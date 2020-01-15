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Финансы
Татьяна Боброва
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«Сбербанк» отчитался о рекордной чистой прибыли в 2019 году Материал редакции

За год банк выдал 13 трлн рублей кредитов компаниям и 7,2 трлн рублей — физлицам.

870 млрд
рублей чистой прибыли получил «Сбербанк» в 2019 году
  • В 2019 году «Сбербанк» получил 870,1 млрд рублей чистой прибыли — на 11,2% больше, чем годом ранее. Компания опубликовала финансовые результаты по российским стандартам без учёта событий после отчётной даты. «Ведомости» отмечают, что это рекорд для банка.
  • За год банк выдал 13,3 трлн рублей кредитов компаниям и 7,2 трлн рублей — физлицам. На 1 декабря 2019 года доля банка на рынке кредитования физлиц составила 41,2%, юрлиц — 31,4%.
  • Без учёта валютной переоценки объём средств физлиц составил 13,6 трлн рублей, юрлиц — 6,65 трлн рублей.

#новость #сбербанк

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Брокер «Сбербанка», как и другие крупные брокеры, предлагает свои структурные продукты. Цель данных продуктов — позволить вкладчику получить доходность в два-три раза выше банковского депозита при адекватном уровне повышения риска и работе с относительно крупными суммами (обычно от $10–15 тысяч).
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69 комментариев
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Yakov Manshin

15

Ну еще бы. Проценты на остаток не платят, берут комиссию за переводы внутри банка, да и в целом максимизируют преимущества своего [монопольного] положения. Удивительно, что Сбербанк еще не обогнал по прибыльности Apple и другие технологические компании.

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Антон Александров

Yakov
7

Полностью согласен)
На людях финансово безграмотным хорошо заработали))

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Мужик Вкрузаке

Yakov
0

почему монопольного? я вот счет для своего заводика ЖБИ открыл вообще в абсолют банке. хотя мог в сбер пойти. никто насильно физиков и юрлиц не тянет в сбер. просто в Сбере самые лучшие предложения по процентам и тарификациям

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Mike Kosulin

Мужик
9

Заебали уже с крузаком, женой на ку5, заводом ЖБИ и трешкой в Уфе

Ответить

Мужик Вкрузаке

Mike
–1

открывай тоже у себя заводик, и перестанешь завидовать, я думаю уже многие здесь открыли

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Максим Алексеев

Мужик
4

Я вот серийный предпринимателей и в свои 19 лет имею уже 84 успешных бизнеса с пассивным доходом. Записывайтесь  на тренинги...

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Александр Привалов

Yakov
2

Я бы еще поспорил. Эплу надо для прибыли хоть что-то делать, развивать экосистему, осуществлять какую-никакую поддержку.

Сбер просто сидит на жопе и лениво жует денежную массу, которую ему подсовывают. Ответственности нет, репутация не нужна, ЦБ над душой не стоит.

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Денис Файзулин

Александр
0

убери бюджетников и все посыпется

Ответить

Alex Cox

Yakov
0

Можно подумать в других банках не пытаются на всём заработать разными грязными путями.

Ответить

Alexander Saveliev

Yakov
0

Где вы монополию увидели. Клиентов никто в Сбер силком не загоняет. Если тебе не нравиться Сбер у тебя еще выбор из 500 банков. Сейчас фраза "перекинь деньги на сбербанк стала нормой", при этом еще 10 лет назад иметь карту сбербанка считалось позорняком. 

Ответить

Yaroslav Shulga

4

Очень симптоматично. Когда реальные доходы населения не растут - у главного "госбанка" все ок)))

Ответить

Мужик Вкрузаке

Yaroslav
0

казалось бы как жириновсеий предложил списать долги россиян 40 млрд, могли бы подарочек сделать всем да?

Ответить

Мужик Вкрузаке

–5

Все кто пишут что сбер монополия и тд - вы не шарите. просто ваш банк не осилил открыть отделение к вашему дому поближе вот вы и беситесь! народ будет идти туда где ближе.

Ответить

Make Luv

Мужик
7

Нормальные люди в отделения не ходят.

Ответить

Мужик Вкрузаке

Make
–6

ну да, ипешнику достаточно и в рокете открыть. а что делать людям у которых обороты от 50 млн в год? тоже через интернетик-приложеньешке работать? нажимая милые кнопки получить-отправить миллиончик контрагенту? ну серьезно, это не серьезно ведь

Ответить

Make Luv

Мужик
8

Так и вижу, как человек выбирает для серьезного бизнеса банк с основным критерием "отделеньице поближе к дому".

