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Финансы
Лиана Липанова
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Корпоративный голосовой чат Yac с 250 пользователями в день привлёк $1,5 млн Материал редакции

Компания надеется стать «следующим Zoom».

4 комментария
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Американский стартап Yac привлёк $1,5 млн от группы инвесторов. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на представителей компании.

Yac развивает корпоративный сервис голосового общения. В нём можно отправлять коллегам 30-секундные голосовые сообщения в высоком качестве. Кроме того, сервис позволяет показывать экран другим членам команды. Пользоваться Yac можно как на компьютере, так и на смартфоне с помощью мобильного приложения на iOS и Android.

Yac

Бесплатная версия Yac предусматривает безлимитное количество сообщений, но время их хранения в сервисе ограничено. Платная версия за $8 на пользователя позволяет «глубже интегрировать сервис с рабочими процессами команды», говорит соучердитель компании Джастин Митчелл.

Компьютерная версия ​Yac

«Я надеюсь, что мы станем следующим Zoom, но для удалённых работников», — заявил Митчелл. На главной странице сервиса говорится: «Заберите своё время у Zoom и Slack».

По данным Crunchbase, Yac основана в январе 2019 года Хантером МакКинли, Джорданом Уолкером и Джастином Митчеллом, командой агентства по цифровому дизайну SoFriendly. Сервис придумали для фестиваля Product Hunt's Maker Festival. Ранними инвесторами компании выступили Draper's Boost VC, Betaworks и Active Capital.

Сейчас Yac ежедневно посещают около 250 пользователей, в месяц через сервис проходит около 4,5 тысяч сообщений, пишет издание.

#новость #yac

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4 комментария
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Alike Elim-Khadzhi

2

Когда же это закончится

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Nikita Storozhuk

0

Ну что за бред реально

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Nick Fomich

Nikita
0

а что конкретно не устраивает?

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Юрий Белоножкин

Nick
0

250 пользователей. Полтора миллиона

Ну и в принципе голосовые сообщения (не все их любят).

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