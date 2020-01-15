Компания надеется стать «следующим Zoom».

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Американский стартап Yac привлёк $1,5 млн от группы инвесторов. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на представителей компании.

Yac развивает корпоративный сервис голосового общения. В нём можно отправлять коллегам 30-секундные голосовые сообщения в высоком качестве. Кроме того, сервис позволяет показывать экран другим членам команды. Пользоваться Yac можно как на компьютере, так и на смартфоне с помощью мобильного приложения на iOS и Android.

Yac

Бесплатная версия Yac предусматривает безлимитное количество сообщений, но время их хранения в сервисе ограничено. Платная версия за $8 на пользователя позволяет «глубже интегрировать сервис с рабочими процессами команды», говорит соучердитель компании Джастин Митчелл.

Компьютерная версия ​Yac

«Я надеюсь, что мы станем следующим Zoom, но для удалённых работников», — заявил Митчелл. На главной странице сервиса говорится: «Заберите своё время у Zoom и Slack».

По данным Crunchbase, Yac основана в январе 2019 года Хантером МакКинли, Джорданом Уолкером и Джастином Митчеллом, командой агентства по цифровому дизайну SoFriendly. Сервис придумали для фестиваля Product Hunt's Maker Festival. Ранними инвесторами компании выступили Draper's Boost VC, Betaworks и Active Capital.