Ответить

Мужик Вкрузаке

Make
–6

а какая разница где отделение у сбербанка?

Ответить

Make Luv

Мужик
0

Не знаю, я на другую тему вбрасываю.

Ответить

Денис Середов

Мужик
0

Не знаю какая но парой комментариев выше вы это как плюс подавали. Шлакоблок с заводика на ножку упал и биполярочка началась? )

Ответить

Денис Середов

Мужик
0

У меня 120 млн оборот. Нажал в приложении пару кнопочек и открыл за 1 день счёт так 2 года и работаю в этом банке. Называть не буду это не Реклама. Вам только шлакоблоки месить а не умничать.

Ответить

Мужик Вкрузаке

Денис
0

нука говори чем занимаешься а то в налоговую сообщу!

Ответить

Денис Середов

Мужик
0

Онлайн заявки для банков. Налоговая и так знает я налоги плачу как бы ;) больше 5000 заявок в сутки на рф рынке и около 3500 для Казахстана и Украины 

Ответить

Мужик Вкрузаке

Денис
0

чистоганом сколько рубишь?

Ответить

Денис Середов

Мужик
0

3-3,5 мне хватает 

Ответить

Мужик Вкрузаке

Денис
0

пфффф, приходи когда больше 10 будешь делать, поговорим

Ответить

Илья Бегун

Мужик
1

Мужчина, а вы комменты на vc с сауной со шлюхами не перепутали ? А то тут люди нищие собрались, а вам надо самореализоваться морально :)

Ответить

Денис Середов

Илья
0

У человека крузак и шлакоблоки.. отстаньте от него )

Ответить

Денис Середов

Мужик
0

Ну я и смотрю на крузак и ку5 хватило кому то с 10 кой чистыми в мес )

Ответить

Мужик Вкрузаке

Денис
0

я про 10 в год

Ответить

Денис Середов

Мужик
0

У меня как бы в мес ;) и новый кайен турбо под задницей хотя хвалиться и  не красиво )

Ответить

Мужик Вкрузаке

Денис
0

вот это да!

Ответить

Денис Середов

Мужик
0

3-3,5 в мес имелось в виду чистыми. 

Ответить

Мужик Вкрузаке

Денис
0

ну-ну врешь

Ответить

Денис Середов

Мужик
0

Ага обязательно

Ответить

Денис Середов

Мужик
0

Уфа кстати норм город 5 лет там прожил. 

Ответить

Мужик Вкрузаке

Денис
0

почему уехал? зачем? когда? куда?

Ответить

Денис Середов

Мужик
0

В армию пришлось в своё время ) сейчас в Сочи живем последние 2 года

Ответить

Мужик Вкрузаке

Денис
0

красава!

Ответить

Мужик Вкрузаке

Денис
0

я себе дом в Черногории купил, в этом году буду оформлять дом в Тае 

Ответить

Mike Kosulin

Мужик
0

Не серьезно что?

На крузаке ездить некуда, кроме как в банк?)

Ответить

Мужик Вкрузаке

Mike
–4

есть куда, в загородный дом 250кв

Ответить

Игорь Рачук

Мужик
0

Чёт далековато у твоего банка отделение!

Ответить

евгений аношин

Мужик
0

Странно)) Роснефть не бегает с платежами в банк)))

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

2

Всю эту махину надо делить на компании размером меньше.

Ответить

Ярослав Невский

1

За год банк выдал 13,3 трлн рублей кредитов компаниям и 7,2 трлн рублей — физлицам. На 1 декабря 2019 года доля банка на рынке кредитования физлиц составила 41,2%, юрлиц — 31,4%.

Это всё, что нужно знать о рыночной экономике в стране.

Ответить

Мужик Вкрузаке

Ярослав
–1

рынок абсолютно конкурентен! Ты можешь открыт счет хоть в Рокетбанке.... или юрлиц и физиков насильно заставляют идти в сбер?

Ответить

евгений аношин

Мужик
0

Что будешь делать если в рокетбанке  или абсолюте (что более даже вероятно) отзовут лицензию в один день?

