМужик
Не знаю, я на другую тему вбрасываю.
Денис СередовМужик
Не знаю какая но парой комментариев выше вы это как плюс подавали. Шлакоблок с заводика на ножку упал и биполярочка началась? )
Денис СередовМужик
У меня 120 млн оборот. Нажал в приложении пару кнопочек и открыл за 1 день счёт так 2 года и работаю в этом банке. Называть не буду это не Реклама. Вам только шлакоблоки месить а не умничать.
Мужик ВкрузакеДенис
нука говори чем занимаешься а то в налоговую сообщу!
Денис СередовМужик
Онлайн заявки для банков. Налоговая и так знает я налоги плачу как бы ;) больше 5000 заявок в сутки на рф рынке и около 3500 для Казахстана и Украины
Мужик ВкрузакеДенис
чистоганом сколько рубишь?
Денис СередовМужик
3-3,5 мне хватает
Мужик ВкрузакеДенис
пфффф, приходи когда больше 10 будешь делать, поговорим
Илья БегунМужик
Мужчина, а вы комменты на vc с сауной со шлюхами не перепутали ? А то тут люди нищие собрались, а вам надо самореализоваться морально :)
Денис СередовИлья
У человека крузак и шлакоблоки.. отстаньте от него )
Денис СередовМужик
Ну я и смотрю на крузак и ку5 хватило кому то с 10 кой чистыми в мес )
Мужик ВкрузакеДенис
я про 10 в год
Денис СередовМужик
У меня как бы в мес ;) и новый кайен турбо под задницей хотя хвалиться и не красиво )
Мужик ВкрузакеДенис
вот это да!
Денис СередовМужик
3-3,5 в мес имелось в виду чистыми.
Мужик ВкрузакеДенис
ну-ну врешь
Денис СередовМужик
Ага обязательно
Денис СередовМужик
Уфа кстати норм город 5 лет там прожил.
Мужик ВкрузакеДенис
почему уехал? зачем? когда? куда?
Денис СередовМужик
В армию пришлось в своё время ) сейчас в Сочи живем последние 2 года
Мужик ВкрузакеДенис
красава!
Мужик ВкрузакеДенис
я себе дом в Черногории купил, в этом году буду оформлять дом в Тае
Mike KosulinМужик
Не серьезно что?
На крузаке ездить некуда, кроме как в банк?)
Мужик ВкрузакеMike
есть куда, в загородный дом 250кв
Игорь РачукМужик
Чёт далековато у твоего банка отделение!
евгений аношинМужик
Странно)) Роснефть не бегает с платежами в банк)))
Evgeny Klyuchnikov
Всю эту махину надо делить на компании размером меньше.
Ярослав Невский
За год банк выдал 13,3 трлн рублей кредитов компаниям и 7,2 трлн рублей — физлицам. На 1 декабря 2019 года доля банка на рынке кредитования физлиц составила 41,2%, юрлиц — 31,4%.
Это всё, что нужно знать о рыночной экономике в стране.
Мужик ВкрузакеЯрослав
рынок абсолютно конкурентен! Ты можешь открыт счет хоть в Рокетбанке.... или юрлиц и физиков насильно заставляют идти в сбер?
евгений аношинМужик
Что будешь делать если в рокетбанке или абсолюте (что более даже вероятно) отзовут лицензию в один день?
Мол цбр провел проверку оказалось что кредиты выданные каким-то непонятным предприятиям и поэтому выдано предписание в течение месяца до начислять резервы. доначислить резервы в размере процентов так 20 от суммы выданных кредитов. Срок начисления и увеличения капитала - за месяц. Деньги не нашли. а начисление резервов это убытки соответственно убытки съели и прибыль и капитал поэтому банк банкрот. лицензия отозвана. Все. Денег твоих нет, а кредиты (например овердрафт по счету) - есть. И по нему надо платить.
Или каждый день на счетах 0?))
Николай Шелопугин
В 2020 цель – триллион!
Антон АлександровНиколай
Уже не получится) кредиты и так уже по максимуму выдали.
NiceBuh ru
Вкладываться нужно в технологии и в социальные проекты. Тогда и прибыли не будет показной. А мы так и будем смсками собирать на лечение детей.
Мужик ВкрузакеNiceBuh
причем тут банк?
Александр ПриваловМужик
Это не вопрос Кремля ©
NiceBuh ruМужик
Банк должен заниматься финансированием и размещением денег, в том числе и на благо общества. Или я ошибаюсь?
Chester Rush
Надо радоваться тому, что есть Сбер с их говносервисами и комиссиями, это только на руку людям, которые делают годные банковские продукты, представьте если бы Сбер шел в ногу со временем и был бы нормальным банком + его монопольное положение на рынке - у простых пользователей не осталось бы никаких альтернатив. Так что пусть берут комиссию, пусть регулярно сливают персданные и т.д.
Project News
Сбербанк стоит $95млрд, а прибыль $14млрд, Сбербанк сам себя может купить через 6 лет(на самом деле даже быстрее с учетом дисконтирования денежных потоков), это один из лучших в Мире показателей, если мерить по финансовым метрикам.
К примеру Citi банк стоит $179млрд, прибыль $19млрд = 9 лет
Мужик ВкрузакеProject
а Uber сколько? а мой ЖБ заводик сколько может стоить? за год чистоганом рубанул 11 млн....
Алексей АлександровМужик
Чет походу херово у вас дела на заводе, если продвижением в вс занимаетесь
Мужик ВкрузакеАлексей
я как Тиньков, сижу здесь пока за меня пашут потные ребята
Алексей АлександровМужик
Чтобы потные работали нужны заказы от дяденек с деньгами, а их надо привлекать
Мужик ВкрузакеАлексей
у меня на трассе большой баннер висит ЖБ КОЛЬЦА И ПЛИТЫ а также баннер на вьезде в нескольких коттеджных поселках
steelМужик
Раньше владельцы ларьков тоже не плохо зарабатывали, где они сейчас?
Илья Бегунsteel
У них не было баннера на въезде в коттеджный поселок :)
Алексей АлександровМужик
Ну и переименуйте лучше себя мужик в прадике, а то на фото у вас не крузак
Илья БегунАлексей
Дык он же Land Cruiser Prado... Это конечно не отменяет малинового цвета пиджака и степени подворотов веером пальцев данного нувориша, но человек утверждает, что он уважаемый :) Надо и его регалии называть правильно: Водитель Единственный По Документам Не Краденый Тойота Лэнд Крузер Прадо Мужичка.
Andrey Vasilev
Переводы на карту в другой регион.)
Ilya Brin
Чистая прибыль в условиях чистой конкуренции. 🧐
Комментарий удален
Александр Львов
Перевод человеку в соседней комнате 1000р — комиссия 10р. Почему? А потому что карточка зарегистрирована в другом регионе.
Алексей Александров
У сбера ставки по кредитам ниже чем у всех вот и люди идут, мне альфа никогда кредит не дает, тинькоф всегда пишет что мне одобрен кредит, но потреб они бедные дать не могут а только кредитную карту.. да и проложение у сбера тоже норм, кредит через приложение оформил и через 15 минут уже деньги на счету.
Сберу надо только убрать комиссию в другой регион, сделать начисление на остаток, конверсию валюты как в альфе и 80% рынка онт заберут в рф
Nikita Reshetnikov
По теме - интересно узнать что входит в группу активы. Думаю, в этой детализации весь сок.
PS - время шуток про суды рамблера =)
Не по теме. Мужик нажигулях - ты бот или просто блаженный?