Мол цбр провел проверку оказалось что кредиты выданные каким-то непонятным предприятиям и поэтому выдано предписание в течение месяца до начислять резервы. доначислить резервы в размере процентов так 20 от суммы выданных кредитов. Срок начисления и увеличения капитала - за месяц. Деньги не нашли. а начисление резервов это убытки соответственно убытки съели и прибыль и капитал поэтому банк банкрот. лицензия отозвана. Все. Денег твоих нет, а кредиты (например овердрафт по счету) - есть. И по нему надо платить. 
Или каждый день на счетах 0?))

Ответить

Николай Шелопугин

1

В 2020 цель – триллион!

Ответить

Антон Александров

Николай
1

Уже не получится) кредиты и так уже по максимуму выдали.

Ответить

NiceBuh ru

1

Вкладываться нужно в технологии и в социальные проекты. Тогда и прибыли не будет показной. А мы так и будем смсками собирать на лечение детей.

Ответить

Мужик Вкрузаке

NiceBuh
0

причем тут банк?

Ответить

Александр Привалов

Мужик
0

Это не вопрос Кремля ©

Ответить

NiceBuh ru

Мужик
0

Банк должен заниматься финансированием и размещением денег, в том числе и на благо общества. Или я ошибаюсь?

Ответить

Chester Rush

1

Надо радоваться тому, что есть Сбер с их говносервисами и комиссиями, это только на руку людям, которые делают годные банковские продукты, представьте если бы Сбер шел в ногу со временем и был бы нормальным банком + его монопольное положение на рынке - у простых пользователей не осталось бы никаких альтернатив.  Так что пусть берут комиссию, пусть регулярно сливают персданные и т.д. 

Ответить

Project News

1

Сбербанк стоит $95млрд, а прибыль $14млрд, Сбербанк сам себя может купить через 6 лет(на самом деле даже быстрее с учетом дисконтирования денежных потоков), это один из лучших в Мире показателей, если мерить по финансовым метрикам.
К примеру Citi банк стоит $179млрд, прибыль $19млрд = 9 лет

Ответить

Мужик Вкрузаке

Project
–2

а Uber сколько? а мой ЖБ заводик сколько может стоить? за год чистоганом рубанул 11 млн....

Ответить

Алексей Александров

Мужик
0

Чет походу херово у вас дела на заводе,  если продвижением в вс занимаетесь

Ответить

Мужик Вкрузаке

Алексей
–2

я как Тиньков, сижу здесь пока за меня пашут потные ребята

Ответить

Алексей Александров

Мужик
0

Чтобы потные работали нужны заказы от дяденек с деньгами, а их надо привлекать

Ответить

Мужик Вкрузаке

Алексей
–1

у меня на трассе большой баннер висит ЖБ КОЛЬЦА И ПЛИТЫ а также баннер на вьезде в нескольких коттеджных поселках

Ответить

steel

Мужик
0

Раньше владельцы ларьков тоже не плохо зарабатывали, где они сейчас?

Ответить

Илья Бегун

steel
0

У них не было баннера на въезде в коттеджный поселок :)

Ответить

Алексей Александров

Мужик
0

Ну и переименуйте лучше себя мужик в прадике, а то на фото у вас не крузак

Ответить

Илья Бегун

Алексей
0

Дык он же Land Cruiser Prado... Это конечно не отменяет малинового цвета пиджака и степени подворотов веером пальцев данного нувориша, но человек утверждает, что он уважаемый :) Надо и его регалии называть правильно: Водитель Единственный По Документам Не Краденый Тойота Лэнд Крузер Прадо Мужичка.

Ответить

Andrey Vasilev

0

Переводы на карту в другой регион.)

Ответить

Ilya Brin

0

Чистая прибыль в условиях чистой конкуренции. 🧐

Ответить

Комментарий удален

Александр Львов

0

Перевод человеку в соседней комнате 1000р — комиссия 10р. Почему? А потому что карточка зарегистрирована в другом регионе. 

Ответить

Алексей Александров

0

У сбера ставки по кредитам ниже чем у всех вот и люди идут, мне альфа никогда кредит не дает, тинькоф всегда пишет что мне одобрен кредит,  но потреб они бедные дать не могут а только кредитную карту.. да и проложение у сбера тоже норм, кредит через приложение оформил и через 15 минут уже деньги на счету.

Сберу надо только убрать комиссию в другой регион, сделать начисление на остаток, конверсию валюты как в альфе и 80% рынка онт заберут в рф

Ответить

Nikita Reshetnikov

0

По теме - интересно узнать что входит в группу активы. Думаю, в этой детализации весь сок.

PS - время шуток про суды рамблера =)
Не по теме. Мужик нажигулях - ты бот или просто блаженный? 

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